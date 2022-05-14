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ЧМ по хоккею — 2022 в Финляндии: расписание дня, результаты матчей, турнирная таблица, видео, онлайн-трансляция 14 мая

Казахстан стартует на ЧМ по хоккею! И даже может начать с победы? LIVE
Сергей Емельянов
ЧМ по хоккею — 2022 в Финляндии: расписание дня
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Все подробности и главные события второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Сегодня, 14 мая, в Финляндии продолжится чемпионат мира по хоккею. В стартовый день турнира первые победы на мировом первенстве одержали сборные США, Словакии, Финляндии и Канады.

В субботу состоятся шесть матчей, разнесённые на три временных игровых слота. Некоторые команды проведут уже вторые встречи на ЧМ-2022, тогда как другие только дебютируют на финском льду. «Чемпионат» представляет полный лайв игрового дня.

Финны разнесли аутсайдера, немцы напугали Канаду. Итоги первого дня ЧМ-2022 по хоккею Финны разнесли аутсайдера, немцы напугали Канаду. Итоги первого дня ЧМ-2022 по хоккею

12:20 Дания – Казахстан («Матч! Страна»)

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Дания
Не начался
Казахстан

12:20 Швеция – Австрия («Матч ТВ»)

ЧМ-2022. Группа B
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Швеция
Не начался
Австрия

16:20 Чехия – Великобритания («Матч! Страна»)

ЧМ-2022. Группа B
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Чехия
Не начался
Великобритания

16:20 Швейцария – Италия

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Не начался
Италия

20:20 Латвия – Финляндия («Матч! Страна»)

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Не начался
Италия

20:20 Словакия – Германия («Матч ТВ»)

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Словакия
Не начался
Германия
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