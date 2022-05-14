Овечкин прыгал и метался по льду от счастья. А потом его всё же выкинули из плей-офф НХЛ

Ещё совсем недавно «Вашингтон» чувствовал себя очень уверенно в серии с «Флоридой». «Столичные» разгромили «пантер» в третьем матче, а в четвёртом вели в счёте незадолго до сирены и имели отличные моменты, чтобы добыть ещё одну победу.

Но моменты остались нереализованными, и «Флорида» выступила в роли палача. «Пантерз» вытащили четвёртую игру, а затем, уже на домашней площадке, совершили суперкамбэк в пятой встрече, сумев превратить 0:3 в 5:3 за половину основного времени.

Но у «Вашингтона» была ещё шестая встреча на «Кэпитал-Уан Арене», чтобы сравнять счёт в противостоянии и перевести битву в седьмую игру. «Флорида» же явно не желала доводить дело до апогея, так что матч в столице США получился невероятно упорным.

За безголевым первым периодом последовала трудовая шайба Ника Дауда, на которую быстро ответил Ломберг. В начале третьего отрезка Бэкстрем вновь вывел «Вашингтон» вперёд, но на 49-й минуте Клод Жиру опять сравнял счёт.

Матч логично шёл к овертайму, однако последний раунд перестрелки был ещё впереди. За 5 с небольшим минут до конца основного времени «Флорида» впервые в матче вышла вперед — Жиру здорово распорядился шайбой на пятачке, а Барков в третий раз за матч огорчил Самсонова.

ВИДЕО.

Телекамеры выхватили лицо Овечкина, сидящего на скамейке в момент пропущенного гола — на Александра было больно смотреть. Но вскоре россиянин испытал совершенно противоположные эмоции, причём находясь на льду! На последней минуте основного времени Оши запихал шайбу за линию ворот Бобровского и спас «Вашингтон», а Овечкин словно обезумел от счастья и даже потерял координацию в пространстве, принявшись прыгать и метаться по льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Судьи ещё подержали интригу, устроив видеопросмотр гола, но в итоге засчитали, и матч ушёл в овертайм. А там «Кэпиталз» ждало финальное разочарование сезона, причём уже на 3-й минуте. Победный гол Вераге вырос из того, что игроки «Флориды» просто сожрали соперников прессингом, заставили ошибиться при выходе из зоны, затем недоработал защитник Карлсон и не выручил вратарь Самсонов — все проблемы «Вашингтона» в этом чемпионате вылезли в решающий момент и в конце концов отправили «столичных» в отпуск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Флорида» выиграла первую серию плей-офф с 1996 года — грандиозное и долгожданное достижение «пантер», который смогли перенести свою солидную и мощную игру с регулярки на Кубок Стэнли. Теперь уже точно можно говорить, что эта команда реально может бороться за трофей.

«Вашингтон» же впереди ждёт очередное тяжёлое межсезонье, в ходе которого боссам «Кэпиталз» предстоит размышлять над глобальными вопросами. Куда движется команда? Не пора ли кардинально омолаживать состав и начинать перестройку? Или пробовать искать баланс? Что делать с вратарской линией? Словом, забот у «столичных» предостаточно.

Что касается Овечкина, то он провёл весьма противоречивую серию. С одной стороны, Ови забил лишь один гол в шести матчах. С другой — набрал 6 (1+5) очков (больше только у Оши) и стал лучшим ассистентом своей команды. При этом глупо спорить с тем, что в двух последних матчах серии Ови никак не проявил себя, не стал лидером, который вытащил бы «Вашингтон».

Но тут, опять же, вопросы к комплектованию «Кэпиталз», у которых кроме 36-летнего Овечкина особо и не на кого рассчитывать в решающий момент сезона.