Все подробности и главные события первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Смешная замена России провалится в первый же день? Старт ЧМ-2022 по хоккею, LIVE

Уже сегодня, 13 мая, в двух городах Финляндии – Хельсинки и Тампере – стартует чемпионат мира по хоккею 2022 года. Изначально состав участников выглядел точно так же, как и на ЧМ-2021 в Риге (Канада, Финляндия, Россия, США, Чехия, Швеция, Словакия, Германия, Швейцария, Дания, Латвия, Норвегия, Беларусь, Казахстан, Италия, Великобритания), так как в прошлом году никто не вылетал из элиты.

Однако два с половиной месяца назад ИИХФ отстранила от всех международных турниров под своей эгидой Россию и Беларусь, позвав вместо них Францию и Австрию. Теперь состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Германия, Швейцария, Казахстан, Словакия, Дания, Италия, Франция.

Группа В: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Австрия, Великобритания.

В стартовый игровой день мирового первенства состоятся четыре матча. И уже в первом игровом слоте на льду появится команда Франции, которая и заменила на чемпионате мира сборную России. Соперником французской команды станет сборная Словакии. «Чемпионат» представляет полный лайв дня.

16:20 США – Латвия («Матч ТВ»)

16:20 Франция – Словакия («Матч! Страна»)

20:20 Финляндия – Норвегия («Матч! Страна»)

20:20 Германия – Канада («Матч ТВ»)