Казахстан не хочет вылетать, напугал даже Канаду! Что творится на ЧМ-2022

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной игровой день, а главным матчем четверга едва не стала встреча Канады с Казахстаном, однако «кленовые листья» избежали неприятной для себя сенсации и всё же добились победы. В свою очередь, чехи уверенно разбили латвийцев.

Сборная Великобритании так и не смогла распечатать ворота американцев, проиграв со счётом 0:3. Уверенно сыграл прилетевший из НХЛ вратарь Джереми Свейман, но, конечно, его истинный уровень мы увидим в других, более серьёзных матчах.

Дублем отметился нападающий сборной США Киффер Беллоуз, который и стал главным творцом отчётной победы. Пока «звёздно-полосатые» идут по турнирной сетке лишь с одним поражением от финнов.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Унылым получился матч между сборными Германии и Дании, в котором соперники смогли забросить лишь одну шайбу на двоих. Отличился форвард немцев Марк Михаэлис, реализовавший большинство. В этой встрече тоже сыграл фактор вратаря, так как опытный Филипп Грубауэр справился со всеми бросками и не допустил ни одной серьёзной ошибки. Датчане свою главную задачу на групповой этап уже выполнили – элитный дивизион они точно не покинут.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Чехия со счётом 5:1 вынесла Латвию. Похоже, коллектив Кари Ялонена, впутавшийся в скандал с изгнанным из сборной форвардом Симоном, наконец-то начал приходить в себя. Чаша терпения чешских болельщиков и СМИ могла переполниться в любой момент.

Конечно, помог чехам приезд на чемпионат мира звёздного форварда Давида Пастрняка из НХЛ. Их тройка с Крейчи и Червенкой выглядит очень солидно и поучаствовала накануне в двух голах чехов. Посмотрим, как эти ребята проявят себя на стадии плей-офф.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Вполне мог закончиться сенсацией матч между Казахстаном и Канадой. Команда Юрия Михайлиса дважды вела в счёте, но более высокий класс североамериканской сборной позднее сказался. Главным героем встречи стал нападающий Дилан Козенс, оформивший хет-трик. Казахстан на нынешнем турнире много пропускает: слабо играет в защите, не лучшим образом выглядит вратарская линия. Вполне может случиться, что к последней игре с Италией у казахстанцев так и останется ноль очков (хотя можно набрать их со словаками или немцами), тогда этот матч станет решающим для них (и, вероятно, для Италии) на турнире. Дело может дойти даже до подсчёта разницы шайб.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Вылетать из элиты сборная Казахстана вряд ли хочет. Пора включаться и добиваться результата.