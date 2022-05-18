Швейцарцы и шведы продолжают побеждать, а вот чехи умудрились потерпеть историческое поражение в матче с Австрией.

У сборной Казахстана всё плохо, она катится к вылету. Что творится на ЧМ-2022

На чемпионате мира в Финляндии состоялось четыре матча. В одном из них фавориты предсказуемо легко разобрались с аутсайдерами, а в трёх других развернулась напряжённая борьба.

Сборная Австрии преподнесла вторую сенсацию за три дня. Во втором туре европейцы довели до овертайма игру со сборной США, а вчера одержали эффектную победу в матче с чехами. Австрийцы пропустили единственную шайбу за две минуты до окончания первого периода: Роман Червенка напомнил международной аудитории о своём фантастическом кистевом броске.

Упрочить преимущество сборная Чехии не сумела, за что и поплатилась в самом конце основного времени. Австрийцы устроили массированный финальный штурм, который увенчался успехом: защитник Хайнрих щёлкнул от синей линии, а нападающий Леблер воспользовался нерасторопностью вратаря и защитников и буквально завёз шайбу за ленточку.

В серии буллитов решающее слово сказал Петер Шнайдер. Форвард сборной Австрии стал единственным из десяти игроков, кому удалось реализовать свою попытку. Австрийцы обыграли чехов впервые после серии из 22 поражений на крупнейших турнирах.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

В параллельном матче сборная Италии тоже претендовала на сенсацию. Команда канадского специалиста Грега Айрленда оказала отчаянное сопротивление более статусным датчанам. Итальянцы пропустили в концовке первого периода – отличился Николай Элерс. В эндшпиле второго отрезка Алекс Петан восстановил равенство.

Потрясающий матч выдал итальянский голкипер Андреас Бернард. 31-летний вратарь сделал 43 сейва и как мог удерживал партнёров в борьбе. Но его усилий не хватило, чтобы справиться с Матиасом Бау: на второй минуте третьего периода датский гигант буквально расстрелял его ворота с пятака и обеспечил скандинавам победу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Казахстан потерпел третье поражение в трёх матчах турнира. На этот раз команда Юрия Михайлиса не справилась с соперниками из Швейцарии. Европейцы диктовали свои условия на протяжении всей игры. Самое красноречивое свидетельство их тотального превосходства – статистика бросков: 43 на 14. Основную ставку швейцарцы сделали на второй период. В результате из 22 попыток две увенчались успехом.

Казахстан попробовал начать погоню в третьем периоде, но на гол Джесси Блэкера оперативно ответил Фабрис Херцог. Шайба Валерия Орехова на финише матча принципиального значения не имела.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сборная Казахстана уверенно занимает последнее место в группе А и является главным претендентом на вылет из элиты мирового хоккея. Всё идёт к тому, что ключевой для подопечных Юрия Михайлиса станет встреча с итальянцами в последний день группового этапа. В то, что казахстанцы зацепят очки в матчах с канадцами, словаками и даже немцами верится с с трудом, учитывая то, какой хоккей они показывают на турнире.

Сборная Италии, вероятно, тоже проиграет все оставшиеся матчи, и 23 мая мы увидим яростное сражение двух аутсайдеров группы за выживание.

Легче всего вчерашний игровой день дался шведам. Сборная «трёх корон» непринуждённо расправилась с национальной командой Великобритании. Скандинавы открыли счёт на 14-й секунде, а до сирены на первый перерыв забили ещё четырежды. Оставшиеся 40 минут превратились в формальность. Наибольший вклад в победу внесли нападающий «Рёгле» Антон Бенгтссон (у него 2+1) и защитник «Баффало» Расмус Далин (1+2).

Расписание матчей на 18 мая