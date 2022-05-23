Уехали из России и чего добились? Как закончили сезон легионеры, досрочно покинувшие КХЛ

Практически все из них смогли отметиться отличной игрой в Европе, а экс-голкипер «Сочи» даже успел сыграть в НХЛ.

Плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 запомнился массовым оттоком иностранных игроков из российских клубов непосредственно в ходе розыгрыша Кубка Гагарина, однако многие легионеры успели покинуть Россию ещё до начала кубковой части. Досрочное завершение регулярного чемпионата привело к тому, что шесть российских команд – «Торпедо», «Витязь», ХК «Сочи», «Автомобилист», «Амур» и «Адмирал» – завершили минувший сезон ещё в январе и в целях оптимизации клубных бюджетов было принято решение отпустить иностранцев доигрывать год в других чемпионатах. Изучаем, как сложилась дальнейшая игровая судьба таких хоккеистов после их отъезда из России.

Магнус Хелльберг — из «Сочи» в «Детройт»

31-летний голкипер Хелльберг в феврале отправился на Олимпийские игры в составе сборной Швеции. В национальной команде в Пекине Магнус исполнил роль второго голкипера, будучи бэкапом первого номера «Тре Крунур» Ларса Юханссона. В столице Китая Хелльберг принял участие в двух встречах, одержав одну победу и потерпев одно поражение в игре с будущим олимпийским чемпионом – сборной Финляндии.

После завершения олимпийского турнира Хелльберг долгое время оставался без игровой практики, пока в апреле довольно неожиданно не заключил контракт с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз». Возвращение Магнуса в североамериканскую лигу получилось победным для него – на финише регулярки он сыграл в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и одержал первую победу в НХЛ c апреля 2017 года, когда он защищал ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

Сейчас Хелльберг снова находится в расположении национальной команды, принимая участие в чемпионате мира в Финляндии. Мировое первенство Магнус начинал основным голкипером, но перед плей-офф его роль в сборной практически наверняка изменится, ведь из «Бостона» в Суоми приехал Линус Улльмарк. На будущий сезон у Хелльберга на данный момент нет контрактного соглашения.

Теодор Леннстрём — из «Торпедо» в «Ферьестад»

В отличие от успевшего поиграть в России Хелльберга, для 27-летнего защитника Леннстрёма минувший сезон был дебютным на уровне КХЛ. Шведский защитник с ходу вписался в состав «Торпедо», став одним из ключевых игроков нижегородской команды. Теодор проводил на льду очень много игрового времени, играя первую скрипку при розыгрыше большинства. В 40 матчах регулярного чемпионата Леннстрём успел отметиться 27 результативными действиями, чем привлёк внимание тренерского штаба сборной Швеции, который включил его в состав национальной команды на Олимпиаду-2022.

После сообщения о досрочном завершении регулярки в КХЛ «Торпедо» расторгло контракт с защитником, отпустив Теодора заканчивать сезон в родном шведском чемпионате. Там Леннстрём подписался с «Ферьестадом» и стал одним из главных творцов чемпионского похода. В 19 матчах плей-офф защитник забросил четыре шайбы и сделал 10 результативных передач, благодаря чему вошёл в тройку лучших бомбардиров команды в кубковой части сезона.

В финале чемпионата Швеции «Ферьестад» в семиматчевой серии переиграл «Лулео», в составе которого выступали такие хоккеисты, как Линус Умарк и Сами Лепистё, прекрасно знакомые российскому болельщику по игре в КХЛ. На следующий сезон шведский защитник должен был вернуться в «Торпедо», но сейчас Теодор не горит желанием этого делать и ищет возможности отказаться от исполнения своего соглашения с российским клубом.

«Да, у меня есть контракт с «Торпедо» на следующий сезон. Они выдвинули требование, когда я уезжал в «Ферьестад», чтобы я подписал контракт с клубом на следующий сезон. Ввиду обстоятельств я не хочу возвращаться и играть там. Это всё, что я могу сказать. Не знаю, что необходимо, чтобы разорвать контракт. С этим будет разбираться мой агент. Посмотрим», — приводит слова Леннстрёма Expressen.

Даниэль Заар — из «Торпедо» в «Рёгле»

Валттери Кемиляйнен — из «Витязя» в «Рёгле»

Войтех Мозик — из «Адмирала» в «Рёгле»

Леннстрём оказался далеко не единственным легионером «Торпедо», завершавшим минувший сезон в шведском чемпионате. 28-летний нападающий Заар вернулся в «Рёгле», из которого в прошлое межсезонье и уходил в российский клуб. В КХЛ у Даниэля не получилось проявить себя в должной мере, зато по возвращении в бывшую команду дела у него пошли как нельзя лучше.

В 16 матчах регулярки он набрал 15 очков, после чего в 13 встречах плей-офф добавил к ним ещё 11 результативных действий. Заар стал лучшим бомбардиром «Рёгле» в кубковой части сезона, но даже его большая результативность не помогла команде пробиться дальше полуфинальной стадии.

Даниэль Заар Фото: Martin Rose/Getty Images

В том же клубе доигрывали сезон и ещё два экс-игрока КХЛ – бывший защитник «Витязя» финн Кемиляйнен и бывший защитник «Адмирала» Мозик. Валттери занял второе место в списке лучших бомбардиров «Рёгле» в плей-офф среди защитников, уступив всего одно очко (9 против 10) шведу Лукасу Экесталю Йоннсону. В свою очередь, Войтех больше исполнял роль оборонительного защитника и почти не подключался к атакам, в отличие от своего пребывания в «Адмирале». Зато у своих ворот Мозик смотрелся очень надёжно, став лучшим игроком в команде по показателю полезности «+6» в плей-офф.

Валттери Кемиляйнен Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Марек Гривик — из «Торпедо» в «Лександ»

30-летний нападающий после завершения сезона для «Торпедо» сначала успел отметиться игрой на олимпийском турнире в составе главной сенсации Пекина-2022 – сборной Словакии. До начала Олимпиады было сложно представить, что подопечные Крэйга Рэмзи смогут добраться до бронзовых наград, но словаки удивили общественность, впервые в своей истории поднявшись на третью ступень олимпийского пьедестала.

Гривик сыграл очень важную роль в олимпийском успехе национальной команды, ведь именно его гол за 44 секунды до конца третьего периода спас сборную Словакии от поражения в четвертьфинале с командой США (3:2 Б). Шайба Марека перевела игру в овертайм, а исход встречи решился в серии буллитов, где отличился форвард «Авангарда» Петер Цегларик.

Марек стал ещё одним игроком «Торпедо», чей контракт с клубом был расторгнут и кому дали возможность продолжить сезон в Европе. Но Гривику с командой повезло не очень – его «Лександ» вылетел из плей-офф уже на стадии первого раунда, несмотря на хорошую игру самого словака.

Марек Гривик Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Радан Ленц — из «Амура» во «Фрёлунду»

Шведский чемпионат стал наиболее распространённым направлением для иностранцев, слишком рано завершивших сезон в России. Во «Фрёлунде» доигрывал чемпионат экс-форвард «Амура» Радан Ленц. Его выступление в хабаровском клубе получилось абсолютным провалом – чешский нападающий так и не смог справиться с лидерской ролью и зачастую выглядел откровенным пассажиром, ничем не помогая «тиграм» на ледовой площадке.

Зато в Швеции дела у Радана стремительно пошли на лад. За 23 матча с учётом плей-офф он набрал столько же очков (17), сколько и за 49 матчей в составе «Амура». Неудивительно, что менеджеры шведской команды остались довольны своим новичком и после завершения сезона сразу же продлили контракт с форвардом на следующий год.

Даниэль Одетт — из «Витязя» в «Эребру»

В Швеции доигрывал чемпионат и ещё один бывший игрок КХЛ – канадец Одетт. Его дебютный сезон в российской лиге с точки зрения индивидуальных показателей получился прекрасным – 39 очков в 45 матчах и статус третьего бомбардира подмосковного клуба вслед за Нико Оямяки и Миро Аалтоненом. Однако как раз таки у него подтвердить результативность в Европе без привычных партнёров получилось не очень. В «Эребру» он забросил всего две шайбы в 18 матчах, и новый контракт со шведским клубом после завершения плей-офф он не получил.

Зато буквально сегодня канадский форвард стал первым иностранным игроком в это межсезонье (если оставить за скобками ситуацию с «Автомобилистом»), подписавшим новый контракт с клубом КХЛ на следующий сезон. Вполне возможно, Одетт станет хорошим примером для других североамериканцев, которые сейчас сомневаются на тему того, стоит ли им играть в КХЛ или нет.

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Давид Томашек — из «Амура» в «Спарту»

Большего ждали в хабаровском клубе и от ещё одного чеха – нападающего Томашека. У Давида набралось чуть большее количество удачных матчей в России, чем у его соотечественника, но и его игра всё равно оставляла желать много лучшего. После расторжения контракта с «Амуром» Томашек вернулся на родину и с ходу стал одним из главных героев «Спарты».

В родном чемпионате чех набирал больше одного очка за матч, демонстрируя роскошную результативность как на финише регулярки, так и в плей-офф. Но добраться до золота чемпионата Чехии в минувшем сезоне у форварда не получилось – в финале плей-офф «Спарта» в шестиматчевой серии проиграла «Тршинецу». Но вины Томашека в поражении не было, и клуб отблагодарил его новым контрактом, рассчитанным сразу на три сезона.

ДавидТомашек Фото: hcsparta.cz

Микс Индрашис — из «Адмирала» в «Биль-Бьенн»

31-летний Микс Индрашис выступал в КХЛ на протяжении последних 10 сезонов, являясь одним из главных старожилов лиги. Долгое время латвийский форвард защищал цвета родного рижского «Динамо», после чего успел поиграть за московское «Динамо», «Витязь» и «Адмирал». Постепенно статистика Индрашиса в КХЛ шла на спад, и последний сезон получился одним из самых неудачных за всю его карьеру.

После непопадания приморского клуба в плей-офф Микс отправился покорять Швейцарию, но, в отличие от многих других иностранцев, смена обстановки не сказалась на его игре в лучшую сторону. 0 голов в 11 матчах вряд ли подтолкнут швейцарский клуб к продолжению сотрудничества. Но и вернуться в КХЛ Микс в обозримом будущем уже точно не сможет.

«Какая ситуация с Миксом? А какая может быть ситуация? Европа. Он же латыш, им на днях запретили работать в России. Индрашис — законопослушный гражданин», — сказали представители хоккеиста в интервью «Чемпионату».