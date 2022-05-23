Шестёркин — феноменальный! Гениальная игра россиянина продлила жизнь «Рейнджерс»

«Каролина» — хорошая оборонительная команда. Они хороши в своей зоне. Мы должны забивать больше шайб, больше идти на ворота, создавать больше трафика — привлекать удачу собственными руками, создавать удобные отскоки. Такого мышления мы придерживаемся.

Это то же самое мышление, которое было у нас весь год. На самом деле ничто не может смутить или потрясти эту команду. Мы должны просто сыграть в следующем матче. Мы уступали во время матча, уступали в серии, мы бывали в яме и раньше. Мы продолжим бороться, чтобы выбраться из неё», — заверял защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после поражения во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (0:2, 0-2).

Такими словами альтернативный капитан «Рейнджерс» пытался показать своим партнёрам, что 0-2 в серии — это ещё не конец и его команде нужно продолжаться бороться. Тот же психологический приём Труба применял в серии с «Питтсбургом», когда «синерубашечникам» удалось спастись с 1-3 и добыть путёвку в следующий раунд благодаря точному броску Артемия Панарина в овертайме седьмой встречи.

Но камбэк по заказу в серии с «Каролиной» виделся для «Рейнджерс» куда более сложной задачей, учитывая характер двух сыгранных матчей. В гостевых встречах у подопечных Жерара Галлана сломались два ключевых компонента: игра в атаке в равных составах и розыгрыш большинства. За 123 сыгранные минуты «синерубашечники» смогли отметиться единственной шайбой в исполнении Филипа Хитила ещё в самом начале первого матча, после чего «Парни с Бродвея» выдали сухую серию продолжительностью 116 минут.

И если в первом матче с «Рейнджерс» сыграл ещё и фактор невезения в виде рикошета от клюшки защитника Райана Линдгрена в овертайме, то в следующей игре «синерубашечники» выкопали себе яму самостоятельно. Получив четыре минуты большинства в середине второго периода, «рейнджеры» нарвались на уже не первую в том матче контратаку, которую точным и, как впоследствии оказалось, победным броском завершил защитник Брендан Смит.

Неудивительно, что перед началом первого матча в серии на льду домашней арены тренерский штаб «Рейнджерс» пошёл на кардинальные перестановки в звеньях. Лишь четвёртая тройка нападения сохранилась в первоначальном виде, тогда как весь топ-9 оказался перемешан между собой. Попытка нащупать новые взаимодействия в атаке сработала далеко не сразу. Старт матча целиком и полностью остался за командой Рода Бриндамора, с ходу приступившей к настоящему штурму ворот Игоря Шестёркина. Далеко не все броски гостей таили в себе большую опасность, но тот же Андрей Свечников вполне мог использовать раннее большинство, но его бросок приняла на себя штанга.

К середине первого периода превосходство гостей по броскам в створ уже было подавляющим – 2:12. Но в этот момент очень удачно для «Рейнджерс» удалился защитник «ураганов» Брэди Шей. Примечательно, что это именно его двойной малый штраф в предыдущем матче стал счастливым эпизодом для «Каролины», когда отличился Смит. Но в этот раз впервые в серии сработало большинство «синерубашечников» – Артемий Панарин фирменной передачей вывел на завершающий бросок Мику Зибанеджада, и шведский форвард не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Панарина набранное очко стало 36-м за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он повторил показатель защитника Дмитрия Миронова и вышел на 19-е место по результативным действиям среди российских хоккеистов. Зибанеджад прервал сухую серию голкипера Раанты на отметке 127 минут, что является четвёртым результатом за всю историю выступлений «Каролины» в плей-офф. Практически сразу же гости имели отличную возможность сравнять счёт, но Шестёркин в футбольном прыжке бросился в ноги Еспери Котканиеми и не позволил финскому форварду восстановить равновесие на табло.

Старт второго периода снова остался за игроками «ураганов», продолжавшими обрушивать шквал бросков на ворота Шестёркина, но до поры до времени российский голкипер проводил абсолютно безупречную встречу. Запоминающимся получился двойной сейв россиянина после броска Макса Доми – сначала Игорь отразил бросок канадского форварда с ползоны, а затем в падении отреагировал и на последующее добивание.

ВИДЕО.

В свою очередь, «синерубашечники» смогли отличиться вновь – Крис Крайдер идеальным броском во второй раз в матче поразил ворота Раанты. Секундами ранее Зибанеджад подбил клюшку у Тони Деанджело, и многим могло показаться, что «Рейнджерс» вместо гола должны были остаться в меньшинстве, но главный арбитр Жан Эбер очень характерным жестом наглядно показал, почему он не зафиксировал нарушения правил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» впервые в серии смогли забросить больше одной шайбы за матч, а для Крайдера этот гол стал юбилейным 30-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Американский форвард вышел на чистое второе место в клубной истории по этому показателю, превзойдя достижение великого Марка Мессье (29). Рекорд принадлежит Роду Жильберу (34).

Спустя всего две минуты гостям удалось очень быстро сократить отставание до минимума благодаря точному броску Нино Нидеррайтера. Швейцарский форвард ворвался в зону атаки по правому флангу и броском с неудобной руки застал врасплох Шестёркина. Для проводившего серию на выдающемся уровне россиянина эта шайба стала первой, которую в какой бы то ни было степени можно было занести Игорю в пассив в противостоянии с «Каролиной».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вот только на грусть и посыпание головы пеплом у Игоря не было ни секунды свободного времени. «Харрикейнз» проводили одну атаку за другой, и Шестёркину вновь и вновь приходилось тащить «Рейнджерс» изо всех сил. К концу второго периода в активе 26-летнего голкипера было уже 34 отражённых броска, тогда как его финский визави из «Каролины» отметился только 21 спасением.

И в третьем периоде игровая картина матча продолжала оставаться идентичной. На старте отрезка в помощь гостям было ещё и полутораминутное большинство, оставшееся в их распоряжении после удаления Алекси Лафренье за 30 секунд до конца второго периода. В обрезанном большинстве «ураганы» произвели сразу шесть бросков в створ ворот, но Шестёркину удалось отбиться.

Нельзя сказать, что, поведя 2:0, а потом 2:1, «Рейнджерс» совсем перестали атаковать. Отдельные вылазки к чужим воротам они совершали, и тот же Тайлер Мотт был максимально близок к голу, но клюшка Раанты в последний момент преградила путь шайбе. Но в конечном счёте задача «синерубашечников» на концовку встречи свелась к отчаянной обороне минимального преимущества в счёте.

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Чем-то ситуация на льду напоминала первый матч серии, когда «ураганам» только за две минуты до конца третьего периода удалось перевести игру в овертайм. Проделать повторно подобный трюк сегодня у них не получилось. Сначала окончательный счёт в матче мог и должен был устанавливать Крайдер, но каким-то чудом угодил в штангу, когда Раанта уже оставил ворота пустыми, чтобы замениться на шестого полевого игрока. Но следом Мотт всё-таки отправил шайбу в пустые ворота и поставил точку в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

43 сейва феноменально отыгравшего в ключевые моменты встречи Шестёркина позволили «Рейнджерс» одержать победу и зацепиться за серию. Они всё ещё проигрывают, но теперь уже только 1-2, а не 0-3. А сам россиянин стал всего пятым вратарём в истории «Рейнджерс» с сезона 1955/56, который одержал победу в матче с 40 сейвами в плей-офф Национальной хоккейной лиги и первым с 2015 года после легендарного шведа Хенрика Лундквиста, которого Игорь и вытеснил из состава «синерубашечников». В трёх матчах серии россиянин парировал 87 бросков из 91 (95,6% сейвов), и весь вопрос для тренерского штаба «Рейнджерс» сейчас заключается в том, на сколько хватит настолько гениального играющего Игоря.