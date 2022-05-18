«Это позор». В Чехии обрушились с критикой на сборную после исторического поражения на ЧМ

Сборная Чехии ехала на чемпионат мира в Финляндию с серьёзными устремлениями выиграть первую медаль за 10 лет. Эта задача никуда не делась и по-прежнему остаётся достижимой, но пока команда Кари Ялонена отличилась тем, что сенсационно проиграла Австрии впервые за всю историю мировых первенств. В Чехии обрушились на свою команду с градом критики – СМИ и эксперты негодуют, горько шутят и насмехаются.

«Мы не имеем права так играть, если хотим вернуть Чехию на её место в хоккее»

«Конечно, это позор для нас. Мы должны были брать три очка. Австрийцы хорошо играли и смогли сравнять счёт за 30 секунд до конца. Не думаю, что мы провели плохой матч. Не хватило удачи, чтобы забить второй гол, который бы нас успокоил. Видели результаты соперника в предыдущих играх и знали, что встреча будет непростой. Они хорошо играли со шведами и американцами. Сегодняшний матч стал подтверждением того факта, что никого нельзя недооценивать», — сказал вратарь Карел Веймелка.

Голкипер сборной Чехии Карел Веймелка Фото: IIHF

«Если мы хотим вернуть Чехию на её законное место в хоккее, то не имеем права играть так, как с Австрией. Мы хотели забивать красивые голы, но не получилось, соперник слишком плотно играл в своей зоне», — считает нападающий Матей Блюмель.

«Не так я себе представлял возвращение в сборную. Я приехал, чтобы почувствовать победы и услышать гимн Чехии после матчей. Мы должны были решать исход встречи гораздо раньше, когда у нас был шанс. Надо было больше давить на ворота. Мы гоняли шайбу, однако не шли на пятачок, откуда и забиваются голы. В концовке пропустили ненужный гол, но этого уже не изменить. Такие матчи мы обязаны выигрывать», — сказал защитник Михал Кемпны, который присоединился к сборной после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли и провёл первый матч на ЧМ.

«Игроки расстроены результатом. Единственное, чего я не понимаю, это наши первые периоды. Как будто мы не можем вкатиться в игру с самого начала. Второй и третий периоды мы провели лучше, но не смогли забить. У нас было 14 великолепных моментов! С одним голом не выиграть. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, мы взяли одно очко. Надеюсь, даже оно поможет нам оказаться в первой четвёрке в группе. Я не собираюсь повышать голос на игроков, не считаю, что крик чем-то поможет. У меня другие методы», — заявил главный тренер Кари Ялонен.

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«Бездарная игра и позор. Оптимизм остался в прошлом»

«Третий матч турнира, третья бездарная игра сборной, но на этот раз ещё и позор. Чехи впервые в истории ЧМ проиграли Австрии. Ожидалось, что матч с южными соседями поспособствует уверенности в себе, но итоговый результат оказался прямо противоположным. Хотя чехи вышли вперёд в первом периоде, во втором они не смогли упрочить преимущество, а позже заплатили высокую цену за чрезмерную пассивность.

Сборная точно не так себе представляла первые дни в Тампере. Сначала отдали три очка шведам, затем ещё два – недооценённой Австрии. Остался в прошлом оптимизм, который возник после воодушевляющей подготовки к ЧМ, когда чехи выиграли домашний и шведский этапы Евротура.

Чешские болельщики в концовке матча стали освистывать свою команду. С трибуны многим казалось, что некоторые играли слабо и не выкладывались на 100%», — пишет Hokej.cz.

«Команда показала очень слабую игру. Связка Гертла и Враны не работает, в игре всей команды не хватает скорости и энергии. Может, им кока-колы выпить или шоколадку съесть? Это какая-то бессмыслица. Когда надеваешь форму национальной сборной, это самое важное. Надо вынуть ноги из задницы, а я этого сейчас не вижу. Врана должен это сделать. В НХЛ видны его страсть и способности, а здесь даже намёка нет», — разносил своих соотечественников чемпион мира среди молодёжи, бывший защитник Якуб Чутта.

«Какой-то кошмар! При Пешане было лучше»

«Это какой-то кошмар! При Пешане было лучше. Исторический позор чехов не остался незамеченным болельщиками. Команда Кари Ялонена превращается в посмешище, а ореол надежды после Чешских и Шведских игр заметно спал. Соцсети заполнены насмешками над сборной. «Пешан взял бы хотя б два очка», «В хоккее не получается, надо попробовать в лыжах», — пишет Павел Новотны из Sport.cz.

«Это позор. Я был уверен, что команда сыграет намного лучше, чем со Швецией, но ничего не изменилось. Играют только Червенка, Крейчи и Блюмель — и всё», — считает редактор Sport.cz Як Шквор.

«От этой игры болят глаза. У нас нет ни комбинационной игры, ни игры без шайбы», — заявил бывший чешский нападающий Радек Дуда.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

В свою очередь, австрийские СМИ пестрели заголовками «Чудо на чемпионате мира», «Сенсация» и «Кто-нибудь понимает, что происходит?»

«После 19 поражений в 19 матчах с шестикратными чемпионами мира команда Роджера Бадера вписала себя в историю спорта. После этого победитель слушал гимн. Австрийцы стояли плечом к плечу и смотрели вверх, на флаг. «Это великие моменты», — сказал вратарь Бернард Штаркбаум», — пишет Kurier.

«Это было невероятно. Горжусь своей командой. Мы бились на победу и заслужили её. Это очень важная победа для нашей уверенности в себе. Нам ещё надо обыгрывать другие сборные», — сказал автор победного буллита Петер Шнайдер.