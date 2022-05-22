Историческое достижение Швейцарии, где феерят наши парни! Что творится на ЧМ-2022

На чемпионате мира по хоккею завершился очередной игровой день. Главным матчем субботы стало противостояние Швейцарии и Канады, по итогам которого швейцарцы продолжили своё победное шествие и в очередной раз доказали свою готовность биться за медали высшего достоинства.

Датчане всухую разобрались с французами, занимающими на чемпионате мира место сборной России. Команда у Хайнца Элерса крепкая, и всех тех, кого она должна обыгрывать, она обыгрывает. Никакого чуда от датчан никто не ждёт, но свой средний уровень они держат достойно, борясь за выход в плей-офф. Французы в концовке рискнули и заменили вратаря на шестого полевого хоккеиста, но закончилось это голом Юлиана Якобсена в пустые ворота. Более мастеровитая и обученная сборная заслуженно добыла три очка.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Шведов на нынешнем чемпионате мира хвалят, есть за что. Звёзды этой скандинавской сборной, выступающей в НХЛ, в массовом порядке отказываются приезжать на турнир, однако «Тре Крунур» справляются и без них. Правда, в матче с США шведы всё же потерпели первое поражение в Финляндии, уступив в дополнительное время. У Америки отличный матч провёл нападающий Адам Годетт, оформивший дубль и отдавший один результативный пас. У Швеции обратил на себя внимание талантливый защитник Расмус Далин. Похоже, первая четвёрка сборных в группе B окончательно ясна.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Швейцария впервые в истории забросила канадцам шесть шайб и единолично возглавила группу А. Мог ли кто-то раньше подумать, что швейцарцы будут играть на одном уровне с родоначальниками хоккея? Но год за годом эта сборная прогрессировала, делала шаг вперёд, в итоге добившись результата. В отчётной встрече мы снова увидели команду, готовую биться за золотые медали первенства. Забил Нико Хишир, результативно сыграли в роли ассистентов Курашёв и Мальгин (Денис вырвался в лидеры гонки бомбардиров), за которыми мы следим более внимательно. Девять заброшенных шайб на двоих – именно то, что нужно нынешнему чемпионату мира.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Австрия, неплохо пошумевшая на этом турнире (и даже обыгравшая чехов), не справилась с натиском финнов, уступив сопернику всухую. Финляндия, конечно, совсем уж сильно не напрягалась, а усилий Фильппулы, Гранлунда и Раялы вполне хватило для того, чтобы набрать три очка. Сборная Суоми, кстати, во втором матче подряд играет на ноль, – Юхо Олкинуора, бросивший во время плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург», вдоволь отдохнул и выглядит неплохо. Финны уверенно возглавляют группу B.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сборная Словакии со скромным счётом 3:1 обыграла аутсайдеров в лице итальянцев, тем самым сыграв в пользу команды Казахстана. У словаков в составе много талантливых хоккеистов, включая форварда Юрая Слафковски, но до серьёзных достижений эта сборная давно не добиралась. Пора бы уже показать что-то серьёзное. Италия же продолжает оставаться футбольной, но явно не хоккейной державой. Типичная команда-лифт, регулярно перемещающаяся между элитным и более слабым дивизионом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Про чехов на нынешнем мировом первенстве написано уже многое. Они и выгнать своего игрока из состава успели, и австрийцам проиграли, приковывая к себе много внимания. Но на этот раз обошлось без какой-либо сенсации: коллектив Кари Ялонена с приездом Давида Пастрняка всерьёз взялся за дело. В отчётной встрече звёздный чех поучаствовал в трёх шайбах своей сборной, реализовав буллит, забросив с игры и отдав передачу на Романа Червенку, когда тот поражал уже пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Норвегия достойно сопротивлялась, но класс команд и отдельно взятых хоккеистов оказался гораздо выше.