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ЧМ по хоккею — 2022 в Финляндии: расписание дня, результаты матчей, турнирная таблица, видео, онлайн-трансляция 15 мая

Третий день ЧМ-2022 по хоккею! Сколько Канада накидает бедной Италии? LIVE
Сергей Емельянов Павел Панышев
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ЧМ по хоккею — 2022 в Финляндии
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Все подробности и главные события третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года.

Сегодня, 15 мая, в Финляндии продолжится чемпионат мира по хоккею. Накануне в самом интересном матче игрового дня хозяева турнира сыграли со сборной Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в матче и оказали очень достойное сопротивление действующему олимпийскому чемпиону, но в результате финнам всё-таки удалось избежать осечки на домашнем льду и добыть волевую победу – 2:1.

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В воскресенье состоятся шесть матчей, снова разнесённые на три временных игровых слота. Североамериканские сборные – Канада и США – проэкзаменуют представителей Италии и Австрии соответственно, сборная Казахстана в матче с командой Франции постарается реабилитироваться за сокрушительное поражение от Дании (1:9), а в центральном матче сойдутся сборные Швеции и Чехии. «Чемпионат» представляет полный лайв игрового дня.

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ЧМ-2022. Группа A
15 мая 2022, воскресенье. 12:20 МСК
Италия
1-й период
0 : 0
Канада
ЧМ-2022. Группа B
15 мая 2022, воскресенье. 12:20 МСК
Норвегия
1-й период
0 : 0
Великобритания
ЧМ-2022. Группа A
15 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Франция
Не начался
Казахстан
ЧМ-2022. Группа B
15 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Австрия
Не начался
США
ЧМ-2022. Группа A
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Дания
Не начался
Швейцария
ЧМ-2022. Группа B
15 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Чехия
Не начался
Швеция
Live Сергей Емельянов

Матчи в Хельсинки и Тампере начались. Следим за развитием событий.

11:24 Сергей Емельянов

Свой дебютный матч на турнире проведёт топ-форвард сборной Канады Мэтью Барзал, пропустивший первый матч канадской команды на мировом первенстве из-за повреждения. Сегодня форвард «Айлендерс» заявлен в третьем звене с Дрейком Батерсоном и Кентом Джонсоном. Место в воротах займёт Крис Дриджер.

11:23 Сергей Емельянов

В первых матчах игрового дня сборная Канады сыграет с командой Италии, а Великобритания встретится с Норвегией.

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