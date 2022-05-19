«Бешеные деньги». Где теперь финские хоккеисты получат такие зарплаты, как в России?

Журналисты финского издания Ilta-Sanomat определили, сколько финские хоккеисты заработали за время выступлений в КХЛ. Для расчётов портал использовал информацию от хоккеистов, тренеров и их агентов. При этом все источники сохранили анонимность.

В Ilta-Sanomat утверждают, что с момента основания лиги в 2008 году за различные её клубы сыграли более 150 финнов. «Учитывая разнообразную бонусную систему КХЛ, можно оценить среднюю зарплату финского игрока в € 500 тысяч за сезон после уплаты налогов», – говорит один из агентов.

Базовая зарплата хоккеиста из Финляндии в 2008-2013 годах варьировалась от € 300 тысяч до € 1 млн. Позднее – в связи с существенным падением курса рубля – уровень доходов игроков снизился.

По данным издания, самым высокооплачиваемым финном в истории КХЛ является Нико Капанен, который получал вместе с бонусами $ 2 млн в год. Нападающий защищал цвета «Ак Барса» с 2008 по 2013 годы и дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Нико Капанен Фото: Martin Rose/Getty Images

В общей сложности, полагают журналисты портала, клубы КХЛ заплатили финским игрокам и тренерам € 200-300 млн за 14 лет. Ilta-Sanomat называет эти деньги «бешеными» и подчёркивает, что они имеют государственное происхождение, поскольку в России частное финансирование клубов сведено к минимуму.

Но не всегда в КХЛ траты на легионеров ограничивались только начислением зарплаты. Иногда россияне, говорит другой агент, выплачивали ещё и компенсации клубам финской SM-лиги за саму возможность осуществления трансфера.

В последние годы финны зарабатывали в России в среднем € 300-400 тысяч без бонусов, говорит экс-тренер КХЛ. «Очень важным был этап, на котором рубль обменивался на другую валюту, – сообщает источник. – Во время обвала курса рубля игроки КХЛ могли потерять до половины оговоренной в контракте зарплаты.

В других лигах финны, покинувшие КХЛ, не смогут претендовать на сопоставимые оклады. Об этом свидетельствует опыт хоккеистов, которые уезжали из России раньше. Например, Найджел Доус получал в «Ак Барсе» 60 млн руб, а в Германии его прошлогодняя зарплата составляла примерно € 300 тысяч (~27 млн рублей). Экс-звезда «Салавата Юлаева» Линус Умарк зарабатывал в Уфе около 120 млн руб в год, а после перехода в швейцарский «Серветт» снизил цену на свои услуги в три раза.

Именно швейцарская лига считается самой богатой после НХЛ и КХЛ. В альпийскую страну уже отправились некоторые финны: Юхо Олкинуора пополнил состав «Биля», а Микко Лехтонен стал игроком «Цюриха».

Найти серьёзный источник обогащения в других странах экс-легионерам КХЛ будет непросто. Так, в Чехии лишь исключительные хоккеисты зарабатывают свыше $ 200 тыс. В Швеции общая зарплатная ведомость победителя регулярного чемпионата — 2018 «Векшё», по данным портала nyheter24.se, составляет чуть более 13,4 млн крон (~94 млн рублей). Платёжка самого богатого клуба Финляндии – ХИФК – равна € 3,2 млн.

Прямо сейчас переезд хоккеистов из КХЛ в Европу обрекает их на менее благополучную жизнь. С другой стороны, положение российской валюты в последние месяцы особенно нестабильно, а именно по иностранцам волатильность рубля наносит наиболее сильный удар: в России после окончания карьеры, как правило, никто из них не остаётся, поэтому деньги с контрактов переводят в евро.

Кроме того, из-за санкций весной осложнились расчёты с легионерами. «Я пытался [вывести деньги], но без шансов, – признавался в апрельском интервью «Чемпионату» Шимон Грубец. – Все мои рубли застряли в России, так что я жду, когда вновь откроют банковские переводы. Но в России остались только две зарплаты и бонусы». Позднее различные СМИ утверждали, что проблемы с выплатами легионерам решены. Но есть ли гарантии, что в будущем они не проявятся вновь?