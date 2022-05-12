«Вы видели этот хит?» «Рейнджерс» грязно выключили из игры Кросби и затем совершили камбэк

Камбэк – то, что до сегодняшнего дня не получалось сделать «Рейнджерс» в серии с «Питтсбургом». Точнее, в одном матче они смогли сравнять счёт с 1:4, но всё равно проиграли. Два матча в гостях стали для команды Жерара Галлана сущим кошмаром – финалист «Везины» Игорь Шестёркин пропустил 10 шайб, и его переигрывал третий вратарь «пингвинов».

Атака «Питтсбурга» резвилась вовсю и поставила «Рейнджерс» на грань выбывания. Сегодняшнее начало тоже не предвещало для нью-йоркцев ничего хорошего. Джейк Гюнцель прошил Игоря Шестёркина броском из-за лицевой линии, а в середине второго периода Евгений Малкин и Крис Летанг реализовали выход два в одного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше начался камбэк, но какой ценой? «Рейнджерс» и без того играли грубо, практически на грани (вспомнить хотя бы хит Линдгрена на Ракелле), а припёртые к стенке, перешли на откровенную грязь, устроив охоту за Сидни Кросби.



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«Питтсбург» полностью контролировал игру до середины второго периода, когда случился ключевой эпизод этого матча, а возможно, и всей серии. Джейкоб Труба вывел из строя лучшего игрока соперника, капитана команды Кросби, который в 34 года находится в своей лучшей форме и в первых четырёх матчах набрал 9 (2+7) очков. «Возможно, его время бежит медленнее, чем у нас. Когда у команды такой лидер, который пашет и делает всё правильно, остальные следуют его примеру», — говорил Брайан Раст.

Кросби ещё до этого эпизода пропустил несколько чувствительных ударов, в том числе от Трубы и от Зибанеджада клюшкой в лицо. Главный тренер Майк Салливан после игры сообщил, что у нападающего травма верхней части тела и ему предстоит дальнейшее обследование. По поводу локтя Трубы он сказал: «Вы видели этот хит? Тогда, полагаю, вы думаете о нём то же самое, что и я».

Кросби после удара Трубы локтем в лицо вышел ещё на две смены, но дальше на льду уже не появлялся, а игра быстро развернулась на 180 градусов. «Рейнджерс» навалились на ворота «Питтсбурга» и менее чем за три минуты не только сравняли счёт, но и вышли вперёд!

Камбэк начал Адам Фокс, прошив Луи Доминге точнейшим броском через трафик, затем Алекси Лафренье замкнул шикарную передачу Каапо Какко из-за ворот, и наконец отличился и Труба, его гол получился особенно красивым. Обыграл опытного Джеффа Картера, выкатился в середину зоны и с неудобной вогнал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» смог быстро отыграться уже через 13 секунд – помогла ошибка Шестёркина, который вышел из ворот сыграть в шайбу и потерял её, а дальше снова включился Малкин и ассистировал Гюнцелю. Американский форвард забивает в каждом матче серии, сегодняшний дубль помог ему догнать Кирилла Капризова в гонке лучших снайперов плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» завершили начатое в третьем периоде – Филип Хитил реализовал большинство, а Райан Линдгрен поставил точку в матче, поразив пустые ворота. «Питтсбургу» пришлось тяжко без Кросби, и не факт, что капитан сможет вернуться на следующий матч.

«Рейнджерс» смог спасти свой сезон, сломав ключевого игрока соперника. «Сегодня команда чертовски круто боролась, этого мы от неё и хотели. Биться, стараться выигрывать борьбу один на один, и мы играли жёстко. Уступали 0:2, но играли жёстко и смогли переломить ход встречи», — сказал Галлан. «Пингвинам», конечно, не привыкать играть без своих главных звёзд, как-то же они это делали половину регулярного сезона? Придётся как-то справляться и теперь, иначе «Рейнджерс» могут переломить ход серии. «У нас много лидеров, и это сильно помогает. Никогда не хочется, чтобы такой игрок получал травму, но нам надо найти способ [даже без него]», — заявил Гюнцель.