В плей-офф НХЛ остаётся полно русских! Кто-то из них точно должен выиграть Кубок Стэнли

В плей-офф НХЛ сыгран первый раунд, а это значит, что среди соискателей Кубка Стэнли — 2022 осталось восемь команд. Отрадно, что в семи из них есть российские хоккеисты (кроме «Эдмонтона»), так что с огромной долей вероятности на престижном трофее вновь будут выгравированы фамилии наших ребят.
«Флорида Пантерз»
Сергей Бобровский (в), Максим Мамин (н)
Сергей Бобровский
Фото: Getty Images
Лучшую команду регулярки к историческим вершинам тащит в том числе российский вратарь Сергей Бобровский. Наш голкипер, который на третий сезон наконец освоился на новом месте и стал показывать прежний уровень, является безальтернативным первым номером «пантер», даёт команде необходимый уровень надёжности и спокойствия. Так, в серии с «Вашингтоном» сейв Бобровского в конце четвёртой встречи, возможно, стал поворотным моментом всего противостояния.
Максим Мамин не имеет постоянного места в составе «Флориды», но в этом плей-офф уже сыграл. Форвард появился при счёте 2-2 в серии с «Вашингтоном» и косвенно приложил руку к решающим победам «пантер». Правда, результативными действиями Мамин не отметился, да ещё и заработал «-2» по итогам двух встреч. Посмотрим, будет ли использовать Максима в противостоянии с «Тампой» наставник «Пантерз» Эндрю Брюнетт.
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
Андрей Василевский (в), Михаил Сергачёв (з), Никита Кучеров (н)
«Молниеносную» троицу из России лишний раз представлять не надо. Волшебник Кучеров, чей гол спас «Тампу» в шестом матче серии с «Торонто», уже опытный защитник Сергачёв, чей бойцовский характер точно пригодится в суровом дерби с «Флоридой», ну и, разумеется, великолепный и неподражаемый Андрей Василевский.
Лучший голкипер мира, по сути, стал решающим фактором для «Тампы» в первом раунде, когда помог остановить яркое нападение «Торонто» и в очередной раз придал уверенность одноклубникам.
«Каролина Харрикейнз»
Пётр Кочетков (в), Андрей Свечников (н)
Голкипер Кочетков, ярко ворвавшийся в НХЛ на флажке регулярки, успел помочь «Каролине» и в плей-офф. С россиянином в воротах «ураганы» обыграли «Бостон» во втором матче серии первого раунда, а ещё Кочетков дал достойный отпор провокатору Маршану.
Правда, следующий матч с Петром «Каролина» проиграла, а затем в строй вернулся Раанта — основной голкипер «Харрикейнз» на старте плей-офф. Именно финн начнёт в воротах «ураганов» серию с «Рейнджерс», но Кочетков уже дал понять, что всегда готов подстраховать более опытного коллегу.
Свечников играет не так ярко, как мог бы, но Андрей по-прежнему остаётся важной частью основного состава «Каролины». Его голы и нестандартные действия — хорошее подспорье для команды Рода Бриндамора.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Игорь Шестёркин (в), Александр Георгиев (в), Артемий Панарин (н)
Артемий Панарин
Фото: Getty Images
Для Шестёркина и Панарина серия с «Питтсбургом» какое-то время складывалась не лучшим образом. Хлебушек находился в тени, а Игорь пропускал пачками, заканчивал матчи раньше времени и подвергался троллингу со стороны фанатов «Питтсбурга».
Но в решающий момент оба российских «рейнджера» показали себя настоящими лидерами команды. Шестёркин собрался и в последних играх с «пингвинами» показал, почему его номинировали не только на «Везину», но и на «Харт». Во многом благодаря Игорю «Нью-Йорк» вытащил серию с 1-3 и прошёл дальше. Ну а Панарин стал автором того самого гола, который сделал Манхэттен (и не только) счастливым.
«Колорадо Эвеланш»
Валерий Ничушкин (н)
Уникальное возрождение Большого Вэла продолжается и в плей-офф. Российский форвард, у которого в «Колорадо» открылось настолько мощное второе дыхание, что он выдал самый результативный сезон в карьере, в четырёх матчах серии с «Нэшвиллом» набрал 3 (2+1) очка, включая гол, который официально вывел «лавин» в следующий раунд.
Ничушкин продолжает пользоваться рекордным для себя доверием тренера, играя роль крайне полезного универсала, который умеет делать на льду всё: и защищаться, и забивать, и поддерживать командный темп.
«Сент-Луис Блюз»
Владимир Тарасенко (н), Иван Барбашёв (н), Павел Бучневич (н), Алексей Торопченко (н)
Треть атаки «Сент-Луиса» — это россияне. Тарасенко, Бучневич и Барбашёв синхронно провели лучшие сезоны в карьере, а сейчас великолепно чувствуют себя в кубковых матчах. Владимир в серии с «Миннесотой» затмил самого Капризова, Бучневич и Барбашёв сыграли менее ярко, зато невероятно полезно.
То же самое относится и к Алексею Торопченко. Нападающий, ещё в прошлом сезоне игравший в «Куньлуне», провёл все шесть матчей с «Уайлд», а в последнем даже отметился голевой передачей, набрав своё первое очко в Кубке Стэнли.
«Калгари Флэймз»
Никита Задоров (з)
Русских защитников в Кубке Стэнли осталось только двое — Михаил Сергачёв и Никита Задоров. Игрок обороны из «Калгари» прекрасно чувствует себя в канадском клубе, где ценят его габариты, умение сыграть жёстко и стараются нивелировать его некоторую неповоротливость. Задорова много критиковали фанаты «огоньков» на старте сезона, он попадал в глубокий запас, но к плей-офф превратился в одного из ведущих защитников команды.
Посмотрим, что сможет противопоставить Задоров Макдэвиду и Драйзайтлю, которые любят оставлять в дураках не самых подвижных и быстрых защитников. Впрочем, Никита всегда может взять своё не ногами и выбором позиции, а силой.
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