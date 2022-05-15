Швеция сокрушила Чехию контратаками! Каким был первый на ЧМ матч топ-сборных

Главный сюжет ЧМ, связанный со сборной Швеции — ожидание энхаэловцев одновременно с тотальным игнорированием сборной с их стороны. Несмотря на то что уже перед турниром шведская федерация получила пару десятков отказов, «Тре Крунур» как будто продолжали рассчитывать на какую-то добрую волю и начали турнир только с тремя полными пятёрками игроков.

Сборную прокинули даже чекеры типа Юхана Ларссона из «Вашингтона», что заставило главного тренера шведов Юхана Гарпенлёва паниковать — команда же не могла играть с тремя пятёрками весь турнир (отметим, что в предварительной заявке на турнир комплект форвардов был полным). Остаётся только гадать, с чем связан настолько тотальный отказ шведов, которые в трёхлетку Рикарда Грёнборга (2017-2019) ехали в сборную по первому свистку.

Перед матчем шведы дозаявили двух форвардов — однако связка Аман — Ланг даже в середняке шведского чемпионата, «Лександе», играла в третьем звене. Всё это делало атаку «Тре Крунур» — 2022 больше похожей на евротуровский вариант, причём и не образца домашнего этапа. Казалось, в матче с чехами с таким подбором мало что светит, даже с учётом хорошей обороны.

Чехия — Швеция — 3:5 Фото: iihf.com

И первые 15 минут матча действительно остались за «народны тим», а Давид Крейчи открыл счёт мощнейшим броском. Чехи под руководством Кари Ялонена играли как вполне финская по духу команда, толком не давая шведам создавать моменты в чужой зоне. Однако всё испортило первое же удаление — в большинстве соперник разошёлся, создал кучу моментов и счёт сравнял.

Перерыв ничего не изменил — очень быстро чехи остались вообще втроём, и мощный щелчок Эмиля Бемстрёма из «Коламбуса», которого партнёры выводят под бросок весь турнир, вывел команду вперёд. Команда Ялонена бросилась отыгрываться, но допускала обрезы — их шведы моментально превращали в контратаки и хладнокровно реализовывали, напоминая чешскую же сборную рубежа веков. Несколько поплыл вратарь «Аризоны» Карел Веймелка, который мог брать хотя бы четвёртую шайбу соперника.

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Смена вратаря ничего в игре не изменила, в ворота Марека Лангхамера, который в своё время проиграл конкуренцию в «Амуре», могла залетать ещё одна шайба, но форвард Михаэль Шпачек очень хитро засунул шайбу с ленточки под своего голкипера. Впрочем, в раздевалку чехи всё равно забили — несдержанность Расмуса Далина обернулась удалением, которое сверхзвуковым выстрелом реализовал Томаш Кундратек.

Потом команды обменялись голами — шведы вновь забросили после контратаки (она пришла после не очень удачного броска Михала Йордана), чехи снова сократили отставание до «-2» очень быстро, но после этого уже ничего толком создать не смогли.

После безжизненной Олимпиады шведы оставили приятное впечатление даже с усечённым составом, и, может быть, они всё-таки заполучат кого-нибудь из многочисленных энхаэловцев. А вот чехам, которые провели отличный с точки зрения обороны Евротур, придётся отвечать на несколько неприятных вопросов и думать, как минимизировать такие контратаки, которые утопили их сегодня.