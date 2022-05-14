Казахстан стартует на ЧМ по хоккею! И даже может начать с победы? LIVE
Поделиться
Все подробности и главные события второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Сегодня, 14 мая, в Финляндии продолжится чемпионат мира по хоккею. В стартовый день турнира первые победы на мировом первенстве одержали сборные США, Словакии, Финляндии и Канады.
В субботу состоятся шесть матчей, разнесённые на три временных игровых слота. Некоторые команды проведут уже вторые встречи на ЧМ-2022, тогда как другие только дебютируют на финском льду. «Чемпионат» представляет полный лайв игрового дня.
12:20 Дания – Казахстан («Матч! Страна»)
12:20 Швеция – Австрия («Матч ТВ»)
16:20 Чехия – Великобритания («Матч! Страна»)
16:20 Швейцария – Италия
20:20 Латвия – Финляндия («Матч! Страна»)
20:20 Словакия – Германия («Матч ТВ»)
Комментарии
- 14 мая 2022
-
10:30
-
10:13
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:12
-
07:50
-
07:38
-
07:24
-
07:24
-
07:15
-
06:51
-
06:40
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
06:05
-
05:58
-
05:51
-
05:47
-
05:33
-
05:33
-
04:56
-
04:48
-
04:11
-
03:47
-
03:45
-
02:58
- 13 мая 2022
-
23:55
Партнерский контент