Малкин сделает скидку или станет лишним? Что делать «Питтсбургу» со своей русской звездой

Всех игроков с истекающими контрактам сохранить не получится, а у Малкина в последнее время — постоянные травмы.

«Питтсбург» в четвёртый раз подряд вылетел в первом раунде Кубка Стэнли. Точно такая же ситуация сложилась и с «любимыми» соседями и вечными конкурентами «пингвинов» из «Вашингтона» — впрочем, ситуации у двух команд совершенно разные. У «Кэпиталз» платёжка забита давно и прочно, места для манёвра остаётся довольно мало, лидеры команды — Овечкин, Бекстрём, Оши, Карлсон, Кузнецов — вряд ли уйдут из клуба, только если не случится чего-то экстраординарного.

У «Питтсбурга» совсем иная ситуация. В команде до сих пор оставались три игрока из чемпионской команды — 2009, первого титула команды современной эры — Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг. Этим летом контракты заканчиваются у Малкина и Летанга, кроме того, на рынок может уйти Брайан Раст — человек, превратившийся из никому не известного игрока в форварда первого звена «Питтсбурга». Что делать дальше?

Из четырёх первораундных вылетов этот — самый несправедливый для «Пенс». «Айлендерс» в 2019-м переиграли фаворитов тактически и показали, что оборонительные тактики при хорошем исполнении работают и в современной НХЛ. «Монреаль» через год в «пузыре» переработал соперника, который выглядел уставшим от всего. Ещё через год с теми же «Айлендерс» вдрызг провалился вратарь Тристан Джерри.

В этом году «Питтсбург» был лучше соперника в большинстве матчей, интереснее в атаке, создал намного больше моментов — однако вмешались два фактора: Игорь Шестёркин и травма Сидни Кросби. В решающий момент поплыл третий вратарь Луи Доминге, чья ошибка при отражении несложного щелчка Криса Крайдера погубила шестую игру для «Пенс». Тем не менее команда, которая по прогнозам экспертов должна была ловить драфт-пики на дне, была максимально близка к победе в серии.

Игроки «Питтсбурга» после поражения в серии с «Рейнджерс» Фото: NHL.com

За последнее время в команде полностью изменилось руководство. В первую очередь — хозяин. Марио Лемье, который 20 лет назад спас команду от переезда и сохранил её в городе, выгодно перепродал её Fenway Group — владельцам футбольного «Ливерпуля» и бейсбольного «Бостона». Самое известное лицо консорциума с многочисленными партнёрами — Леброн Джеймс, который после оформления сделки успел пощеголять в чёрном джерси с пингвинчиком.

Сменился и менеджмент. Вместо мастера обменов Джима Рутерфорда пришёл управленческий дуэт из Брайана Бурка (вице-президент) и Рона Хекстолла (генеральный менеджер). Бывший игрок и менеджер злейших филадельфийских врагов Хекстолл получил две почти противоречивые задачи — выиграть ещё один Кубок Стэнли со старым костяком, но при этом выстроить глубокий пул молодых игроков. Частично это было показано на дедлайне, где Хекстоллу нельзя было отдавать пик первого раунда и за Рикарда Ракелля расплатились вторым раундом и молодым вратарём.

В принципе, году в 2015-м у наблюдателей тоже было ощущение, что чемпионское окно «Питтсбурга» закрылось. Тогда Кросби находился в худшей форме за всю карьеру, менеджеры выбрали невнятного тренера Майка Джонстона с невнятным хоккеем, а в закромах клуба не было ни одного молодого игрока с громким именем.

Как известно, всё изменилось после назначения Майка Салливана — тот до прихода в основу был главным тренером фарма «Пенс». После этого клуб восхищал всех тем, что производил комплементарных игроков под систему быстрой игры – так в чемпионском составе появились Раст и Шири. Одна из лучших шуток про это стала хитом в американском хоккейном «твиттере»: «У «Питтсбурга» вечно 8 травм и 12 поднятых в состав ахаэловцев, о которых ты никогда не слышал. Комментатор говорит: «Малкин входит в зону с вингерами Марком Донком и Баззом Флиббетом». Смотришь в статистику – а у каждого по 47 очков».

Джейк Гюнцель Фото: NHL.com

Чемпионства-2016 и 2017 добыты во многом за счёт «марков донков». Кому-то, как Джейку Гюнцелю, удалось заявить о своём звёздном статусе, а кто-то, как Коннор Шири, игравший с Кросби в плей-офф-2016, так и остался обычным ролевым игроком. Но потом задел исчез — этих игроков выбирали в середине драфтов начала 2010-х. После этого «Питтсбург» раздал очень много драфт-пиков в постоянных обменах.

И теперь для «Пенс» наступает момент истины. Под потолком на следующий сезон у них почти $ 30 млн, но надо не только продлевать контракты с троицей звёзд, но и с полезными ролевиками типа Родригеса и Хейнена, а ещё попытаться усилить провисающие места в составе. Почти все инсайдеры сходятся в одном: всю тройку Малкин — Летанг — Раст в команде сохранить не получится.

С точки зрения построения команды логичнее всего было бы пожертвовать Растом — человек с ржавой фамилией играет на позиции вингера, которая является самой бездефицитной на рынке. Однако Раст прогрессирует, стал очень важной частью первого звена команды с Кросби и Гюнцелем.

Летанг? Да, Крис сравнительно недавно перенёс инсульт, кроме того, даже в лучшие годы его чисто оборонительные способности подвергались большим сомнением. Но даже в 35 Летанг — с огромным отрывом первый по игровому времени защитник команды. Его 25:47 игрового времени — четвёртый результат в лиге, Летанг всё ещё остается элитным оборонцем.

Тогда слабым звеном рисуется Малкин. Его история болезни — одна из самых толстых среди действующих игроков НХЛ. Страшно сказать: в последний раз Джино отыграл полный сезон в регулярке-2008/2009. После этого на Евгения сыплются самые разнообразные травмы почти во всех возможных местах, которые не дают провести полную регулярку даже в укороченных чемпионатах. Половину этого чемпионата он пропустил из-за разрыва крестообразных связок.

Евгений Малкин Фото: NHL.com

Кроме этого, вызывает сомнение игра Малкина в равных составах. В этом году из 42 очков 20 набрано в неравных составах. Показатель полезности «-10» — худший в команде, и Малкин уходит в минус в трёх из четырёх последних сезонов. Он все ещё показывает моменты гениальности — как в шайбе «Рейнджерс» в шестой игре серии, но с возрастом эти моменты уравновешиваются красными флажками.

Однако без Малкина центральная ось клуба видится совсем бедной. Недавно клуб продлил на два года контракт с Джеффом Картером, включил в сделку даже полный запрет на обмен. Однако Картеру уже 38, серию с «Рейнджерс» он провалил как по обычной статистике («-6» полезности), так и по продвинутой. Опций на рынке свободных агентов на роль второго центра маловато — особенно с учётом проблем с платёжкой.

«Питтсбург», как сообщается, предложил Малкину и Летангу контракты по $ 5 млн в год каждому. Конечно, с учётом возраста и проблем клуба с потолком обе звезды готовы были подвинуться в зарплатах, но, судя по первым сообщениям инсайдеров, оба встретили такие предложения максимально холодно. Самое плохое для клуба, что недоволен этим и Сидни Кросби — а после того, как Лемье продал команду, капитан «Питтсбурга» остаётся чуть ли не самым авторитетным человеком во всей организации, включая даже менеджеров.

Сидни Кросби и Евгений Малкин Фото: NHL.com

При этом руководство «Питтсбурга» сделало единственно возможные предложения для того, чтобы удержать всех звёзд команды вместе. С учётом того, что из-за коронавируса потолок зарплат не прибавил так, как это ожидалось, старые звёзды «пингвинов» могут остаться вместе, только если пойдут на такие же скидки команде, которые сделали лидеры «Тампы».

Судя по всему, такой вариант неприемлем для Малкина и Летанга. Но есть ли варианты лучше? Летом завалить деньгами смогут команды типа «Баффало» или «Детройта», у которых полно места под потолком — но вряд ли и звёзды заинтересованы идти в такие команды, и менеджеры этих клубов хотят заваливать деньгами ветеранов вместо развития молодёжи.

Месяц назад мы уже рассматривали возможные опции для Малкина — их круг не особо изменился. Но даже «Рейнджерс» с «Миннесотой» смогут предложить существенно бóльшие деньги, чем «Питтсбург». Правда, последние переговоры между игроком и клубом существенно поколебали уверенность в том, что Малкин останется в штате Пенсильвания.

Вне зависимости от исходов переговоров можно сказать, что «Питтсбург» не собирается в перестройку. Все последние примеры типа «Баффало» и «Эдмонтона» показали многим, что это занятие весьма бесперспективное. Ну а пока действует контракт Кросби, целенаправленно сливать «пингвины» точно не будут.