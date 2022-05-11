«Капризову сказали: «Подержи моё пиво!» Бурная реакция Америки на русский концерт в НХЛ

Первый раунд Кубка Стэнли – 2022 постепенно подходит к своей кульминации – вот-вот станут известны все участники второго этапа. Практически в каждом противостоянии развернулась нешуточная борьба – серия «Миннесоты» и «Сент-Луиса» не стала исключением.
Пятый матч закончился победой «блюзменов» со счётом 5:2 – и здесь исход встречи буквально решали российские хоккеисты. Со стороны «дикарей» это был Кирилл Капризов – форвард «Уайлд» оформил дубль и установил рекорд клуба по количеству голов в одной серии плей-офф (7), а также вырвался на первое место в гонке снайперов текущего розыгрыша. Однако его достижения были перекрыты Владимиром Тарасенко – в третьем периоде Русский Танк оформил хет-трик и забрал для «Блюз» третью победу, а также стал первой звездой матча.
«Исторический матч Капризова, но затем Тарасенко перехватил контроль»
Игру россиян с бурным восторгом оценили в североамериканской прессе:
«Несмотря на исторический матч Капризова, «Миннесота» в шаге от вылета из плей-офф. Капризов показал своё самое доминирующее выступление в плей-офф – оформил дубль и вытащил «дикарей» из ямы на старте матча, но команда упустила преимущество и померкла перед «Сент-Луисом». Брэндон Саад сравнял счёт во втором периоде, а затем Тарасенко перехватил контроль над игрой.
Кирилл Капризов
Фото: Getty Images
«Сент-Луис» забил четыре гола подряд, включая два за минуту и 28 секунд в исполнении Тарасенко на пути к хет-трику. Это затмило мастер-класс, который Капризов показал в начале игры», — пишет издание Star Tribune.
«Что ж, один русский (Капризов) заставил трибуны вскочить со своих мест в начале игры. Тарасенко сказал: «Подержи моё пиво!» — пошутил обозреватель «Сент-Луиса» Лу Корак.
«Капризов начал, Тарасенко закончил. Тяжёлый вечерок для «Миннесоты», — подытожил журналист FOX9 Хоби Артиг.
«Поставьте Тарасенко статую прямо сейчас»
Однако большая часть похвалы всё-таки досталась Тарасенко:
«Моргнёшь и пропустишь два быстрых гола Владимира Тарасенко», — TSN EDGE призывает следить за форвардом внимательнее.
«Добро пожаловать на Тарасен-шоу!» — пишет Sportsnet.
«Натуральный хет-трик Влади! Невероятный третий период от 91-го номера», — восхищается Bally Sports Midwest.
«Поставьте Тарасенко статую прямо сейчас», — такое желание озвучил комментатор USHL Кристиано Симонетта.
«Тарасенко – зверюга!» — похвалил россиянина ведущий передачи The Q Now Марк Бланд.
«Период на все времена в исполнении Тарасенко», — резюмировал журналист Энди Стрикленд.
«Тарасенко — элитный игрок»
Действия форвардов прокомментировали и в их клубах. О Капризове высказался главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон: «Капризов невероятен. Нас это не удивляет, мы ждём этого от него. Этот парень пашет как лошадь. Даже если не говорить о голах, он хочет побеждать, старается ради команды Только вот стараний других не хватает. Если бы у нас было 20 таких Капризовых, мы бы сражались успешнее».
«Тарасенко – элитный игрок. Великолепный бросок. Он – особенный игрок, о нём можно много хорошего сказать. Сегодня он помог команде, мы знаем, насколько он важный игрок для нас. Особенный игрок, сегодня он забил великолепные голы», — прокомментировал игру Тарасенко форвард «Сент-Луиса» Брэндон Саад.
Владимир Тарасенко
Фото: Getty Images
«Не время думать о достижениях»
Сами герои встречи также имели возможность высказаться: «Цель не в том, чтобы играть хорошо самому. Цель в том, чтобы команда играла хорошо, а мы не выиграли», — Капризов не зацикливается на собственных достижениях.
Тарасенко после победы оказался куда разговорчивее: «Не то время, чтобы думать о каких-то достижениях. Самое главное – мы выиграли матч, двигаемся дальше. По 2019 году мы знаем, что только победы имеют значение. Хорошо, что мы выиграли, теперь надо готовиться к следующей игре. Не буду врать, рад, что удалось забить. Но ещё больше рад, что мы победили.
Игра против ребят из России приносит дополнительные эмоции, но в это время года всё равно дело больше в «Сент-Луисе» против «Миннесоты». Я уже пару лет знаком с Капризовым, к тому же теперь у нас один и тот же агент. Мы время от времени общаемся, но с начала серии он не говорит. Он хороший парень, был успешен в сезоне, но сейчас он наш соперник, так что никакой дружбы. Просто стараешься играть и не думать, откуда он. Просто играешь жёстко против всех».
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