Больно смотреть. Реакция Овечкина на вылет «Вашингтона» из плей-офф разбивает сердце

На российском капитане «столичных» не было лица, а затем он выругался перед журналистами.

После завоевания первого в истории клуба Кубка Стэнли в 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» ни разу не смог преодолеть барьер первого раунда плей-офф НХЛ. В 2019-м «столичные» завершили выступление в сезоне, уступив «Каролине Харрикейнз» в седьмом матче противостояния. И как отрезало. В следующем году «Вашингтон» с ходу вылетел от «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4), а в минувшем сезоне «Кэпиталз» не удалось справиться с «Бостон Брюинз» (1-4).

В этом году соперником столичной команды по стартовому раунду стал обладатель Кубка Президента «Флорида Пантерз». Лучшая команда регулярного чемпионата смотрелась фаворитом в серии с «Вашингтоном», и тем обиднее для игроков «Кэпиталз» осознавать то обстоятельство, что всё в этом противостоянии было в их руках. После трёх матчей подопечные Питера Лавиолетта лидировали в серии (2-1) и находились в одной минуте от победы в четвёртом матче. Но «Флорида» с пустыми воротами смогла перевести игру в овертайм, где отличился злой гений столичной команды Картер Вераге.

Ещё более тяжёлое поражение «Вашингтон» потерпел в пятом матче, в ходе которого они умудрились упустить преимущество в три шайбы. К 25-й минуте «Кэпиталз» вели со счётом 3:0, но и этого не запаса не хватило для того, чтобы довести встречу до победы. А сегодня «Флорида» смогла добить столичных, снова сумев отыграться в ходе матча. И снова судьбу встречи решил овертайм, где победный гол оказался на счету всё того же Вераге. Таким образом, «Пантерз» выиграли серию плей-офф впервые с 1996 года. Тогда они дошли до финала, где проиграли «Колорадо» (0-4). Во втором раунде текущего розыгрыша «Флорида» встретится с победителем пары «Тампа» – «Торонто» (3-3).

Что касается Александра Овечкина, то на его эмоции после завершения сезона было просто больно смотреть. К шестому матчу россиянин подошёл с не самой плохой статистикой – на его счету была пятиматчевая результативная серия, в течение которой он набрал 6 (1+5) баллов. Да, у россиянина было не так много голов, зато он постоянно ассистировал партнёрам и по количеству голевых передач входил в топ-10 лучших игроков плей-офф НХЛ.

Сегодняшний матч Александр начал с эффектного силового приёма против ведущего защитника «пантер» Аарона Экблада. Канадский хоккеист был вынужден пропустить несколько смен и только к концу первого периода сумел полноценно вернуться в строй. Но в дальнейшем встреча для Овечкина не особо задалась, и отметиться результативными действиями у лидера «Вашингтона» не получилось.

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За минуту до конца основного времени встречи хоккеистам «Вашингтона» удалось перевести игру в овертайм. Автором заброшенной шайбы стал Ти Джей Оши, а ассистировали ему Энтони Манта и Евгений Кузнецов. Однако наиболее яркой и эмоциональной реакцией отметился 36-летний Овечкин, который даже подпрыгнул от радости после того, как шайба пересекла линию ворот «Флориды».

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Но продлить сезон игрокам «Вашингтона» удалось всего на 2 минуты и 46 секунд. В самом начале овертайма Вераге с близкого расстояния переиграл Илью Самсонова, поставив точку в сезоне для «Вашингтона». И Овечкину не оставалось ничего иного, как отправиться поздравлять голкипера «Флориды» Сергея Бобровского и других игроков «пантер» с выходом в следующий раунд.

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Затем состоялась эмоциональная пресс-конференция, на которой Александр с огромным трудом подбирал слова, чтобы объяснить вылет команды из плей-офф.

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«Четвёртый год подряд мы вылетели в первом раунде плей-офф после победы в Кубке Стэнли – 2018? Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Почти в каждой игре имели преимущество. Вырывались вперёд и всё время упускали его. Ответственность за это лежит на всех нас. На мне, Бекстрёме, Оши, Карлсоне, на всех. Очень эмоциональный момент для каждого игрока команды. Такая вот хреновая (в оригинале использовано намного более грубое слово. – Прим. «Чемпионата») ситуация. Ошибки были у всех, не хочется обвинять кого-то одного. Это команда. Все 20 парней должны были быть более ответственными», – сказал капитан столичных.

Один из американских колумнистов журналист Ян Олэнд в своих социальных сетях написал, что Овечкин едва не расплакался во время пресс-конференции. Со своей стороны, складывается ощущение, что Олэнд немного преувеличил степень разочарования российского форварда, но в любом случае понять эмоции Овечкина нетрудно. В трёх матчах кряду его команда имела преимущество в счёте, но каждый раз позволяла «Флориде» отыгрываться и вырывать волевые победы. Слишком большое расточительство для столь важного момента сезона, как плей-офф. Теперь Александру остаётся только перезарядить батарейки в летнем отпуске и настраиваться на продолжение погони за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.