Какие рекорды побил Капризов за сезон? Форвард «Миннесоты» пошумел не хуже Овечкина

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Какие достижения установил Кирилл Капризов за сезон?
Какие достижения установил Кирилл Капризов за сезон?
Переписал множество клубных рекордов и взялся за рекорды лиги.
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Лучший российский снайпер первого раунда плей-офф
Лучший российский снайпер первого раунда плей-офф
За 6 встреч с «Сент-Луисом» Капризов забросил 7 шайб. Столько же в первом раунде удалось забросить Павлу Буре в сезоне-1994/1995, но за 7 встреч.
4-е место среди снайперов «Миннесоты» в плей-офф
4-е место среди снайперов «Миннесоты» в плей-офф
В карьере Капризова было две неполных серии плей-офф, и он уже успел стать едва ли не лучшим снайпером клуба в розыгрышах Кубка Стэнли. 12 матчей и 9 шайб на счету россиянина.
Один из лучших снайперов первого раунда плей-офф в XXI веке
Один из лучших снайперов первого раунда плей-офф в XXI веке
Капризову удалось стать третьим игроком НХЛ в XXI веке, который отличился более шести раз в первом раунде плей-офф. Двое других — Патрик Марло («Сан-Хосе») и Микаэль Самуэльссон («Ванкувер»).
Первый игрок «Миннесоты» с хет-триком в плей-офф
Первый игрок «Миннесоты» с хет-триком в плей-офф
Во втором матче серии с «Сент-Луисом» Капризов забросил три шайбы и стал первым в истории клуба игроком, оформившим хет-трик в игре плей-офф.
Попал в топ-10 лучших сезонов в регулярке НХЛ от россиян
Попал в топ-10 лучших сезонов в регулярке НХЛ от россиян
108 очков за 81 встречу в регулярном чемпионате: Капризов провёл один из лучших сезонов для россиян в НХЛ.
Первый игрок «Миннесоты» с 60+ передач за сезон
Первый игрок «Миннесоты» с 60+ передач за сезон
В свой второй сезон в НХЛ Капризов разогнался так, что побил сразу три рекорда. Первый — по числу передач в регулярном чемпионате (61).
Первый игрок «Миннесоты», пробивший отметку в 100 очков за сезон
Первый игрок «Миннесоты», пробивший отметку в 100 очков за сезон
Впервые в истории «Миннесоты» хоккеист сумел пробить отметку в 100 очков за один сезон. Среди россиян в НХЛ Капризов стал седьмым по счёту с «соткой» в регулярном чемпионате.
Первый игрок «Миннесоты» по шайбам в регулярке за сезон
Первый игрок «Миннесоты» по шайбам в регулярке за сезон
47 шайб за сезон в регулярном чемпионате — это лучший результат «Миннесоты».
Какие рекорды побил Капризов за сезон? Форвард «Миннесоты» пошумел не хуже Овечкина
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