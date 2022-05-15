Третий день ЧМ-2022 по хоккею! Сколько Канада накидает бедной Италии? LIVE

Сегодня, 15 мая, в Финляндии продолжится чемпионат мира по хоккею. Накануне в самом интересном матче игрового дня хозяева турнира сыграли со сборной Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт в матче и оказали очень достойное сопротивление действующему олимпийскому чемпиону, но в результате финнам всё-таки удалось избежать осечки на домашнем льду и добыть волевую победу – 2:1.
В воскресенье состоятся шесть матчей, снова разнесённые на три временных игровых слота. Североамериканские сборные – Канада и США – проэкзаменуют представителей Италии и Австрии соответственно, сборная Казахстана в матче с командой Франции постарается реабилитироваться за сокрушительное поражение от Дании (1:9), а в центральном матче сойдутся сборные Швеции и Чехии. «Чемпионат» представляет полный лайв игрового дня.
Матчи в Хельсинки и Тампере начались. Следим за развитием событий.
Свой дебютный матч на турнире проведёт топ-форвард сборной Канады Мэтью Барзал, пропустивший первый матч канадской команды на мировом первенстве из-за повреждения. Сегодня форвард «Айлендерс» заявлен в третьем звене с Дрейком Батерсоном и Кентом Джонсоном. Место в воротах займёт Крис Дриджер.
В первых матчах игрового дня сборная Канады сыграет с командой Италии, а Великобритания встретится с Норвегией.
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