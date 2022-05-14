«Нет слов». В Америке крутят видео роскошного паса вратаря Шестёркина

Его «Рейнджерс» второй раз кряду спаслись с 0:2 в игре с «Питтсбургом» и перевели серию в главный матч сезона. Помог хет-трик Зибанеджада.

Главный вопрос, который волновал тренерский штаб и всех болельщиков «Питтсбурга» сразу после завершения пятого матча серии с «Нью-Йорк Рейнджерс»: «На сколько всё серьёзно с Сидни Кросби?». При счёте 2:0 в пользу «пингвинов» канадский форвард получил травму после силового приёма в исполнении защитника «синерубашечников» Джейкоба Трубы и не смог вернуться в игру – за камбэком «Рейнджерс» капитан «Питтсбурга» наблюдал уже со стороны.

В роли зрителя один из главных игроков за всю историю «Пингвинз» оказался и сегодня. Как и подобает в ходе плей-офф, представители американского клуба не стали афишировать серьёзность повреждения Кросби. Но и так очевидно, что травма Сидни оказалась довольно серьёзной, иначе бы он совершенно точно сегодня нашёл возможность выйти на лёд домашней арены и постарался помочь своей команде со второй попытки завершить серию и выйти в следующий раунд.

Но и без него старт матча в очередной раз остался за «Питтсбургом». На протяжении последних встреч «Рейнджерс» крайне медленно и очень сонно начинают первые периоды, чем раз за разом пользуются подопечные Майкла Салливана. На 15-й минуте встречи хозяева обрушили шквал бросков на ворота Игоря Шестёркина – и многоопытный Джефф Картер открыл счёт в матче, здорово сыграв на добивании.

Не успели в стане гостей осознать произошедшее, как их положение в матче оказалось критическим. Всего спустя полторы минуты Джейк Гюнцель и Брайан Раст разыграли эффектную комбинацию в чужой зоне – и 17-й номер «Питтсбурга» броском в касание заставил капитулировать Шестёркина. К российскому голкиперу в этом эпизоде не могло быть никаких вопросов – полевые игроки «Рейнджерс» просто бездействовали и ничем не мешали Расту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Одно поражение до завершения сезона и 0:2 в ходе матча. Второй раз подряд команда Жерара Галлана оказалась не просто на самой границе пропасти, а одной ногой уже висела над обрывом. Но «синерубашечники» снова нашли в себе силы не только отыграться, но и выйти вперёд. Икс-фактором встречи стал шведский форвард гостей Мика Зибанеджад, до этого находившийся в тени партнёров.

Перед началом сегодняшней игры на счету Мики было всего три результативные передачи при отсутствии заброшенных шайб, что не могло устраивать ни самого игрока, ни тренерский штаб команды. И во втором периоде Зибанеджад мощно взялся за дело. Для начала Мика отличился при игре в большинстве – на реализацию лишнего гостям понадобилось всего пять секунд – а затем мощно щелкнул в касание уже при игре в равных составах. Две шайбы нападающего разделили 76 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Не успев оформить дубль, Мика сразу же проследовал в штрафной бокс, допустив выброс шайбы в зоне защиты. Следом компанию в боксе для нарушителей ему составил Кевин Руни – и «Рейнджерс» на продолжительный отрезок остались втроём против пятерых. На розыгрыш лишнего у хозяев было 67 секунд и понимая важность момента, главный тренер «Питтсбурга» уже в середине встречи использовал тайм-аут. Но без Кросби большинство «Пингвинз» не сработало. Более того, в меньшинстве забивать могли гости – всё тот же Зибанеджад, едва отбыв две минуты штрафного времени, убежал один на один с Луи Доминге и отправил шайбу в перекладину.

Парад удалений продолжил защитник «Питтсбурга» Майк Мэтисон, крайне неосторожно сыгравший на своём пятаке и клюшкой разбивший лицо Фрэнку Ватрано. «Пингвинз» остались в меньшинстве на четыре минуты и пропустили от Криса Крайдера. Ключевым моментом комбинации стал роскошный пас в исполнении вратаря «Рейнджерс» Шестёркина. Российский голкипер покинул ворота и укатился к борту, где находилась шайба, после чего Игорь подобрал игровой снаряд, прицелился и выполнил идеальный пас точно на Зибанеджада – швед снова не реализовал выход один на один, но первым на отскоке оказался Крайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Что за пас от Шестёркина», «Это фантастика», «Просто нет слов», — результативное действие Игоря моментально приковало внимание всех в Северной Америке, а видео момента сразу же попало в топ хайлайтов. Для Шестёркина голевая передача стала первой за карьеру в плей-офф. Так же он стал первым голкипером «Рейнджерс» за последние восемь лет, кому удалось отметиться подобным образом в протоколе матча Кубка Стэнли. В 2014 году партнёрам ассистировал великий Хенрик Лундквист.

Но теперь уже настал черёд «Рейнджерс» создавать проблемы себе на ровном месте – грубейшая ошибка защитника Трубы позволила Евгению Малкину убежать на рандеву с Шестёркиным, и в отличие от Зибанеджада, россиянин своим выходом на вратаря воспользовался на 100%. Таким образом, Малкин набрал 180-е очко в плей-офф НХЛ и догнал Рэя Бурка по очкам за кубковую карьеру и теперь занимает 14-е место по этому показателю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третий период стал настоящей игрой нервов – и каждый бросок по воротам заставлял болельщиков обеих команд хвататься за сердце. Ближе к голу были хоккеисты «Пингвинз», но Раст упустил роскошный голевой шанс, промазав из сверхвыгодной позиции и не сумев оформить дубль. А вот «Рейнджерс» забили – за полторы минуты до конца основного времени Крайдер выстрелил от синей линии и Доминге не смог отвести угрозу. Луи отбил шайбу в воздух, и она предательски заскочила ему за спину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для американского форварда заброшенная шайба стала восьмой победной за карьеру в плей-офф. Он стал единоличным обладателем клубного рекорда по этому показателю, превзойдя достижение Марка Мессье, который семь раз приносил победу «Рейнджерс» в матчах Кубка Стэнли. Окончательный счёт в матче подвёл Эндрю Копп, поразивший пустые ворота. Четвёртую результативную передачу в матче на свой счёт записал защитник Адам Фокс.

0:2, 3:2, 3:3, 5:3 – в «Рейнджерс» словно скопировали сценарий пятого матча и распечатали его на принтере перед шестой игрой. Абсолютно идеальное повторение прошлой встречи – и теперь судьбу серии решит седьмой матч, в котором фаворита и аутсайдера уже не будет. Всё или ничего для обеих команд.