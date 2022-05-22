Чехии реально остаться без плей-офф, для Казахстана не всё потеряно. Расклады на ЧМ-2022

До окончания группового этапа чемпионата мира остаётся только три игровых дня — а это значит, что наступила пора подсчитывать расклады. Конечно, без сборной России на льду Хельсинки это всё не так интересно, но какие-то интриги на последние дни предварительного этапа всё же остаются.

Кто вылетит из элитной группы: аутсайдерам хватит одной победы

Лишний повод критиковать нынешний формат ЧМ — аутсайдерам достаточно не стать последними, а для этого чаще всего хватает одной победы в группе. В предыдущем формате для выживания надо было пройти через мини-турнир с играми со всеми прямыми конкурентами, где из четырёх сборных вылетали две. Сейчас условная Италия может просто забить на все игры с Канадой и Швейцарией, но выложиться в матче с Казахстаном — и этого может хватить.

Судьба выживания в обеих группах будет решаться в один день, когда Казахстан сыграет с Италией, а Австрия — с Великобританией. В хельсинкской группе А всё очень просто: у Италии одно очко, а у Казахстана — ноль. Если Казахстан не обыграет Германию в основное время, то место в элите сохранит победитель их очного матча, а если обыграет, то команду Юрия Михайлиса устроит и ничья в основное время.

Матч Казахстан — Италия на ЧМ-2021 Фото: iihf.com

В группе B ситуация примерно такая же — хотя вторая половина таблицы там более равна по очкам, в любом случае всё будет зависеть от победителя матча Австрия — Великобритания. Норвегия и Латвия благодаря своим победам над австрийцами фактически обезопасили себя от вылета. Есть удивительный вариант вылета Латвии: если она проиграет Британии и Швеции в основное время, а Австрия выиграет у Великобритании в овертайме. Тогда у Латвии и Британии будет по пять очков, но по личным встречам преимущество у подданных короны.

Впрочем, скорее всего, всё будет намного проще: Великобритании для реалистичного шанса на выживание надо обыгрывать Австрию в основное время — скорее всего, на это и будут брошены силы.

Кто пройдёт в четвертьфинал?

Семь участников плей-офф из восьми фактически уже известны, хотя гарантировали проход пока только финны, шведы и швейцарцы. Остальным топ-сборным, которые пока не обезопасили себя, надо проигрывать все оставшиеся матчи в основное время, чтобы так оконфузиться.

В группе А Швейцария, Канада и Германия свою жизнь обезопасили — и решающий матч за место в плей-офф сыграют Словакия и Дания. Даже если датчане с матчем в запасе обыграют канадцев, победа Словакии в основное время при равенстве очков всё равно поставит команду Крэйга Рэмзи выше.

В группе B латышам и норвежцам остаётся надеяться на большой позор чехов и американцев. Правда, обеим сборным надо хоть как обыгрывать шведов — и тогда у тех же норвежцев даже остаётся шанс в очном матче последнего дня оставить за бортом США. Но гораздо более реально, что чехи уступят в основное время и финнам, и американцам: тогда их сможет обогнать, допустим, Латвия, если обыграет в основное время Британию и устроит сенсацию в матче со шведами. В принципе, в таком раскладе нет ничего невозможного.

Кто займёт первое место в группе?

После сенсационной (хотя, учитывая форму команды на турнире — не очень) победы Швейцарии над Канадой у альпийской сборной сложилась неожиданно удобная ситуация: для первого места в группе им может хватить одной лишь победы в основное время над Францией. Теоретически у Швейцарии, Канады и Германии может оказаться по 18 очков — и тогда даже у Германии есть мизерные шансы на первое место в группе, надо обыгрывать Швейцарию в последнем матче с разницей в шесть шайб.

Матч Швейцария — Германия на ЧМ-2021 Фото: iihf.com

В группе B финнам для гарантированного первого места нужна победа в основное время над Чехией. Если же шведы проиграют хоть один матч с Латвией или Норвегией в любом формате, тогда хватит и одного набранного очка. Чехия и США в очном матче 23 мая разыграют третье место в группе, которое будет гарантировать победа в основное время.