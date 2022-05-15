Таким американцам ничего не светит на ЧМ! США опозорились, разделив очки с Австрией

На чемпионате мира в Финляндии случилась первая сенсация. Сборная Австрии навязала отчаянное сопротивление национальной команде США, не удержала созданное преимущество и уступила победу в овертайме, но заставила одну из сильнейших сборных мира поделиться с ней очками.

Серьёзность своих намерений австрийцы обозначили уже в первом периоде. Команда швейцарского специалиста Роджера Бадера справилась со стартовым натиском более статусных оппонентов, а затем навязала им свою игру.

В результате за пять минут до первого перерыва Австрии удалась головокружительная контратака. Её двигателем выступил Марко Каспер, который только в апреле отметил совершеннолетие. Нападающий пролетел от своей зоны до чужой лицевой линии и выдал передачу на Беньямина Нисснера – тот броском в одно касание с пятачка открыл счёт.

При этом чуть ранее австрийцы не использовали гораздо более удобный шанс выйти вперёд: Адам Годетт и Райли Барбер удалились в интервале трёх секунд и оставили партнёров по сборной США втроём против пятерых соперников.

Во второй 20-минутке американцы захватили контроль над шайбой и отрезками не выпускали австрийцев из зоны. Однако воплотить территориальное преимущество в реальное «звёздно-полосатые» не смогли, а ближе к перерыву увидели шайбу в своих воротах. Европейцам удалась ещё одна залихватская контратака, на острие которой выступил Пауль Хубер – 2:0.

Вероятно, эмоции от второй заброшенной шайбы оказались чересчур сильными и заставили австрийцев на несколько секунд забыть об игровой ситуации. Кратковременной расслабленности соперник им не простил: через 17 секунд после вбрасывания в центральной зоне Киффер Беллоуз отквитал один гол.

Австрия – США – 2:3 ОТ Фото: iihf.com

В дебюте третьего периода американцы получили возможность сыграть в большинстве, но не использовали её. А вот следующая попытка увенчалась успехом: Хубер схватил удаление за задержку шайбы. Адаму Годетту потребовалось 20 секунд, чтобы подготовить результативный бросок – 2:2.

Под конец основного времени шанс сыграть в расстановке «5 на 4» представился уже австрийцам, но реализация их вновь подвела. Американцы грамотно отоборонялись, а затем дождались своего шанса на чужой половине площадки. 18-летний Люк Хьюз убежал один на один с австрийским вратарём и, не сближаясь, принёс своей команде победу – 3:2.

Американцы выиграли, но успех, добытый лишь в овертайме, в игре с командой второго дивизиона (Австрия не по спортивному принципу заменила на ЧМ-2022 Беларусь) — это настоящий позор для «звёздно-полосатых». Похоже, таким американцам снова ничего не светит на чемпионате мира. А ведь они не выигрывали этот турнир 62 года!