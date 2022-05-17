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ЧМ по хоккею – 2022, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 17 мая

Финны должны благодарить Россию за вынос Америки! Что творится на ЧМ-2022 по хоккею
Дмитрий Сторожев
ЧМ по хоккею – 2022, видеообзоры матчей
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Экс-«россияне» Маннинен, Лехтонен и Хартикайнен уверенно разобрались с американцами.

В очередной день чемпионата мира по хоккею – 2022 было сыграно четыре матча, в которых мы увидели очередные победы действующих чемпионов мира и хозяев турнира, которые должны благодарить Россию за наигрывание Маннинена, Лехтонена и Хартикайнена, устроивших вынос США, а также две напряжённые встречи с участием претендентов на плей-офф.

Турнирная таблица ЧМ-2022
ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
3 : 2
Норвегия
1:0 Аболс (Кениньш, Балцерс) – 14:04 (5x5)   1:1 Россели Ольсен (Роксет, Хофф) – 18:41 (5x5)   2:1 Елисеев (Балцерс, Якс) – 27:16 (5x3)   3:1 Букартс (Сотниекс, Шмонс) – 33:00 (5x5)   3:2 Крогдаль (Нёрстебё, Олимб) – 47:12 (5x5)

После двух поражений на старте первую победу на этом чемпионате мира одержала сборная Латвии, переигравшая команду из Норвегии. Как и в предыдущей игре с финнами, подопечные Харийса Витолиньша открыли счёт, однако пропустили ответный гол под конец первого периода. Во второй двадцатиминутке латвийцы обеспечили себе победный результат, сперва реализовав большинство «пять на три», а затем увеличив отрыв в равных составах. В заключительной трети норвежцы устроили штурм ворот Элвиса Мерзликина, нанеся 19 бросков, однако смогли забросить только один раз, чего не хватило даже для перевода игры в овертайм.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Лаури (Сиверсон, Андерсон) – 10:48 (5x5)   1:1 Такач (Немец, Регенда) – 12:47 (5x4)   1:2 Дюбуа (Козенс, Руа) – 26:11 (5x4)   1:3 Дюбуа (Гики, Грейвз) – 37:56 (5x5)   1:4 Силлинджер (Лаури, Андерсон) – 41:08 (5x5)   1:5 Гики (Козенс, Холден) – 51:18 (5x5)

Очередная рядовая победа действующих чемпионов мира. Сборная Словакии оказывала равноценное сопротивление только в первом периоде, когда смогла ответить на гол «кленовых» уже через две минуты. Затем игра приняла в большей степени односторонний характер. «Кленовые» забросили по две шайбы в каждом из следующих периодов – во второй двадцатиминутке дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа, а в третьей по голу на свой счёт записали дебютанты чемпионатов мира Коул Силлинджер и Морган Гики.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
США
1:0 Гранлунд (Маннинен, Лехтонен) – 17:20 (5x4)   2:0 Фильппула (Иннала, Ватанен) – 24:42 (5x4)   3:0 Маннинен (Саллинен, Гранлунд) – 25:36 (5x4)   4:0 Лехтонен (Хартикайнен, Маннинен) – 30:50 (5x5)   4:1 Гальченюк (Хьюз, Джонс) – 58:22 (5x5)

Хозяева турнира также продолжают идти победной поступью по дистанции группового этапа. Серьёзного сопротивления в матче с американцами Суоми не встретили – «звёздно-полосатые» горели со счётом 0:4 уже к середине матча. Игра сопровождалась большим количеством удалений с обеих сторон – неудивительно, что три из четырёх финских голов пришлись на игру в большинстве. К успеху домашней команды во втором матче подряд приложили руку бывшие легионеры КХЛ – Микко Лехтонен, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен набрали сразу шесть очков на троих. Сборная США, однако, тоже сказала своё слово – гол Гальченюка под занавес третьего периода не дал Олкинуоре оформить второй шат-аут на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Германия
0:1 Фишбух (Пфёдерль, Михаэлис) – 02:04 (5x4)   1:1 Тексье (Бозон, Шакиашвили) – 14:48 (5x4)   1:2 Эль (Биттнер, Кастнер) – 17:51   2:2 Галле (Бертран, Клеро) – 31:18   2:3 Пфёдерль (Нёбельс, Михаэлис) – 45:45 (5x5)

Французы и немцы, одержавшие по одной победе в предыдущих двух матчах, сегодня выясняли отношения одновременно с финнами и американцами. Несмотря на менее яркую вывеску, их встреча получилась более напряжённой и интригующей – после двух периодов на табло горел равный счёт. Однако более активные немцы всё-таки взяли своё – быстрая контратака привела к голу, который решил исход матча в пользу сборной Германии и закрепил её в зоне плей-офф.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Расписание игр на 17 мая

ЧМ-2022. Группа A
17 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Италия
Не начался
Дания
ЧМ-2022. Группа B
17 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Чехия
Не начался
Австрия
ЧМ-2022. Группа A
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Не начался
Казахстан
ЧМ-2022. Группа B
17 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Швеция
Не начался
Великобритания
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