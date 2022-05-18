Ничушкин, не останавливайся! Русский гигант — уже второй снайпер фаворита плей-офф НХЛ

В сверхконкурентном плей-офф этого года «Колорадо» стал единственной командой, взявшей серию всухую. Даже с учётом того, что «Нэшвилл» играл без первого вратаря, результат это все равно выдающийся. Но эти 4-0 будут бесполезными, если команда в очередной раз подряд не пройдёт второй раунд, чего от неё ждут уже несколько лет.

В этом году «Колорадо» доминировал в регулярке, набрав 119 очков. Для сравнения: лучший регулярочный сезон эры Сакика-Форсберга — это 118 баллов (сезон-2001, когда Боб Хартли выиграл свой Кубок Стэнли). К плей-офф «лавины» добавили к и так прекрасному составу универсального солдата Лехконена, железного человека НХЛ Кольяно и просто габаритного центра для боттом-6 Штурма.

Даже с учётом этого абсолютная вера в «Колорадо» перед началом этой серии потрясала. В опросе авторов The Athletic 98% (!) опрошенных авторов сайта отдали победу «лавинам», как будто против «Колорадо» должен был выйти не чемпион-2019, сохранивший бóльшую часть костяка, а команда ВХЛ. А ведь «Эвеланш» уже несколько лет подряд показывают, что проигрывают командам с габаритными составами и хорошей оборонительной системой.

Вот и на этот матч «Колорадо» вышел играть так, как привык в первых играх — сразу же уничтожать и растирать соперника в пыль. Сегодня этот план реализовать не удалось — после прессинга от «Блюз» счёт открыл капитан «Сент-Луиса» и бывший игрок «Колорадо» Райан О'Райлли.

Для ответа «Лавинам» потребовался целый период: счёт сравнял Валерий Ничушкин, ставший теневым MVP команды в этом сезоне. Гол был исполнен не в фирменном проходе, а после добивания с пятака, но и так получилось неплохо. Эта шайба стала уже третьей в пяти матчах плей-офф для Ничушкина — больше в составе «Колорадо» забил только Натан Маккиннон. Валерий, не останавливайся!

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Затем «Колорадо» вывел вперёд отличный щелчок от Самуэля Жирара, который никто не перекрывал — да и вряд ли бы захотел.

В концовке на первый план вышли судьи. Удаление, которое дали Девону Тэйвзу, было странным с учётом того, что его дал судья, находившийся вдали от инцидента в нейтральной зоне — рефери рядом промолчал. «Колорадо», впрочем, довольно успешно убивал меньшинство, пока не провалился на смене — Джордану Кайру открытый лёд давать нельзя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как будто занимаясь старым недобрым уравниванием, после этого Брэйдену Шенну дали страннейшие две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, хотя эпизод гораздо больше тянул на блокировку со сторону игрока «Колорадо». Шенн был настолько разъярён, что прошёлся клюшкой по камере, снимающей удалённых игроков.

Впрочем, после того, как закончилось это большинство, выяснилось, что «Сент-Луис» на овертайм так и не вышел. Соотношение бросков в ОТ красноречиво — 13:0, и всё могло закончиться раньше, но Джордан Биннингтон тащил. В эпизоде с голом Джоша Мэнсона помочь он уже не мог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» предсказуемо выиграл первый матч — соперникам в Денвере тяжело играть во всех видах спорта. Впрочем, как показывают прошлогодние примеры (например, вынос «Вегаса» 7:1 в первом матче), это ничего не значит. «Блюз» играли достойно — но для победы над главным фаворитом лиги нужно кое-что большее.