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Казахстан проиграл сборной Германии на чемпионате мира по хоккею, обзор матча, видео голов

Вратарь вновь приговорил Казахстан на ЧМ! Теперь у сборной нет права на ошибку
Егор Бульчук
Казахстан проиграл сборной Германии
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Команде Юрия Михайлиса необходимо побеждать итальянцев. Иначе придётся покинуть элитный дивизион мирового хоккея.

До сегодняшнего матча сборная Казахстана выглядела в Финляндии лишней. В стартовом матче казахстанцы пережили настоящее унижение: пропустили от датчан три шайбы за пять минут, а затем просто бросили вёсла. Итог оказался кошмарным — 1:9. Сутки спустя казахстанцы проиграли французам и попали в лист кандидатов на вылет из элитного дивизиона. Следующие матчи с более серьёзными оппонентами – Швейцарией, Канадой и Словакией – получились более приличными и дали сборной надежду. Но не очки.

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С нулём баллов Казахстан вступил в шестую игру ЧМ – с Германией, которая в Хельсинки уступила только канадцам. В дебютной смене соперники обменялись резкими контратаками, однако тут же, словно испугавшись собственного рвения, погасили скорости. На немцев размеренный темп оказал расслабляющий эффект: на третьей минуте они потеряли шайбу при пересечении своей синей линии и дали зелёный свет Роману Старченко. 36-летний нападающий спокойно пробрался вглубь зоны и броском в «домик» открыл счёт.

Ранний гол вернул Германию в реальность. Хоккеисты бундесманшафт перевели игру на чужую половину площадки и оперативно восстановили паритет. Результативная атака получилась незамысловатой: располагаясь у бортов, немцы сделали несколько передач, а когда шайба дошла до Йонаса Мюллера, он бросил — и попал. Кажется, защитник сам удивился успеху: его угроза не была очень опасной, но Андрей Шутов с ней не справился.

На индивидуальную ошибку Казахстан мог ответить индивидуальным прорывом. Никита Михайлис благодаря дриблингу докатился до чужих ворот и пустил шайбу между щитками Дастина Штральмаейра. Лишь в последний момент голкипер успел среагировать.

ЧМ-2022. Группа A
22 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 5
Германия
1:0 Старченко – 02:57 (5x5)   1:1 Мюллер (Биттнер, Карачун) – 04:38 (5x5)   2:1 Петухов (Гурков, Данияр) – 15:46 (5x5)   2:2 Пфёдерль (Зайдер) – 16:10 (5x5)   2:3 Фишбух (Вагнер, Зайдер) – 18:33 (5x5)   2:4 Райхель (Гаванке, Нёбельс) – 25:52 (5x3)   3:4 Акользин (Старченко, Данияр) – 39:29 (5x5)   4:4 Михайлис (Сагадеев, Метальников) – 40:38 (5x5)   4:5 Эхлиз (Висман, Биттнер) – 47:08 (5x5)

А вот действия Егора Петухова не оставили немецкому вратарю и секунды для размышлений. Нападающий выиграл борьбу в центре зоны и с разворота выстрелил впритирку со штангой – 2:1.

Немцы словно на заказ ответили в следующей атаке: изысков и ухищрений не потребовалось – хватило обычного броска. Леонард Пфёдерль нанёс его с правого фланга, а Шутов, безграмотно выбрав позицию, вновь остался в дураках.

Через две минуты голкипер сборной Казахстана ошибся ещё раз: слабый по силе бросок Вагнера он отбил прямо на клюшку Даниэлю Фишбуху – по пустым воротам форвард не промахнулся. Вратарский вопрос — наиболее болезненный для казахстанцев на нынешнем чемпионате мира. Шутов пропускает в Финляндии пачками, и уже не в первый раз приговорил свою сборную к поражению.

Казахстан — Германия

Казахстан — Германия

Фото: iihf.com

На старте второго периода казахстанцы получили возможность уравнять цифры на табло: Ясин Эхлиз толкнул соперника на борт и оставил сборную Германии в меньшинстве. Розыгрыш лишнего команда Юрия Михайлиса провалила, а затем сама была вынуждена отбиваться. Алихан Асетов и Кирилл Савицкий друг за другом отправились на скамью штрафников. Преимущества в двух игроков немцам оказалось достаточно: в результате кратковременной перепасовки они вывели на ударную позицию Лукаса Райхеля, и он не подвёл – 4:2.

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Европейцы и до этого взятия играли с заметным запасом, но после четвёртого гола окончательно перешли в режим экономии сил и эмоций. Попытки Казахстана созидать походили на потуги и положения дел на льду не меняли. К середине отрезка немцы вели по броскам 23:9, хотя и не старались на полную раскрываться в атаке. В конечном итоге умиротворяющий настрой сыграл с ними злую шутку. За полминуты до перерыва казахстанцы организовали молниеносный контрвыпад: Старченко влетел с шайбой в зону и нашёл на пятаке Павла Акользина. Форвард «Магнитки» технично переиграл Штральмайера и сократил отставание от его команды до минимума.

Вслед за голом в раздевалку казахстанцы соорудили гол из раздевалки: на второй минуте заключительного периода Михайлис исполнил превосходный кистевой под перекладину – 4:4.

Но, как выяснилось, ошибки прошлого ничему Казахстан не научили. Задержать приемлемый счёт подшефные Михайлиса смогли лишь на шесть минут. Затем немцы устроили массированный навал на ворота Шутова, который остановил лишь гол – Эхлиз подобрал отскок и вернул Германии лидерство. По ходу атаки болезненное повреждение получил Савицкий: хоккеист лицом заблокировал щелчок Висмана – без крови не обошлось.

Права на видео принадлежат IIHF. Видео можно посмотреть на официальном канале организации в YouTube.

В концовке соотечественники Савицкого сподобились на штурм, но спастись не успели. Казахстанцы потерпели шестое поражение в шестом матче ЧМ. Осечка в завтрашней игре – с итальянцами – опустит их во второй дивизион мирового хоккея.

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