Президент ЦСКА напал на Радулова: отверг слухи о переговорах и обвинил в предательстве

Накануне президент ЦСКА Игорь Есмантович провёл пресс-конференцию по итогам чемпионского сезона. Протокольное мероприятие подарило журналистам скандальный инфоповод: совершенно внезапно Есмантович обрушился с критикой на Александра Радулова. Функционер назвал действующего нападающего «Далласа» «этим персонажем» и прямо обвинил его в предательстве.

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«Мы не ведём переговоров ни с Радуловым, ни с его агентом, – выпалил Есмантович. – Человек, который при отъезде за границу предал ЦСКА, не может играть за клуб в дальнейшем. Он уехал в Америку, когда была договорённость, что он подпишет контракт с ЦСКА. Так что стараемся не возвращаться к этому персонажу.

Ему предложили пятилетний контракт с ЦСКА. Он согласился заключить его, чтобы остаться в ЦСКА надолго. Но в течение двух-трёх месяцев, пока шли регулярка и плей-офф, он нашёл выход из ситуации и не подписал контракт. Когда его соглашение подошло к концу, Александр просто уехал в Северную Америку. Вот и вся ситуация. Думаю, он сам вам это подтвердит. Это не секрет. Раз он так поступил, мы решили к нему не возвращаться. Это его выбор. Он живёт в Америке, и, наверное, ему там нравится».

Игорь Есмантович Фото: photo.khl.ru

Есмантович вспомнил о событиях сезона-2015/2016, после которого Радулов в очередной раз уехал в НХЛ. Форвард набрал 81 очко в 73 матчах чемпионата по сумме регулярки и плей-офф. Вместе с командой он добрался до финала, в котором москвичи уступили Кубок Гагарина магнитогорскому «Металлургу».



Через несколько десятков минут после окончания седьмой игры Радулов крайне противоречиво высказался о своём будущем: «Расстанусь ли с ЦСКА после сезона? Нет – это мой ответ на ваш вопрос. Хоккей – это спорт. Где я буду, покажет время. Я хочу развиваться в первую очередь как хоккеист, выигрывать. Да, мой контракт с ЦСКА истекает, но я хочу сказать огромное спасибо клубу в лице главного менеджера Сергея Фёдорова и главного тренера Дмитрия Квартальнова. Они сделали меня лучше, сильнее», – заявил нападающий.

30 апреля, через 11 дней после заключительного матча сезона, Радулов официально перестал быть хоккеистом ЦСКА. Продлевать трудовые отношения стороны не стали, а 1 июля Александра представили в качестве новичка «Монреаля».

С формальной точки зрения нападающий не нарушил перед российским клубом никаких обязательств. В моменте трансатлантический трансфер Радулова не вызвал у москвичей никаких вопросов – по крайней мере, они не были вынесены на публику. Но шесть лет спустя претензии огласили.

Вслед за заявлением Есмантовича инсайдом разразился «Спорт-экспресс»: издание утверждает, что Радулов действительно обещал продолжить выступления за москвичей и в качестве бонуса получил от руководителей дорогие часы, которые просил для отца. Подлинность этого сообщения может подлежать сомнению.

Александр Радулов Фото: photo.khl.ru

При этом Есмантович отнюдь не первый руководитель, который жалуется на Радулова. Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен вскоре после расставания с Александром раскрыл детали переговоров с игроком и его представителем: «Я понимаю, что лояльности в хоккее нет, но, когда он был никому не нужен, мы заключили соглашение. Я пообещал его агенту, что, если всё пойдёт по плану, в январе мы начнём переговоры по новому контракту. Я своё слово сдержал, но они пришли ко мне в январе и стали настаивать на восьмилетнем контракте. Восемь, восемь, восемь. Я не собирался это делать, и никто другой тоже не собирался».

Впрочем, ни один конфликт, ни другой не идут ни в какое сравнение с тем, какой скандал Александр устроил по молодости. В январе 2006 года он подписал контракт с «Нэшвиллом» на три года и спокойно и эффективно отработал два из них. Но перед третьим сезоном хоккеист сорвался с места и улетел играть за «Салават Юлаев» во вновь образованной КХЛ.

«Радулов – молодой парень, которому запудрили мозги, – выступил тренировавший тогда «Предаторз» Барри Тротц. – Как профессионал он обязан вернуться, чтобы отработать последний год контракта с клубом». Александр сделал это только четыре сезона спустя.

Любопытно, что человек, вместе с которым Есмантович давал пресс-конференцию, в своё время совершил куда более дерзкий поступок, чем Радулов. Нынешний главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров буквально сбежал из родного клуба, когда выступал за него в качестве игрока.

Фото: photo.khl.ru

Летом 1990 года Фёдоров после одной из выставочных игр сборной СССР в американском Сиэтле последним вышел из командного автобуса и скрылся в гостинице, где его ждали представители «Детройта». Пока партнёры по сборной ужинали, Сергей готовился к вылету в город моторов на самолёте владельца «Ред Уингз». За некоторое время до этого в Москве Фёдорову предлагали гораздо больше, чем часы – щедрый контракт на 25 лет, стремительное продвижение по службе после его окончания и множество льгот.