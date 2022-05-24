Чехи и американцы не могли забросить друг другу больше 50 минут, а австрийцы выдали невероятный камбэк.

Канада в нокауте после исторического позора, у Дании — праздник! Что творится на ЧМ-2022

Накануне на чемпионате мира состоялись четыре матча. Два из них имели решающее турнирное значение.

Сборная Казахстана в последний момент сохранила прописку в высшем дивизионе мирового хоккея. В заключительном матче группового этапа команде Юрия Михайлиса было необходимо обыгрывать соседей по подвалу турнирной таблицы – итальянцев.

Выполнение этой задачи далось Казахстану непросто. На протяжении почти всей игры сборная лидировала, но её преимущество нельзя было назвать уверенным. Первый период завершился со счётом 2:1. На старте второго казахстанцы забросили третью шайбу – и тут же получили ответный гол.

Ключевым оказался старт третьего отрезка встречи. Роман Старченко и Никита Михайлиса забросили по шайбе с разницей в две с половиной минуты и позволили Казахстану окончательно оторваться от неуступчивого соперника.

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Вслед за Италией из элиты чемпионатов мира выбыла сборная Великобритании. Поданные королевы имели отличные шансы остаться в сильнейшей группе. Британцам требовалось обыграть Австрию, и на протяжении большей части матча они были очень близки к победе. Усилиями Кейда Нилсона, который забил и отдал две результативные передачи, Великобритания почти до середины третьего периода вела в счёте 3:1.

Однако на 48-й минуте австрийцы внезапно проснулись и стали авторами, пожалуй, самого впечатляющего камбэка на этом турнире. Подопечные швейцарского специалиста Роджера Бадера оформили четыре гола подряд (последний – в пустые ворота) и обеспечили себе участие в следующем первенстве планеты.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

А вот гораздо более искушённой команде – сборной Канады – нагнать своего вчерашнего соперника не удалось. «Кленовые листья» неожиданно встретили решительное сопротивление со стороны датчан. В первом периоде скандинавы продемонстрировали напористую атакующую игру и смогли извлечь из неё дивиденды. К 15-й минуте североамериканцы уступали уже две шайбы и как будто находились в нокауте, явно не ожидая такой прыти от датчан.

В начале второго периода Канада сократила отставание до одного гола: Макс Комтуа воспользовался неразберихой в левом круге вбрасывания и совершил внезапный бросок – 1:2. Но следующие полчаса датчане не ошибались, а канадцы не могли добавить. В концовке встречи противники обменялись голами. Датчане одержали верх над Канадой впервые за 73 года. В рамках чемпионатов мира скандинавы и вовсе никогда раньше не обыгрывали родоначальников хоккея — это исторический позор для канадцев!

Нападающий команды-победительницы Мартен Поульсен не скрывал бурных эмоций. «Сейчас нам придётся отметить эту историческую победу, – приводит слова хоккеиста пресс-служба ИИХФ. – Думаю, мы заплатили цену за неё. Мы должны были принять вызов, и мы это сделали. Мы все согласились играть в оборонительный хоккей, делать мало бросков и переживать сложные моменты игры. Мы знали, что это будет тяжело – особенно в концовке – но мы отлично справились. Первый период был очень близок к идеальному. Я так горжусь».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Постоянные фавориты ЧМ – сборные США и Чехии – напротив, сыграли довольно однообразный очный матч. Европейцы открыли счёт на восьмой минуте первого периода: Матей Блюмель убежал один на один с вратарём соперников и перехитрил его.

Этот гол оказался последним в игре. Причём нельзя сказать, что команды были настроены искать счастье в атаке. О нежелании рисковать красноречиво свидетельствует статистика бросков: 24 –16 в пользу американцев. Соперники раскрылись только в третьем периоде, но, видимо, окончательно потеряли рабочий темп и забросить друг другу не смогли.

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Сегодня в Хельсинки завершится групповой этап чемпионата мира. В программе игрового дня шесть матчей. Канадцы могут отыграться на французах. Новое противостояние предстоит и датчанам.