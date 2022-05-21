Решение о легионерах принято на самом верху. Стоит ли КХЛ из-за этого снова воевать с ФХР?

На днях председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг сказал о том, что лимит на легионеров в КХЛ будет сокращен до трех человек. Произойдет это с сезона-2023/2024 года. Сенсацией это не стало. Новость о том, что взят курс на уменьшение числа иностранцев в лиге появилась еще месяц назад. Когда ФХР обратилась с соответствующим заявлением в Минспорта.

Однако то, что тему снова затронул один из самых влиятельных в нашем хоккее людей, говорит о многом. А если конкретней – о том, что решение, по сути, уже принято. И принято на самом верху. Чиновник такого ранга не делает необдуманных заявлений.

Схема проста: в следующем сезоне лимит на легионеров останется прежним – пять человек в заявке на один матч, через год он сократится до трех, включая вратаря. Для ВХЛ условия жестче: иностранных голкиперов в этой лиге вовсе не будет. Здесь, кстати, явно видна креатура Владислава Третьяка, пошедшего на пятый срок в должности президента ФХР. Однажды эксперимент с отказом от вратарей-варягов уже проводился, это сразу выдвинуло на первые роли несколько российских талантов. Был сезон, когда голкиперам из-за рубежа ограничивали игровое время. Так что, возможно, ВХЛ – это только начало.

Но вернемся к нынешней ситуации. Спустя несколько часов после заявления Ротенберга президент КХЛ Алексей Морозов, комментируя вопрос о лимите сказал, что на следующий сезон он останется прежним, а сезон-2023/2024 они с ФХР еще не обсуждали. Но это лишь часть цитаты. Кроме прочего глава КХЛ заметил, что считает нынешний лимит оптимальным.

Стоит ли КХЛ снова воевать с ФХР? Фото: fhr.ru

Не хочется думать, что такое заявление – начало противостояния лиги и федерации. Скорее всего, Морозов просто старается сохранить лицо возглавляемой им организации, которой надо для внесения изменений совершить несколько организационных действий. Однако, если КХЛ все же задумает отстаивать свою позицию, то спор этот представляется безнадежным для лиги, с заранее известным результатом. Первая причина уже упоминалась выше. О сокращении не стал бы говорить Аркадий Ротенберг, если бы речь шла просто об инициативе федерации. Решение принято и согласовано.

Вторая причина – логика, продиктованная ситуацией. Сейчас не то время, чтобы отстаивать интересы легионеров. Тем более, что они не особенно рвутся к нам ехать. Аргумент о снижении зрелищности тоже не выдерживает критики. При нынешнем положении вещей мы просто не наберем пятерку «варягов», которые будут задавать тон в своих клубах, занимать ведущие роли во всех линиях, окажутся на голову выше своих. Проблема может встать о том, как бы набрать качественную тройку.

Как давили на своих игроков финны, мы уже видели. Шведы грозят не вызывать в сборную тех, кто поедет в КХЛ. Да, в Швеции сейчас от сборной отказываются все, кому не лень, но факт остается фактом. Вряд ли стоит ждать чехов. Скорее всего, на доступном нам рынке останутся среднестатистические канадцы типа Мэтью Майоне, которые, блеснув в одном сезоне, после запоминаются только пением под гитару. Чем они будут привлекать на трибуны зрителей?

Теему Пулккинен Фото: fhr.ru

Сохранение лимита «пять на один матч» в следующем сезоне – техническая вещь, дань уважения тем легионерам, у которых есть действующие контракты. По-хорошему, лимит стоило бы сократить уже с этого года, дав гарантию своим молодым игрокам. Гарантию того, что они не попадут в ротацию независимо от качества своей игры, если по ходу сезона вернутся легионеры. Понятно, что в сентябре 2022-го ни в одном ростере команд не будет пятерки иностранцев.

Стоит ли КХЛ сейчас, учитывая эти обстоятельства, бодаться из-за лимита? Только для того, чтобы обозначить свою позицию? Кажется это бесперспективно. Энергию стоит потратить на другие проекты, которые помогут привлечь болельщиков. Например, как реформировать Матч звезд. Или проанализировать возможность провести матчи лиги в разных городах страны. Да, стадионов, соответствующих регламенту лиги по вместимости мало. Но ради такого дела регламент можно и поменять. Недавние матчи сборной России в Туле показали, каким событием может быть хоккей высшего уровня в небольших городах. Есть сомнения в том, что там будет аншлаг на выездном дерби «Спартак» — ЦСКА? Можно продолжать дальше, проектов много.

А времена, когда внешняя ситуация поменяется, еще придут. Надо только дождаться их, а сегодня действовать, исходя из реалий. Хоккей продолжается, надо сделать так, чтоб он не переставал нас радовать, работать в этом направлении и не заниматься ненужными спорами.