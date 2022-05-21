Швейцарцы красиво разобрались с Канадой на ЧМ! Их по-прежнему тащит русский игрок

В центральном матче 21 мая на чемпионате мира по хоккею встретились лидеры группы А – в Хельсинки на лёд вышли сборные Канады и Швейцарии. По итогам четырёх матчей эти две команды не потерпели ни одного поражения и занимали первые два места по количеству как заброшенных (22 и 19), так и пропущенных (8 и 7) шайб среди участников группового этапа в Хельсинки. После сегодняшней встречи должна была остаться единственная сборная, не познавшая горечь поражений на этом турнире.

Эта игра успела стать исторической фактически ещё до своего начала, когда стало известно, что участие в ней примет форвард швейцарцев Андрес Амбюль. Для 38-летнего ветерана «крестоносцев» этот матч стал 120-м на чемпионатах мира. Таким образом, Амбюль установил рекорд мировых первенств по количеству проведённых встреч, превзойдя предыдущее достижение, которое принадлежало немцу Удо Кисслингу и было установлено ещё в 1991 году.

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Матч начался с небольшим преимуществом сборной Швейцарии, которую неистово гнали вперёд трибуны, заполненные преимущественно болельщиками европейцев. Швейцарцы играли с большим желанием, едва не оставившим их без одного из лидеров – уже на четвёртой минуте Тимо Майер со спины приложил к борту Зака Уайтклауда и отправился на скамейку штрафников. Судьи просматривали эпизод на возможность выписать Майеру матч-штраф, однако ограничились пятиминутным удалением, которое «кленовые» реализовать не смогли.

Зато потом начался целый голевой парад – с 12-ю по 20-ю минуту команды забросили сразу шесть шайб! Голы залетали на любой вкус – будь то бросок с отрицательного угла от Кента Джонсона, броски в ближний под перекладину, которые стали ахиллесовой пятой Логана Томпсона в этом матче, голы швейцарцев в большинстве и канадцев в меньшинстве – в общем, зрители Ледового дворца в Хельсинки стали свидетелями настоящего концерта, в котором «кленовые» трижды выходили вперёд, но «крестоносцы» раз за разом отыгрывались, в последний раз сделав это за девять секунд до перерыва.

По сравнению со Швейцарией, которая после удаления Майера играла максимально дисциплинированно, Канада фолила чаще и поплатилась за это ещё и во втором периоде, когда Нико Хишир в очередной раз нашёл щелочку между плечом Томпсона и перекладиной, отправив шайбу прямиком в сетку и впервые в матче подарив своей команде преимущество в счёте.

В отличие от канадцев, «крестоносцы» не только удержали преимущество, но ещё и развили его в третьем периоде, забросив ещё два раза. Первым это сделал Пиус Зутер, которому ассистировал Денис Мальгин. 25-летний хоккеист с русскими корнями продолжает тащить «крестоносцев» — сегодня он набрал два очка, продолжая отмечаться в протоколе в каждом матче этого ЧМ, и вырвался на первое место в гонке бомбардиров, с 10 результативными действиями обогнав чеха Романа Червенку.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в Youtube.

Ну а точку в матче поставил Майер, поразив пустые ворота броском из-за собственных ворот. 6:3 – Швейцария вышла на первое место в группе А и обеспечила себе участие в плей-офф. Канадцы же потерпели первое поражение на турнире, однако на их турнирных перспективах это едва ли скажется.