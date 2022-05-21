«Рейнджерс» подставили Шестёркина. Бездарно сыграли в атаке и получили в своём большинстве

Российский голкипер просто не в состоянии ещё и забрасывать за партнёров.

«Определённо тяжёлое поражение. Мы были здесь, и мы сделали это. Я был очень доволен нашей игрой. «Каролина» приложила большие усилия в третьем периоде в первые 10 минут, а мы выдержали этот шторм. Первые два периода мы демонстрировали идеальный хоккей. Я действительно думал, что это был наш лучший матч в году, правда», — после завершения первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан не мог скрыть своего разочарования и обиды.

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И было очень легко понять грустные эмоции Галлана, в этом году номинированного на звание лучшего тренера НХЛ по итогам регулярного чемпионата. «Синерубашечники» открыли счёт в стартовом матче противостояния с «Каролиной» в середине первого периода благодаря точному броску Филипа Хитила и в течении следующих полутора периодов полностью контролировали ход встречи.

К концу второго периода в активе «ураганов» не было практически ни одного опасного момента, тогда как «Рейнджерс» могли как минимум несколько раз увеличивать преимущество в счёте. Ближе всех к голу подобрался первый номер драфта НХЛ-2020 Алексис Лафренье, но его бросок парировала перекладина. Во втором перерыве тренерский штаб Рода Бриндамора внёс значительные изменения в свои сочетания, и хозяева заметно добавили в активности на льду.

В первые 10 минут третьего периода голкиперу гостей Игорю Шестёркину пришлось основательно поработать, чтобы сохранить минимальный перевес на табло. И это получилось, в том числе и при помощи каркаса ворот, куда угодил швейцарский нападающий «ураганов» Нино Нидеррайтер, а затем второй номер драфта НХЛ-2019 Каапо Какко должен был заканчивать матч в пользу «Рейнджерс», но из убойной позиции промахнулся мимо абсолютного пустого угла. За что «синерубашечники» и заплатили упущенной победой. Уже в самой концовке «рейнджеры» не уследили в своей зоне за лидером хозяев Себастьяном Ахо, и финский форвард «Каролины» сравнял счёт.

Судьба встречи решилась в овертайме, где за хозяев сыграл счастливый случай. Защитник «ураганов» Иэн Коул совершил бросок с разворота и угодил в клюшку защитнику «Рейнджерс» Райану Линдгрену, рикошетом от которой шайба залетела в ворота Шестёркина. Ведя в счёте на протяжении 50 минут, ньюйоркцы в результате потеряли важнейшую победу на чужом льду и снова в этом плей-офф оказались в положении отыгрывающихся.

В серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с участием «Рейнджерс» и «Питтсбурга» было заброшено 57 шайб в 7 матчах, благодаря чему она получилась одним из самых ярких противостояний в плей-офф НХЛ за последние несколько лет. В свою очередь серия «Рейнджерс» с «Каролиной» на данный момент получается полной противоположностью. Минимальное количество моментов при игре в равных составах выводит на первый план игру спецбригад, и именно в этом компоненте подопечные Галлана сегодня уступили команде Бриндамора.

Для начала гости не смогли воспользоваться большинством в формате четыре на три. Лидеры «Рейнджерс» совершали одну передачу за другой, но так и не смогли вывести кого-либо на завершающий бросок по воротам. После чего уже в первом периоде удаление защитника хозяев Тоии Деанджело едва не привело к взятию ворот Шестёркина.

Первая бригада «Рейнджерс» впервые в матче провалилась в своём большинстве – и убежавший в контратаку Ахо выложил шайбу накатившемуся на убойную позицию Теуво Терявяйнену, за которым не успел вернуться в оборону Крис Крайдер – на счастье гостей бросок финского форварда пришёлся в штангу.

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Но «Рейнджерс» не вняли первому предупреждению и продолжили играть столь же беспечно, за что и последовало закономерное наказание. За семь минут до конца второго периода в штрафной бокс отправился ещё один бывший защитник «Рейнджерс» – Брэди Шей. Американский хоккеист неосторожно сыграл на своём пятаке и разбил переносицу Лафренье, получив двойной малый штраф.

Казалось бы, что «синерубашечникам» предоставилась прекрасная возможность открыть счёт в матче, но вместо этого отличилась «Каролина». Терявяйнен через борт выложил передачу на Ахо, тот закатился в зону нападения и выполнил идеальный пас между ног Адаму Фоксу на подключившегося к атаке защитника Брендана Смита, который броском в касание и пробил Шестёркина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

33-летний Смит забросил свою первую шайбу в НХЛ в меньшинстве с сезона-2019/2020, когда он ещё защищал цвета «Рейнджерс», и подарил «Каролине» столь ценное преимущество в счёте. Пропустив в своём большинстве, «синерубашечники» расстроились и начали нарушать правила. Последовательные удаления от Кевина Руни и Крайдера оставили гостей втроём против пятерых, но эффектный сейв Шестёркина после броска Деанджело сохранил гостям надежду на спасение.

Справедливости ради, необходимо признать, что большинство «Каролины» в этой встрече также было невероятно далеко от его лучших стандартов, но по крайней мере хозяева обошлись без пропущенных голов в этом формате, тогда как шайбу Смита «Рейнджерс» отыграть так и не удалось. Безобразно проведённое гостями большинство во втором периоде оказалось ключевым моментом в матче. В третьем периоде голкипер «Каролины» Антти Раанта практически без малейших проблем довёл дело до шат-аута, сумев помочь «ураганам» повести в противостоянии (2-0).

Не спас «Рейнджерс» от поражения и российский форвард Артемий Панарин, проведший откровенно неудачный матч. За 10 минут до конца встречи 30-летний нападающий обрезался на своей синей линии и подарил момент для Мартина Нечаса, а затем выложил шайбу точно на клюшку Ахо, который оформил лёгкий гол в пустые ворота. Впрочем, в этот момент до конца матча оставалось уже меньше трёх секунд, и данный эпизод не более чем подвёл итоговую черту под игрой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Харрикейнз» одержали шестую кряду победу на домашнем льду в этом плей-офф, и теперь серия переезжает в Нью-Йорк, где тренерскому штабу «Рейнджерс» необходимо в кратчайшие сроки разбираться, почему настолько сильно разрушилась игра в атаке. За 125 минут, сыгранных на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли, «синерубашечники» сподобились только на одну шайбу в исполнении третьей тройки нападения. С такой результативностью даже блестяще играющего Шестёркина будет недостаточно, чтобы начать побеждать.