Вратарь вновь приговорил Казахстан на ЧМ! Теперь у сборной нет права на ошибку

До сегодняшнего матча сборная Казахстана выглядела в Финляндии лишней. В стартовом матче казахстанцы пережили настоящее унижение: пропустили от датчан три шайбы за пять минут, а затем просто бросили вёсла. Итог оказался кошмарным — 1:9. Сутки спустя казахстанцы проиграли французам и попали в лист кандидатов на вылет из элитного дивизиона. Следующие матчи с более серьёзными оппонентами – Швейцарией, Канадой и Словакией – получились более приличными и дали сборной надежду. Но не очки.
С нулём баллов Казахстан вступил в шестую игру ЧМ – с Германией, которая в Хельсинки уступила только канадцам. В дебютной смене соперники обменялись резкими контратаками, однако тут же, словно испугавшись собственного рвения, погасили скорости. На немцев размеренный темп оказал расслабляющий эффект: на третьей минуте они потеряли шайбу при пересечении своей синей линии и дали зелёный свет Роману Старченко. 36-летний нападающий спокойно пробрался вглубь зоны и броском в «домик» открыл счёт.
Ранний гол вернул Германию в реальность. Хоккеисты бундесманшафт перевели игру на чужую половину площадки и оперативно восстановили паритет. Результативная атака получилась незамысловатой: располагаясь у бортов, немцы сделали несколько передач, а когда шайба дошла до Йонаса Мюллера, он бросил — и попал. Кажется, защитник сам удивился успеху: его угроза не была очень опасной, но Андрей Шутов с ней не справился.
На индивидуальную ошибку Казахстан мог ответить индивидуальным прорывом. Никита Михайлис благодаря дриблингу докатился до чужих ворот и пустил шайбу между щитками Дастина Штральмаейра. Лишь в последний момент голкипер успел среагировать.
А вот действия Егора Петухова не оставили немецкому вратарю и секунды для размышлений. Нападающий выиграл борьбу в центре зоны и с разворота выстрелил впритирку со штангой – 2:1.
Немцы словно на заказ ответили в следующей атаке: изысков и ухищрений не потребовалось – хватило обычного броска. Леонард Пфёдерль нанёс его с правого фланга, а Шутов, безграмотно выбрав позицию, вновь остался в дураках.
Через две минуты голкипер сборной Казахстана ошибся ещё раз: слабый по силе бросок Вагнера он отбил прямо на клюшку Даниэлю Фишбуху – по пустым воротам форвард не промахнулся. Вратарский вопрос — наиболее болезненный для казахстанцев на нынешнем чемпионате мира. Шутов пропускает в Финляндии пачками, и уже не в первый раз приговорил свою сборную к поражению.
Казахстан — Германия
Фото: iihf.com
На старте второго периода казахстанцы получили возможность уравнять цифры на табло: Ясин Эхлиз толкнул соперника на борт и оставил сборную Германии в меньшинстве. Розыгрыш лишнего команда Юрия Михайлиса провалила, а затем сама была вынуждена отбиваться. Алихан Асетов и Кирилл Савицкий друг за другом отправились на скамью штрафников. Преимущества в двух игроков немцам оказалось достаточно: в результате кратковременной перепасовки они вывели на ударную позицию Лукаса Райхеля, и он не подвёл – 4:2.
Европейцы и до этого взятия играли с заметным запасом, но после четвёртого гола окончательно перешли в режим экономии сил и эмоций. Попытки Казахстана созидать походили на потуги и положения дел на льду не меняли. К середине отрезка немцы вели по броскам 23:9, хотя и не старались на полную раскрываться в атаке. В конечном итоге умиротворяющий настрой сыграл с ними злую шутку. За полминуты до перерыва казахстанцы организовали молниеносный контрвыпад: Старченко влетел с шайбой в зону и нашёл на пятаке Павла Акользина. Форвард «Магнитки» технично переиграл Штральмайера и сократил отставание от его команды до минимума.
Вслед за голом в раздевалку казахстанцы соорудили гол из раздевалки: на второй минуте заключительного периода Михайлис исполнил превосходный кистевой под перекладину – 4:4.
Но, как выяснилось, ошибки прошлого ничему Казахстан не научили. Задержать приемлемый счёт подшефные Михайлиса смогли лишь на шесть минут. Затем немцы устроили массированный навал на ворота Шутова, который остановил лишь гол – Эхлиз подобрал отскок и вернул Германии лидерство. По ходу атаки болезненное повреждение получил Савицкий: хоккеист лицом заблокировал щелчок Висмана – без крови не обошлось.
Права на видео принадлежат IIHF. Видео можно посмотреть на официальном канале организации в YouTube.
В концовке соотечественники Савицкого сподобились на штурм, но спастись не успели. Казахстанцы потерпели шестое поражение в шестом матче ЧМ. Осечка в завтрашней игре – с итальянцами – опустит их во второй дивизион мирового хоккея.
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