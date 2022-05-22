«Просто раздавил его». Русский хоккеист Барбашёв сломал грудную клетку канадцу в НХЛ

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» и повёл в серии, но лишился основного защитника до конца плей-офф.

«Сент-Луис» во втором матче серии с «Колорадо» сумел одержать победу, нанеся первое поражение «лавинам»в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. На домашнюю арену «блюзмены» возвращались в отличном настроении, и начало третьей игры для хозяев задалось — Парэйко на 4-й минуте шикарно зарядил издалека после выигранного вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но на этом хорошие новости для «Сент-Луиса» закончились. Сначала травму не без помощи Назема Кадри получил основной голкипер «Блюз» Биннингтон.

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Затем в ворота вышедшего на лёд Хуссо стали влетать шайбы. Уже на 11-й минуте О'Коннор сравнял счёт, а ближе к концу второго периода «лавины» сумели оторваться. Забил и Кадри, подставивший клюшку под бросок Макара, и Лехконен, убежавший в контратаку. Кстати, отличную передачу из своей зоны финну отдал всё тот же Кадри, окончательно укрепившийся в роли злого гения «Сент-Луиса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, в раздевалку «музыканты» ушли с надеждой: О'Райлли успешно сыграл на добивании за 30 секунд до сирены.

Но отыграться «Сент-Луис» так и не сумел. Кемпер играл надёжно, но и защита «лавин» позволила хозяевам нанести лишь 8 бросков створ за эти 20 минут. В конце основного времени «Колорадо» установили окончательный счёт. Сначала Ландеског забил в ворота, которые только-только покинул Хуссо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А затем Лехконен оформил дубль, забив уже в полностью пустую «рамку» при помощи Ничушкина.

5:2 — уверенная победа «лавин», которые вновь ведут в серии. Единственное, что сегодня омрачило радость гостям — это довольно серьёзная травма защитника Самуэля Жирара. Канадец попал под жёсткий силовой приём у борта в исполнении Ивана Барбашёва, да так неудачно, что врачи (Жирар сразу же отправился в больницу) диагностировали у него перелом грудной клетки.

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«Он просто его раздавил», — сопроводил видео момента журналист Лу Корац в своём «твиттере».

Действительно, столкновение выглядело не слишком приятно, но, пожалуй, можно согласиться с арбитрами, которые не выписали Барбашёву ни минуты штрафа, хотя Жирар довольно долго лежал на льду и покинул площадку не без посторонней помощи — отличный пример для судей КХЛ, обожающих обращать внимание не на непосредственно действия хоккеистов, а на последствия.

Барбашёв встретил Жирара «корпус в корпус», при этом канадец лишь за долю секунды до столкновения избавился от шайбы, так что с точки зрения правил не считался игроком, который ей не владеет. В голову Барбашёв не бил, локоть не поднимал, коньки оторвал уже после контакта — то есть, бил не в прыжке. Скорее всего, это чистый хит, а в тяжёлых последствиях, как бы цинично не звучало, виноват сам Жирар, не сумевший подготовиться к столкновению. Впрочем, тут можно спорить.