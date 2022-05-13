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ЧМ по хоккею — 2022 в Финляндии, расписание игрового дня, результаты матчей, главные моменты, онлайн-трансляция

Смешная замена России провалится в первый же день? Старт ЧМ-2022 по хоккею, LIVE
Денис Лутченко Егор Торишный
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ЧМ по хоккею – 2022 в Финляндии
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Все подробности и главные события первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Уже сегодня, 13 мая, в двух городах Финляндии – Хельсинки и Тампере – стартует чемпионат мира по хоккею 2022 года. Изначально состав участников выглядел точно так же, как и на ЧМ-2021 в Риге (Канада, Финляндия, Россия, США, Чехия, Швеция, Словакия, Германия, Швейцария, Дания, Латвия, Норвегия, Беларусь, Казахстан, Италия, Великобритания), так как в прошлом году никто не вылетал из элиты.

Однако два с половиной месяца назад ИИХФ отстранила от всех международных турниров под своей эгидой Россию и Беларусь, позвав вместо них Францию и Австрию. Теперь состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Германия, Швейцария, Казахстан, Словакия, Дания, Италия, Франция.

Группа В: Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Гид по хоккейному ЧМ-2022. Вся информация о главном турнире года Гид по хоккейному ЧМ-2022. Вся информация о главном турнире года

В стартовый игровой день мирового первенства состоятся четыре матча. И уже в первом игровом слоте на льду появится команда Франции, которая и заменила на чемпионате мира сборную России. Соперником французской команды станет сборная Словакии. «Чемпионат» представляет полный лайв дня.

16:20 США – Латвия («Матч ТВ»)

ЧМ-2022. Группа B
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
США
Не начался
Латвия

16:20 Франция – Словакия («Матч! Страна»)

ЧМ-2022. Группа A
13 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Франция
Не начался
Словакия

20:20 Финляндия – Норвегия («Матч! Страна»)

ЧМ-2022. Группа B
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
Норвегия

20:20 Германия – Канада («Матч ТВ»)

ЧМ-2022. Группа A
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Германия
Не начался
Канада
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