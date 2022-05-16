Бросок на миллионы долларов! Панарин пальнул в овертайме и поставил на уши Нью-Йорк

В этом году первый раунд плей-офф НХЛ получился одним из самых напряжённых за всю историю розыгрышей Кубка Стэнли, ведь сразу пять серий из восьми добрались до решающих матчей. Это лучший результат в НХЛ за последние 30 лет – в 1992 году семиматчевыми получились шесть серий из восьми. Вне всяких сомнений, одно из самых интересных противостояний на старте плей-офф-2022 подарили болельщикам хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».

После четырёх матчей завершившие регулярный чемпионат на втором месте в Столичном дивизионе «синерубашечники» оказались на границе пропасти, уступая команде Майкла Салливана 1-3. Начиная с этого момента, у «Рейнджерс» не было ни одного права на ошибку, и подопечные Жерара Галлана начали камбэк. Пятая и шестая встречи прошли по очень схожему сценарию – сначала «Питтсбург» захватывал уверенное лидерство (2:0), затем «Рейнджерс» отыгрывались и даже выходили вперёд (3:2), но «Пингвинз» сразу же сравнивали счёт (3:3), и судьбы матчей решались в третьих периодах, где каждый раз удачливее оказывались Парни с Бродвея.

Перед началом седьмой встречи основные новости были связаны с лазаретом «Питтсбурга». До последнего момента было непонятно, сумеют ли принять участие в игре капитан команды Сидни Кросби и основной вратарь Тристан Джерри. Кросби получил травму в пятой встрече после силового приёма американского защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы и был вынужден пропустить следующую игру, тогда как его соотечественник Джерри и вовсе не выходил на лёд с 15 апреля. Но на седьмой матч тренерский штаб «Питтсбурга» бросил в бой все силы, заодно добавив к Кросби и Джерри ещё и шведского форварда Рикарда Ракелля, также испытывавшего проблемы со здоровьем.

Сумев выбраться с 1-3, «Рейнджерс» уже повторили историческое достижение для розыгрышей Кубков Стэнли. «Синерубашечники» стали всего лишь третьей командой в истории НХЛ, кому удавалось дважды подряд отыгрывать отставание как минимум в две шайбы в двух подряд матчах при угрозе вылета или поражения, после чего добыть победу в игре. Ранее такие волевые качества демонстрировали «Детройт» в 1950 году (в финале Кубка Стэнли с «Рейнджерс», 4-3) и «Филадельфия» в 1987 году (в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном», 3-4).

«Сыграть седьмой матч на льду «Мэдисон Сквер Гарден» – это привилегия и честь», – заметил за несколько часов до главного матча в своей карьере на данный момент первый номер драфта НХЛ 2020 года нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафренье. И если 20-летний Лафренье мог размышлять о седьмых матчах, основываясь исключительно на своих теоретических рассуждениях, то в составе «Питтсбурга» хватало людей с практическим опытом участия в таких встречах. Многолетние партнёры Сидни Кросби и Евгений Малкин за свою карьеру в лиге уже сыграли по семь решающих матчей – пять раз выиграли и два раза проиграли. А канадский нападающий Джефф Картер и вовсе подходил к сегодняшней игре с идеальным показателем – пять побед в пяти седьмых матчах.

Впрочем, нельзя сказать, что в составе «Рейнджерс» не было людей без опыта седьмых матчах. Нападающий Крис Крайдер и защитник Джастин Браун по шесть раз принимали участие в таких встречах, но если 36-летний Браун все седьмые матчи провёл в составах других клубов лиги, то 31-летний Крайдер на протяжении всей карьеры в НХЛ играл только за «Рейнджерс», переживая вместе с клубом как все счастливые, так и все печальные моменты.

Именно Крайдер и открыл счёт в седьмом матче, мощным броском прошив Джерри уже на восьмой минуте первого периода. Его ассистентами выступили канадский защитник Брэйден Шнайдер и шведский форвард Мика Зибанеджад, который и выполнил последнюю передачу на Крайдера под убойный бросок в касание.

Благодаря голевой передаче защитник «Рейнджерс» Шнайдер стал самым молодым игроком (20 лет, 237 дней) в истории клуба набравшим очко в седьмой игре, обогнав россиянина Алексея Ковалёва (21 год, 110 дней), который забил в седьмом матче финала Кубка Стэнли 1994 года. Что касается Крайдера, то он вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ в истории франшизы. На счету Криса стало 29 шайб, ровно столько же, сколько и у Марка Мессье. Лидирует по этому показателю Род Гилберт, в его активе 34 заброшенные шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако ещё до перерыва гостям удалось отыграться, и сделали они это при игре в большинстве. В первом периоде «Рейнджерс» подвела дисциплина – и если двухминутное удаление Артемия Панарина реализовано не было, то четырёхминутным штрафом Трубы «Пингвинз» воспользоваться сумели. Отличился Дэнтон Хайнен, с пятака переправивший шайбу в ворота Игоря Шестёркина. Интересно, что главные арбитры на льду взятие ворот не зафиксировали, и игра продолжалась в течение ещё какого-то времени, пока не пришёл сигнал от судейского столика о необходимости судейского просмотра. Он получился коротким и однозначным – шайба полностью пересекла линию ворот, счёт в матче сравнен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В первой же смене второго периода гости должны были выходить вперёд, но лучший снайпер «Питтсбурга» в плей-офф Джейк Гюнцель с нескольких попыток не смог в ближнем бою переиграть Шестёркина. Но в этом матче американскому форварду отличиться всё-таки удалось, и сделал он это крайне необычным способом для хоккея. При игре в большинстве американец приехал на пятак, ногой подбил шайбу в воздух и слёту переправил её в ворота «Рейнджерс». Проявив футбольные и бейсбольные навыки, Гюнцель забросил уже восьмую шайбу в серии. Арбитрам снова понадобился просмотр на проверку легитимности взятия ворот, и игры высоко поднятой клюшкой в действиях Гюнцеля зафиксировано не было.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кросби отдал голевую передачу на Гюнцеля и заработал 201-е очко в карьере в Кубке Стэнли и стал пятым игроком в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки. До Кросби 201 и более баллов в плей-офф НХЛ набирали Уэйн Гретцки (382), Мессье (295), Яри Курри (233), Гленн Андерсон (214) и Яромир Ягр (201).

Буквально в следующей атаке «Питтсбурга» футбольные навыки пришлось проявлять уже Шестёркину, который в эффектном прыжке не позволил гостям упрочить преимущество в счёте до двух шайб. И следом защитник хозяев К’Андре Миллер произвёл бросок от синей линии, угодил в конёк Майку Мэтисона, в результате чего шайба удачно для «синерубашечников» срикошетила в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

При счёте 2:2 произошёл один из ключевых эпизодов матча, когда в штрафной бокс отправил форвард «Питтсбурга» Брайан Раст. Хозяева не только не смогли использовать большинство, но и сами организовали гол в свои ворота. Грубейшую ошибку допустил чешский форвард Филип Хитил, обрезавшийся на чужой синей линии, подарком в полной мере воспользовался Эван Родригес.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В заключительном периоде у «Питтсбурга» был роскошный шанс закончить вообще всё. Во второй раз в матче в штрафном боксе оказался Панарин, допустивший нарушение в чужой зоне, но гостям не удалось использовать большинство. У «Рейнджерс» появился шанс на спасение, и они им воспользовались. Эндрю Копп выложил передачу под бросок Зибанеджаду, и шведский форвард перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

3-3 в серии, 3:3 в седьмом матче! И судьба самой яркой серии первого раунда плей-офф НХЛ теперь зависит всего от одного гола. Одна ошибка, один отскок, один рикошет — и кто-то отправляется в следующий раунд, а кто-то пакует вещи и направляется в отпуск. И эту ошибку допустила оборона «Питтсбурга», умудрившаяся позволить защитнику Миллеру убежать один на один с Джерри в самом начале овертайма. Броку Макгинну не оставалось ничего другого, кроме как фолить на Миллере и оставлять команду в меньшинстве.

Главный тренер «Рейнджерс» моментально взял тайм-аут и дал установку на розыгрыш большинства. И она, судя по всему, была максимально простой. «Парни, отдайте шайбу Панарину, он сделает всё сам». Самый дорогой российский игрок в НХЛ проводил абсолютно провальную встречу, порой играя за соперника. Четыре минуты штрафа и куча потерь могли поставить крест на сезоне «Рейнджерс», но в овертайме Артемий искупил всё сполна и поставил на уши Нью-Йорк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За 10 секунд до конца большинства Артемий взял инициативу на себя, прицелился и произвёл кистевой бросок, сходу окупив свой контракт на $ 11,642 млн. «Рейнджерс» спасли серию с 1-3 и впервые с 2017 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где теперь сыграют с «Каролиной». Команда Галлана установила историческое достижение, став первой, кому удалось одержать три волевые победы подряд при угрозе поражения в серии (пятый, шестой и седьмой матчи). А «Питтсбург» словно вернулся на восемь лет назад, когда они также вели со счётом 3-1 в серии с «Рейнджерс», но упустили преимущество и вылетели из плей-офф. К слову, в том сезоне «синерубашечники» в итоге добрались до финала Кубка Стэнли, что является лучшим результатом команды в XXI веке.