Такого не было 17 лет! Казахстан остался в элите на ЧМ, одержав победу в главном матче

Казахстан и Италия — два стабильных «лифтёра» чемпионатов мира последних лет, которые поднимались в элиту для того, чтобы вылететь, а потом снова вернуться. В 2010-м, 2012-м и 2014-м эти сборные даже синхронно вылетали после синхронных поднятий в элиту. В этом году, однако, эти команды оказались в одной группе — помогло хорошее выступление команды Юрия Михайлиса на прошлом ЧМ, обеспеченное во многом вратарём Никитой Бояркиным.

Обе сборные за последнее десятилетие деградировали. Золотой век итальянского хоккея — это вообще первая половина девяностых, когда в местную лигу заглядывали Яри Курри и Яромир Ягр (на локаут-1995). Успехи сборной, которая всю декаду провела в элитной группе, обеспечивались натурализацией многочисленных североамериканцев с итальянскими корнями. Потом от этой практики постепенно отказались — после этого Италия превратилась в то, что мы видим сейчас.

Проблемы казахского хоккея тоже известны — с деградацией школы Усть-Каменогорска, которая обеспечивала 95% состава сборной до нулевых, под горку скатился и весь местный хоккей. Проблемы пытаются решить натурализацией и игроков из России, и легионеров из дальнего зарубежья — не помогало. В последний раз Казахстан сохранял свое место в элите (не считая прошлогоднего ЧМ, где никто не вылетал) аж в 2005-м.

На том самом ЧМ команда Михайлиса вообще разошлась и забила сопернику 11 шайб — но тот состав был слабым даже по итальянским меркам, так как половина команды не могла поехать в Ригу из-за ковида. Впрочем, даже возвращение выздоровевших «адзурри» не особо помогло — на этом ЧМ их возили практически все соперники, за исключением французов. Казахстан же, подобно русским клубам в еврокубках, выдавал одно «достойное поражение» за другим — но толку от них особого не было, в таблице красовались ноль очков.

Из-за этого соперникам в очном матче за выживание было достаточно выиграть в любом формате — при равенстве очков смотрят на личные встречи. В принципе, первый период две сборные откатали на равных — никакого преимущество у кого-то не было. Сначала соперники обменялись голами в большинстве — на шайбу новичка «Автомобилиста» Кёртиса Волка подставлением ответил другой натурализованный игрок Брэндон Макнэлли.

Паритет держался всего минуту — защитник Валерий Орехов снова вывел Казахстан вперёд. После этого результат фактически был понятен — да, Италия одну шайбу отыграла, но в атаке не могла создать практически ничего. У Казахстана же забили давние лидеры — Старченко и Михайлис, а победный гол на счету Алихана Асетова. Итальянцы же даже при «-3» решили снять вратаря только за две минуты до конца, когда сопротивление было уже бесполезным.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Казахстан остался в элите — но от главных представителей КХЛ на ЧМ наверняка все ждали большего. Даже подобия борьбы за плей-офф навязать не получилось — и это после отличного прошлогоднего турнира. А если в следующем году мальчиков для битья такого уровня в группе уже не будет?