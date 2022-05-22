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ЧМ по хоккею — 2022, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 21 мая

Историческое достижение Швейцарии, где феерят наши парни! Что творится на ЧМ-2022
Павел Панышев
ЧМ по хоккею — 2022, видеообзоры матчей
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Грозная Канада рассыпалась, когда на неё начали оказывать серьёзное давление.

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной игровой день. Главным матчем субботы стало противостояние Швейцарии и Канады, по итогам которого швейцарцы продолжили своё победное шествие и в очередной раз доказали свою готовность биться за медали высшего достоинства.

Швейцарцы красиво разобрались с Канадой на ЧМ! Их по-прежнему тащит русский игрок Швейцарцы красиво разобрались с Канадой на ЧМ! Их по-прежнему тащит русский игрок
ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Дания
Окончен
3 : 0
Франция
1:0 Регин (Сторм, Лауридсен) – 16:43 (5x5)   2:0 Блихфельд (Лауридсен, Элерс) – 25:28 (5x4)   3:0 Якобсен (Сторм) – 58:24 (en)

Датчане всухую разобрались с французами, занимающими на чемпионате мира место сборной России. Команда у Хайнца Элерса крепкая, и всех тех, кого она должна обыгрывать, она обыгрывает. Никакого чуда от датчан никто не ждёт, но свой средний уровень они держат достойно, борясь за выход в плей-офф. Французы в концовке рискнули и заменили вратаря на шестого полевого хоккеиста, но закончилось это голом Юлиана Якобсена в пустые ворота. Более мастеровитая и обученная сборная заслуженно добыла три очка.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
США
Окончен
3 : 2
ОТ
Швеция
0:1 Далин (Ланг, Оман) – 02:28 (5x5)   1:1 Годетт (Майерс, Пик) – 07:50 (5x5)   2:1 Шмидт (Годетт, Тайнэн) – 38:58 (5x4)   2:2 Грундстрём – 46:56 (5x5)   3:2 Годетт (Тайнэн, Свейман) – 64:48 (3x3)

Шведов на нынешнем чемпионате мира хвалят, есть за что. Звёзды этой скандинавской сборной, выступающей в НХЛ, в массовом порядке отказываются приезжать на турнир, однако «Тре Крунур» справляются и без них. Правда, в матче с США шведы всё же потерпели первое поражение в Финляндии, уступив в дополнительное время. У Америки отличный матч провёл нападающий Адам Годетт, оформивший дубль и отдавший один результативный пас. У Швеции обратил на себя внимание талантливый защитник Расмус Далин. Похоже, первая четвёрка сборных в группе B окончательно ясна.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Канада
Окончен
3 : 6
Швейцария
1:0 Джонсон (Барзал, Грейвз) – 11:52 (5x5)   1:1 Фора (Майер, Курашев) – 12:51 (5x5)   2:1 Лаури – 14:11 (4x5)   2:2 Кукан (Хишир, Корви) – 15:33 (5x4)   3:2 Батерсон (Барзал) – 19:03 (5x5)   3:3 Зигенталер (Зутер, Мальгин) – 19:51 (5x5)   3:4 Хишир (Кукан) – 26:13 (5x4)   3:5 Зутер (Мальгин, Симьон) – 43:41 (5x5)   3:6 Майер – 58:01 (en)

Швейцария впервые в истории забросила канадцам шесть шайб и единолично возглавила группу А. Мог ли кто-то раньше подумать, что швейцарцы будут играть на одном уровне с родоначальниками хоккея? Но год за годом эта сборная прогрессировала, делала шаг вперёд, в итоге добившись результата. В отчётной встрече мы снова увидели команду, готовую биться за золотые медали первенства. Забил Нико Хишир, результативно сыграли в роли ассистентов Курашёв и Мальгин (Денис вырвался в лидеры гонки бомбардиров), за которыми мы следим более внимательно. Девять заброшенных шайб на двоих – именно то, что нужно нынешнему чемпионату мира.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Австрия
Окончен
0 : 3
Финляндия
0:1 Фильппула (Хартикайнен, Гранлунд) – 01:45 (5x5)   0:2 Гранлунд (Хартикайнен, Лехтонен) – 24:10 (5x5)   0:3 Раяла (Фильппула) – 47:39 (5x5)

Австрия, неплохо пошумевшая на этом турнире (и даже обыгравшая чехов), не справилась с натиском финнов, уступив сопернику всухую. Финляндия, конечно, совсем уж сильно не напрягалась, а усилий Фильппулы, Гранлунда и Раялы вполне хватило для того, чтобы набрать три очка. Сборная Суоми, кстати, во втором матче подряд играет на ноль, – Юхо Олкинуора, бросивший во время плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург», вдоволь отдохнул и выглядит неплохо. Финны уверенно возглавляют группу B.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Словакия
0:1 Криштоф (Татар, Слафковски) – 10:31 (5x5)   0:2 Сикора (Слафковски, Татар) – 19:54 (5x5)   1:2 Тривеллато (Костнер) – 44:09 (5x4)   1:3 Тамаши (Иван, Лантоши) – 49:14 (4x3)

Сборная Словакии со скромным счётом 3:1 обыграла аутсайдеров в лице итальянцев, тем самым сыграв в пользу команды Казахстана. У словаков в составе много талантливых хоккеистов, включая форварда Юрая Слафковски, но до серьёзных достижений эта сборная давно не добиралась. Пора бы уже показать что-то серьёзное. Италия же продолжает оставаться футбольной, но явно не хоккейной державой. Типичная команда-лифт, регулярно перемещающаяся между элитным и более слабым дивизионом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Чехия
0:1 Пастрняк (Крейчи, Червенка) – 06:26 (5x4)   0:2 Врана (Чернох, Кундратек) – 22:21 (5x4)   0:3 Пастрняк – 40:48 (бул)   1:3 Хофф (Треттенес, Хага) – 44:27 (5x4)   1:4 Червенка (Пастрняк, Крейчи) – 58:34 (en)

Про чехов на нынешнем мировом первенстве написано уже многое. Они и выгнать своего игрока из состава успели, и австрийцам проиграли, приковывая к себе много внимания. Но на этот раз обошлось без какой-либо сенсации: коллектив Кари Ялонена с приездом Давида Пастрняка всерьёз взялся за дело. В отчётной встрече звёздный чех поучаствовал в трёх шайбах своей сборной, реализовав буллит, забросив с игры и отдав передачу на Романа Червенку, когда тот поражал уже пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Норвегия достойно сопротивлялась, но класс команд и отдельно взятых хоккеистов оказался гораздо выше.

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