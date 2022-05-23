«Василевский – просто монстр». Русская стена, об которую бьётся лучшая атака сезона НХЛ

В Америке сравнивают вратаря «Тампы» с Гашеком и Бродо и уже готовы включить его в пантеон великих.

Статистика Андрея Василевского с тех пор, как «Тампа» оказалась на грани вылета в первом раунде – пять побед в пяти матчах, процент отражённых бросков — 95,9, коэффициент надёжности — 1,32. Во втором раунде он ставит в тупик самую забористую атаку регулярного чемпионата и играет на таком запредельном уровне, с которым шансы «молний» на третий Кубок Стэнли подряд кажутся более чем реальными. А ведь в этой серии они играют даже без Брейдена Пойнта. Неудивительно, что в Северной Америке Василевскому снова поют оды.

«Василевский – противоядие от всех страхов»

«Василевский – противоядие от всех страхов болельщиков «Тампы» в плей-офф. Совершенство по своей природе – редкая вещь. Как и триумф. Но здесь у нас это вполне закономерная часть пейзажа.

Скажем, Виктор Хедман потерял шайбу в средней зоне, и Максим Мамин побежал прямо на ворота «Тампы»?

Никаких проблем, Вася подтащит.

Скажем, Сэм Райнхарт получил передачу на дальней штанге? Не беспокойтесь, Вася вытащит.

Извините, что спрашиваю, но мы что, стали невосприимчивы к чудесам от Андрея Василевского? Мы стали разбалованы его сверхъестественными рефлексами и невообразимыми инстинктами? Это вообще справедливо — ожидать величия как базового уровня игры?» — пишет Tampa Bay Times.

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Конечно, «Тампа» едет не на одном Василевском – игроки пластаются в обороне, блокируют огромное количество бросков, но всегда знают, что вратарь в случае чего обязательно их выручит. Как было в первом периоде третьего матча при счёте 0:0. «Об этом забывают, потому что в итоге именно мы вышли вперёд. Но кто знает, каким был бы счёт, если бы «Флорида» реализовала один из тех шансов? К счастью, Вася оставался начеку и спасал ворота», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Он спасает, когда это нужно. Знаете, в равной игре он каким-то образом делает сейв, и наши паруса натянулись, как от ветра», — согласился нападающий Ник Пол.

«Когда он прибавляет и делает сейв, хочется биться перед его воротами ещё больше. Мы заряжаемся его энергией, концентрацией и решительностью. Он – наш хребет», — говорит защитник Райан Макдона.

«Василевский – просто монстр»

«Мартин Бродо говорил о спокойствии Василевского. Кена Драйдена впечатляла его внушительность, которая посылает сигнал соперникам. Доминику Гашеку нравилось, что он никогда не сдаётся. Эта троица – одни из величайших в истории в НХЛ, и все они впечатлены первым номером «Тампы». С каждой победой Андрей Василевский все больше приближается к «горе Рашмор» в его амплуа. После третьего матча с «Флоридой» бывший тренер НХЛ Рик Токкет сказал, что он уже там: «Они уже достают долото и начинают ваять эту гору прямо сейчас. Он – с горы Рашмор, и он делает это реальностью. В нём есть спокойствие Бродо и умение играть большие матчи. У него есть готовность Гашека тащить команду на своих плечах, когда та не готова играть. Один его вид пугает соперников».

Это верно в отношении «Флориды», игроки которой выглядят растерянными и совершенно подавленными своей участью. Они уже «горят» 0-3 и им надо вот этого парня обыграть четыре раза подряд? «Флорида», действующий обладатель Кубка Президента, в регулярном сезоне была величайшим шоу на льду, единственной командой, забивавшей в среднем больше четырёх голов за игру. Только в трёх матчах из 82 они не смогли забить больше одного гола. И не могут забить больше одного в каждом матче этой серии.

Андрей Василевский Фото: nhl.com

«У них больше желания и воли, чем у нас, и это заметно», — сказал главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт. Убийственная цитата тренера, которая, вероятно, призвана послать команде сигнал. Но даже если «Пантерз» будут играть с большей решимостью, им всё равно надо будет пробить лучшего вратаря мира.

«Он просто монстр, такой огромный. Когда бросаешь по его воротам, кажется, там вообще нет никаких открытых мест», — сказал защитник «Флориды» Бен Шьяро.

«Он великолепный вратарь. Но в конечном итоге он пропустит шайбу, которая нам поможет», — сказал Джонатан Юбердо. Это уже попытка выдать желаемое за действительное», — пишет The Athletic.

«Василевский не «крадёт» серии, он их выигрывает. Пожалуй, он лучший хоккеист планеты», — написал подкастер Бретт Рутерфорд.