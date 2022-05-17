«Лучше не приезжай». Это похоже на какой-то дурдом: друга России не желают видеть на ЧМ

В Финляндии удивлены, как кто-то из Швейцарии может быть сейчас настолько пророссийским человеком. Фазель снова под огнём критики.

Чемпионат мира по хоккею — 2022 в Финляндии проходит без участия сборных России и Беларуси, но не только наши страны оказались нежеланными гостями. Почётному президенту ИИХФ Рене Фазелю намекнули, что на мировом первенстве ему будут не рады.

Фазель за долгие годы работы в федерации зарекомендовал себя в качестве человека, который старался избегать конфликтов, сглаживал острые углы и поддерживал со всеми хорошие отношения. А для России он и вовсе стал большим другом, никогда не скрывал тёплого отношения к нашей стране и даже сейчас не стесняется признаваться в любви к русским людям.

Он был единственным иностранцем, кто открыто высказывался против отстранения России от международных турниров. «Мы не должны использовать спорт в качестве санкций. Даже в холодную войну Советский Союз играл с США, с Канадой. Даже в такой напряжённой ситуации, как сегодня, спорт должен нести посыл о мире и объединении людей. Было много возможностей исключить кого-то из ИИХФ, и вот теперь мы это делаем. Если мы разрушим спорт, как мы потом снова сможем объединить людей?» — говорил он.

Фазель дорого поплатился за свою позицию. Он оказался под огнём жёсткой критики, которая не утихает до сих пор. Кем только его не называли – и приспешником России, и позором хоккейной семьи. Когда стало известно о сотрудничестве швейцарца с КХЛ, ИИХФ завела на него дело в специально созданном комитете по этике, а бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб предложил внести его имя в санкционный список Евросоюза и заявил, что на майском чемпионате мира ему точно не будут рады.

В последние недели швейцарский функционер «затихарился» – давно не давал публичных комментариев, и даже когда месяц назад его заметили на матче плей-офф КХЛ в Москве, он ограничился одной фразой: «Меня тут нет». Но от новой волны критики его это не спасло.

Бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола незадолго до старта турнира рассказал, что обсуждал с Фазелем его возможный приезд в Финляндию: «Он не был полностью уверен относительно поездки в Тампере. Он бы хотел приехать, но ИИХФ может не испытывать энтузиазма на этот счёт. Не знаю, каким будет окончательное решение, но для турнира будет лучше, если он не приедет», — цитирует Куммолу MTV UUtiset

Рене Фазель Фото: РИА Новости

Бывшие коллеги никогда не были близкими соратниками: «Это был наш первый разговор с прошлого сентября. У нас с ним есть некоторые политические разногласия. Это не были лучшие отношения в мире. Мы дружили в начале 1990-х, но с тех пор [как он выиграл борьбу у Кая Хиетаринена за пост президента ИИХФ] мы уже не были лучшими друзьями. Удивительно, как кто-то в Швейцарии может быть настолько пророссийским», — рассказывает Куммола.

Ни в Тампере, ни в Хельсинки Фазеля нет, хотя официальное приглашение от ИИХФ он всё же получил благодаря всё ещё действующему званию почётного президента.

«Он получил официальное приглашение, но знаю, что неофициально ему намекнули, что лучше ему не приезжать», — заявил Yle исполнительный директор Ассоциации хоккея Финляндии Матти Нурминен.

Накануне это подтвердил в интервью Helsingin Sanomat и председатель организации Харри Нуммела: «Ассоциация хоккея Финляндии его точно не приглашала, это дело ИИХФ. На данный момент я не владею точной информацией по этой ситуации. Естественно, всё пройдёт более гладко, если его здесь не будет».

Судя по всему, Фазель счёл бессмысленным заявляться туда, где ему будут не рады. Как говорится, насильно мил не будешь, хотя всё это уже походит на какой-то дурдом.