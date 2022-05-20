«Лучший игрок во вселенной!» Магия Кучерова прибила «Флориду» за четыре секунды до сирены!

«Тампа» выиграла оба гостевых матча в серии. «Пантерам» пока не помогает даже секрет от капитана.

Накануне второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли – 2022 с участием «Тампы» и «Флориды» капитан «пантер» Александр Барков поделился с журналистами секретом, как пробить Андрея Василевского: «Он отличный вратарь. Все его знают. Просто бросайте туда много шайб. Лезьте на ворота, забирайте подборы и попадайте в зоны. Просто забивайте эти голы. Вот в чём суть».

Казалось бы, бросайте и забивайте – проще некуда, верно? Но у самой результативной команды регулярки в первом матче с этим были большие проблемы. Из 34 бросков в створ мимо Василевского прошёл всего один – возможно, этого и хватило бы «Флориде» для победы на своей площадке, но на беду подопечных Эндрю Брюнетта, номинированного на приз лучшему тренеру сезона, у Никиты Кучерова и Ко были совершенно другие планы.

«Лайтнинг» ответили на гол Энтони Дюклера четырьмя своими шайбами, в двух из которых непосредственно поучаствовал российский форвард, который сперва, поиздевавшись над Аароном Экбладом, отдал голевой пас Кори Перри, а спустя некоторое время отличился и самостоятельно.

К слову, 37-летний Перри, перешедший в «Тампу» перед началом этого сезона, отлично заменил в первой бригаде большинства травмированного Брейдена Пойнта, отсутствие которого отчасти благодаря ему пока не является большой проблемой, как ожидалось. Ветеран набрал два очка в первой встрече, включая гол при розыгрыше лишнего, а сегодня продемонстрировал своё умение сыграть на пятачке, забросив вторую шайбу в серии уже в первом периоде.

Перри находился в окружении четверых игроков «Пантерз», но даже активные попытки Форслинга помешать ему переправить шайбу в ворота Бобровского после прострела Стэмкоса успехом не увенчались – голкипер «Флориды» был вынужден вынимать шайбу из сетки уже в середине первого периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А вот у хозяев воплотить в жизнь план своего капитана долгое время не получалось. Хотя попыток было очень много – только за первые два периода «пантеры» проверили Василевского аж 26 раз. И под конец второй трети они всё-таки смогли преобразовать количество в качество – шайба после мощного щелчка Луостаринена просочилась сквозь амуницию голкипера «Лайтнинг» и пересекла линию ворот — к огромной радости домашней публики и игроков «Пантерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде игра приобрела качельный характер – хозяева начали активнее, но со временем под давлением «Тампы» перешли к контратакующему стилю. Гости же к концу основного времени чаще владели шайбой и имели стопроцентную возможность вырвать победу, однако «пантер» спас Бобровский, продемонстрировавший фантастическую растяжку.

За три минуты до конца третьего периода «Флорида» получила шикарный шанс сравнять счёт в серии, спровоцировав Стэмкоса отправиться в штрафной бокс. Брюнетт бросил в бой все силы – на протяжении полутора минут на льду одновременно находились Барков, Юбердо, Дюклер, Жиру и Райнхарт, однако даже их совместных усилий не хватило, чтобы реализовать большинство.

Игра стремительно двигалась в направлении овертайма, но на самых последних секундах случилось неожиданное – «Тампе» удалось сохранить шайбу в зоне атаки, после чего снаряд оказался за воротами Бобровского и попал к Кучерову. На Никиту бросились сразу два защитника «пантер» — и очень зря. Россиянин в касание не глядя сделал передачу на пятак, откуда подоспевший Колтон буквально расстрелял ворота не успевшего среагировать Бобровского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Это один из лучших пасов, что вы когда-либо увидите. Никита Кучеров – лучший игрок во вселенной, когда он этого захочет!» — восхитился российским форвардом журналист Крис Торелло. Невозможно не согласиться – магия Кучерова вновь прибила «Флориду», которая теперь находится в крайне затруднительном положении. «Пантеры» проиграли оба домашних матча, и исправить ситуацию им будет невероятно тяжело.