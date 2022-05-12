Гид по хоккейному ЧМ-2022. Вся информация о главном турнире года

В пятницу, 13 мая, в Финляндии начнётся чемпионат мира по хоккею – 2022. «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию – состав групп, формат турнира, доступные трансляции.

Кто и где играет

Изначально состав участников выглядел точно так же, как и на ЧМ-2021 в Риге (Канада, Финляндия, Россия, США, Чехия, Швеция, Словакия, Германия, Швейцария, Дания, Латвия, Норвегия, Беларусь, Казахстан, Италия, Великобритания), так как в прошлом году никто не вылетал из элиты. Однако два с половиной месяца назад ИИХФ отстранила от всех международных турниров под своей эгидой Россию и Беларусь, позвав вместо них Францию и Австрию. Теперь состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Германия, Швейцария, Казахстан, Словакия, Дания, Италия, Франция.

Группа В: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Несмотря на отсутствие России, этот чемпионат мира всё равно можно назвать главным турниром года. Хотя этот сезон и был олимпийским, после которого многие не рвутся играть в хоккей ещё и в мае, но Игры в Пекине прошли без участия НХЛ, а значит, в Финляндии высадится целый звёздный десант.

Чехи Гертл, Врана и Крейчи, шведы Экман-Ларссон и Далин, канадцы Шабо и Барзал, швейцарцы Хишир и Майер, датчанин Элерс, немцы Зайдер и Штюцле, словацкий вундеркинд Слафковски, который этим летом выходит на драфт НХЛ, а на Олимпиаде уже успел стать MVP. А как насчёт казахстанца Никиты Михайлиса или новоиспечённого обладателя Кубка Гагарина Даррена Дица? Здесь точно будет на кого посмотреть!

Группа А будет играть в стареньком «Ледовом дворце» в Хельсинки на 8200 мест. Изначально планировалось проводить матчи на «Хартвалл Арене», которая за последние 24 года приняла два МЧМ и три ЧМ, но так как стадион находится в российской собственности, финны от него отказались, а вариантов лучше «Ледового» не нашлось.

В Тампере, напротив, всего несколько месяцев назад открылась новая современная «Нокиа-Арена» на 13,3 тысяч зрителей, туда уже переехали две местные команды – «Таппара» и «Илвес», и первые уже успели завоевать там чемпионский титул Liiga. Помимо группового раунда, «Нокиа-Арена» примет оба полуфинала, финал и матч за бронзу.

Макс Комтуа (Канада) и вратарь Юхо Олкинуора (Финляндия) в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными командами Финляндии и Канады Фото: РИА Новости

Регламент турнира

Формат турнира остался практически неизменным – 16 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – ноль очков. Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе.

С этого возвращается формат вылета в низший дивизион – команды, занявшие восьмые места в своих группах, покинут элиту и перейдут в группу А первого дивизиона (это правило не действовало в предыдущем году из-за пандемии). Последними вылетевшими (по итогам ЧМ-2019) были как раз Франция и Австрия, которые заменили Россию и Беларусь.

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).

В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата последует серия буллитов. Формат в плей-офф – «три на три».

В матче за золото действуют бесконечные овертаймы по 20 минут (с перерывами по 15 минут), игра будет продолжаться до первой заброшенной шайбы. Формат игры – «три на три».

Где смотреть

Несмотря на то что России на турнире не будет, трансляции из Финляндии остались. Посмотреть самые интересные матчи можно будет по общедоступному каналу «Матч ТВ», ещё часть игр будет показана на канале «Матч! Страна». На момент выхода статьи на сайте телеканала доступно расписание трансляций до 22 мая включительно. Четвертьфиналы пройдут 26 мая, полуфиналы – 28-го числа, финал и матч за третье место состоятся 29 мая.

Список трансляций:

13 мая

16:15 США – Латвия («Матч ТВ»)

16:15 Франция – Словакия («Матч! Страна»)

20:15 Финляндия – Норвегия («Матч! Страна»)

20:15 Германия – Канада («Матч ТВ»)

14 мая

12:15 Дания – Казахстан («Матч! Страна»)

12:15 Швеция – Австрия («Матч ТВ»)

16:15 Чехия – Великобритания («Матч! Страна»)

20:15 Латвия – Финляндия («Матч! Страна»)

20:15 Словакия – Германия («Матч ТВ»)

15 мая

12:15 Италия – Канада («Матч ТВ»)

12:15 Норвегия – Великобритания («Матч! Страна»)

16:15 Франция – Казахстан («Матч! Страна»)

20:15 Дания – Швейцария («Матч! Страна»)

16 мая

16:15 Словакия – Канада («Матч ТВ»)

16:15 Латвия – Норвегия («Матч! Страна»)

20:15 Финляндия – США («Матч ТВ»)

20:15 Франция – Германия («Матч! Страна»)

17 мая

16:15 Чехия – Австрия («Матч ТВ»)

16:15 Италия – Дания («Матч! Страна»)

20:15 Швейцария – Казахстан («Матч ТВ»)

20:15 Швеция – Великобритания («Матч! Страна»)

18 мая

16:15 Норвегия – Австрия («Матч ТВ»)

16:15 Франция – Италия («Матч! Страна»)

20:15 Финляндия – Швеция («Матч! Страна»)

19 мая

16:15 Великобритания – США («Матч ТВ»)

16:15 Германия – Дания («Матч! Страна»)

20:15 Чехия – Латвия («Матч ТВ»)

20:15 Канада – Казахстан («Матч! Страна»)

20 мая

16:15 Великобритания – Финляндия («Матч! Страна»)

20:15 Казахстан – Словакия («Матч! Страна»)

21 мая

12:15 США – Швеция («Матч ТВ»)

12:15 Дания – Франция («Матч! Страна»)

20:15 Италия – Словакия («Матч! Страна»)

22 мая

16:15 Великобритания – Латвия («Матч! Страна»)

20:15 Швеция – Норвегия («Матч ТВ»)

20:15 Швейцария – Франция («Матч! Страна»)