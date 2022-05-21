Австрия — главная сенсация, смогла бы так Беларусь? Что творится на ЧМ-2022 по хоккею

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной игровой день, а главным матчем пятницы можно назвать игру между сборными Казахстана и Словакии, которая, увы, завершилась не в пользу коллектива Юрия Михайлиса. Но проиграл и основной конкурент казахстанцев за право остаться в элитном дивизионе.

Сборные Германии и Италии устроили голевое пиршество, забросив 13 шайб на двоих. Дубли у немецких форвардов Александра Карачуна, Даниэля Фишбуха и Ясина Эхлиза, а итальянская команда под руководством канадского специалиста Грега Айрленда в очередной раз доказала, что слабо играет в обороне. Да и к вратарям при таком счёте не может не быть вопросов. Причём к обеим сборным. У итальянцев по-прежнему одно очко в активе, вся борьба за выживание ещё впереди.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Финны после поражения в принципиальном матче со шведами решили покуражиться к игре с Великобританией, отправив в ворота соперника шесть безответных шайб. На ноль отыграл Юхо Олкинуора, здорово выглядели все атакующие связки финской сборной. Действующие олимпийские чемпионы снова напомнили о себе и о том, кто главный фаворит на нынешнем турнире. У британцев, как и у итальянцев, пока всего одно набранное очко на нынешнем мировом первенстве. Главный конкурент – австрийцы – постепенно уходят вперёд.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Очень обидное для себя поражение потерпела сборная Казахстана, которая могла и должна была цеплять очки во встрече со словаками. Решающим оказался рывок словаков во втором периоде, когда им удалось забросить три шайбы подряд. Подопечные Юрия Михайлиса сократили отставание в счёте до минимума, но спасти игру не смогли. Казахстанцы потерпели пятое поражение подряд на турнире – результат слабый и неприемлемый. Не помогли даже дубль лучшего форварда в составе сборной Казахстана Кирилла Панюкова и два очка Валерия Орехова, который в нынешнем межсезонье может покинуть «Барыс» через оффершит.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Зрелищным получился матч между сборными Латвии и Австрии. Команда Харийса Витолиньша добилась важнейшей победы, пусть и в серии буллитов, обезопасив себя на данный момент от зоны вылета из элиты. Матч с австрийцами сделали дважды отличившийся Рудольф Балцерс и результативно отыгравшие братья Букартсы, взявшие инициативу в свои руки.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

У сборной Латвии это уже вторая победа на чемпионате мира, а ведь впереди у прибалтийской сборной встреча с британцами, в которой, безусловно, нужно набирать три очка и закрывать все оставшиеся вопросы.

Отдельно скажем и об Австрии. Уже сейчас у австрийцев, занявших на ЧМ место белорусской сборной, четыре сенсационно набранных очка, включая победу над чехами по буллитам. Интересно, смогла бы так здорово выступить сборная Беларуси, если бы её не отстранили от турнира?