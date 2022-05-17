Финны должны благодарить Россию за вынос Америки! Что творится на ЧМ-2022 по хоккею

В очередной день чемпионата мира по хоккею – 2022 было сыграно четыре матча, в которых мы увидели очередные победы действующих чемпионов мира и хозяев турнира, которые должны благодарить Россию за наигрывание Маннинена, Лехтонена и Хартикайнена, устроивших вынос США, а также две напряжённые встречи с участием претендентов на плей-офф.
После двух поражений на старте первую победу на этом чемпионате мира одержала сборная Латвии, переигравшая команду из Норвегии. Как и в предыдущей игре с финнами, подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт, однако пропустили ответный гол под конец первого периода. Во второй двадцатиминутке латвийцы обеспечили себе победный результат, сперва реализовав большинство «пять на три», а затем увеличив отрыв в равных составах. В заключительной трети норвежцы устроили штурм ворот Элвиса Мерзликина, нанеся 19 бросков, однако смогли забросить только один раз, чего не хватило даже для перевода игры в овертайм.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Очередная рядовая победа действующих чемпионов мира. Сборная Словакии оказывала равноценное сопротивление только в первом периоде, когда смогла ответить на гол «кленовых» уже через две минуты. Затем игра приняла в большей степени односторонний характер. «Кленовые» забросили по две шайбы в каждом из следующих периодов – во второй двадцатиминутке дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа, а в третьей по голу на свой счёт записали дебютанты чемпионатов мира Коул Силлинджер и Морган Гики.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Хозяева турнира также продолжают идти победной поступью по дистанции группового этапа. Серьёзного сопротивления в матче с американцами Суоми не встретили – «звёздно-полосатые» горели со счётом 0:4 уже к середине матча. Игра сопровождалась большим количеством удалений с обеих сторон – неудивительно, что три из четырёх финских голов пришлись на игру в большинстве. К успеху домашней команды во втором матче подряд приложили руку бывшие легионеры КХЛ – Микко Лехтонен, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен набрали сразу шесть очков на троих. Сборная США, однако, тоже сказала своё слово – гол Гальченюка под занавес третьего периода не дал Олкинуоре оформить второй шат-аут на турнире.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Французы и немцы, одержавшие по одной победе в предыдущих двух матчах, сегодня выясняли отношения одновременно с финнами и американцами. Несмотря на менее яркую вывеску, их встреча получилась более напряжённой и интригующей – после двух периодов на табло горел равный счёт. Однако более активные немцы всё-таки взяли своё – быстрая контратака привела к голу, который решил исход матча в пользу сборной Германии и закрепил её в зоне плей-офф.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.
Расписание игр на 17 мая
- 17 мая 2022
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10:00
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09:49
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09:22
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09:11
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08:45
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08:35
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08:23
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06:54
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06:04
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04:37
- 16 мая 2022
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23:45
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23:27
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23:01
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22:56
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22:16
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22:07
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21:03
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20:28
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19:28
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19:10
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18:54
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18:49
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18:23
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17:45
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17:28
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16:53
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16:35
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16:23
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15:26
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15:04
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14:55
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13:35
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13:10
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12:55
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