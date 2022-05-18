Первый скандал на ЧМ! Чехи выгнали игрока из сборной из-за «деликатного вопроса»

Сборная Чехии постепенно приобретает статус самой проблемной команды нынешнего чемпионата мира. Вслед за внешними трудностями она столкнулась с внутренними.

Сегодня стало известно о том, что из состава национальной команды исключён Доминик Симон. Представители сборной не стали делиться с публикой подробностями произошедшего. Генеральный менеджер Петр Недвед ограничился максимально пространным комментарием: «Поскольку это очень деликатный личный вопрос, а мы уважаем честность Доминика, пожалуйста, поймите, что мы не будем больше комментировать этот вопрос».

Главный тренер сборной Кари Ялонен тоже не стал посвящать общественность в детали скандала. «Мы просим уважать наше решение не комментировать этот вопрос. Мы понимаем стремление наших болельщиков быть как можно более информированными. Но всему есть свои пределы. Спасибо за понимание», – сказал финский специалист на пресс-конференции после вчерашнего матча.

При этом шведское издание Hockey Sverige утверждает, что отчисление Симона связано с тем, что во время турнира его заметили за курением вместе с партнёром по команде – защитником Филипом Гронеком. Кто именно стал свидетелем инцидента, не сообщается. До самого факта исключения Симона СМИ не представляли никаких данных о происшествиях внутри чешской команды. Доказательств (например, фотографий курящих хоккеистов) скандинавское издание тоже не привело.

Более того, чешский портал iDnes.cz предлагает другую версию событий. Журналисты издания связались с семьёй Симона, которая рассказала, что Доминик пытался спровоцировать драку с Гронеком. «Доминик покинул чемпионат мира после двух матчей в сборной. У него был тяжёлый сезон, семейные причины. Нервы и эмоции из личной жизни он вынес на лёд», — сообщили родственники. Они также добавили, что Гронек сожалеет о случившемся и приносит извинения партнёрам по команде и руководству.

Симон уже прилетел домой. Прошедший сезон действительно сложился для него не лучшим образом. По ходу регулярного чемпионата 27-летний нападающий пережил обмен из «Питтсбурга», где провёл бо́льшую часть карьеры, в «Анахайм». В «Пингвинз» он проводил на льду в среднем по 9,5 минут за матч. В составе «Дакс» его игровое время увеличилось до 12 минут, но за 17 игр в форме нового клуба форвард не забросил ни одной шайбы.

Более молодой Гронек обладает, вероятно, большим авторитетом и игровым классом. 24-летний защитник стабильно выступает в топ-4 «Детройта». В завершившемся сезоне он превзошёл личный рекорд результативности – набрал 38 (55+33) очков. А прошлой осенью Гронек подписал с «Ред Уингз» контракт с кэпхитом $ 4,4 млн.

Решение о досрочном расставании с Симоном стало очередным звеном в проблемах сборной Чехии на этом ЧМ. Пока в трёх матчах команда Ялонена одержала лишь одну победу – в первом туре над Великобританией (5:1).

После этого чехи потерпели два поражения. И если неудача в противостоянии со шведами (3:5) не стала сенсационной, то провал в игре с австрийцами выглядит именно таким. Чехия проиграла этому сопернику впервые с 1936 года, когда выступала ещё в объединённой команде со словаками. После этого на команду с критикой обрушились местные СМИ.