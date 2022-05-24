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ЧМ по хоккею 2022 видеообзоры матчей турнирная таблица расписание игр на 24 мая

Канада в нокауте после исторического позора, у Дании — праздник! Что творится на ЧМ-2022
Денис Лутченко
Канада в нокауте после исторического позора
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Чехи и американцы не могли забросить друг другу больше 50 минут, а австрийцы выдали невероятный камбэк.

Накануне на чемпионате мира состоялись четыре матча. Два из них имели решающее турнирное значение.

Турнирная таблица ЧМ-2022 по хоккею
ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Казахстан
Окончен
5 : 2
Италия
1:0 Валк (Диц, Старченко) – 11:22 (5x4)   1:1 Макнелли (Мильоранци, Пьетрониро) – 14:57 (5x4)   2:1 Орехов (Михайлис, Рахманов) – 15:59 (5x5)   3:1 Асетов (Петухов, Блэкер) – 24:29 (5x5)   3:2 Костнер (Ди Перна, Ханнун) – 25:26 (5x5)   4:2 Старченко (Диц, Блэкер) – 43:29 (5x4)   5:2 Михайлис (Орехов, Акользин) – 46:02 (5x5)

Сборная Казахстана в последний момент сохранила прописку в высшем дивизионе мирового хоккея. В заключительном матче группового этапа команде Юрия Михайлиса было необходимо обыгрывать соседей по подвалу турнирной таблицы – итальянцев.

Выполнение этой задачи далось Казахстану непросто. На протяжении почти всей игры сборная лидировала, но её преимущество нельзя было назвать уверенным. Первый период завершился со счётом 2:1. На старте второго казахстанцы забросили третью шайбу – и тут же получили ответный гол.

Ключевым оказался старт третьего отрезка встречи. Роман Старченко и Никита Михайлиса забросили по шайбе с разницей в две с половиной минуты и позволили Казахстану окончательно оторваться от неуступчивого соперника.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Австрия
Окончен
5 : 3
Великобритания
0:1 Майерс (Перлини, Нилсон) – 19:00 (5x4)   0:2 Дауд (Нилсон) – 21:57 (5x5)   1:2 Вуковиц (Шнайдер, Раффль) – 44:51 (5x4)   1:3 Нилсон – 46:19 (5x5)   2:3 Хайнрих (Хаудум, Каспер) – 47:28 (5x5)   3:3 Нисснер (Раффль) – 51:26 (5x5)   4:3 Раффль (Шнайдер) – 58:54 (5x5)   5:3 Шнайдер (Хайнрих, Нисснер) – 59:16 (en)

Вслед за Италией из элиты чемпионатов мира выбыла сборная Великобритании. Поданные королевы имели отличные шансы остаться в сильнейшей группе. Британцам требовалось обыграть Австрию, и на протяжении большей части матча они были очень близки к победе. Усилиями Кейда Нилсона, который забил и отдал две результативные передачи, Великобритания почти до середины третьего периода вела в счёте 3:1.

Однако на 48-й минуте австрийцы внезапно проснулись и стали авторами, пожалуй, самого впечатляющего камбэка на этом турнире. Подопечные швейцарского специалиста Роджера Бадера оформили четыре гола подряд (последний – в пустые ворота) и обеспечили себе участие в следующем первенстве планеты.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2022. Группа A
23 мая 2022, понедельник. 20:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Дания
0:1 Лауридсен (Асперуп, Поульсен) – 09:11 (5x5)   0:2 Регин (Сторм) – 14:54 (4x5)   1:2 Комтуа (Лаури) – 22:33 (5x5)   1:3 Бау (Элерс, Сторм) – 52:11 (5x4)   2:3 Грейвз (Сиверсон, Дюбуа) – 56:09 (5x5)

А вот гораздо более искушённой команде – сборной Канады – нагнать своего вчерашнего соперника не удалось. «Кленовые листья» неожиданно встретили решительное сопротивление со стороны датчан. В первом периоде скандинавы продемонстрировали напористую атакующую игру и смогли извлечь из неё дивиденды. К 15-й минуте североамериканцы уступали уже две шайбы и как будто находились в нокауте, явно не ожидая такой прыти от датчан.

В начале второго периода Канада сократила отставание до одного гола: Макс Комтуа воспользовался неразберихой в левом круге вбрасывания и совершил внезапный бросок – 1:2. Но следующие полчаса датчане не ошибались, а канадцы не могли добавить. В концовке встречи противники обменялись голами. Датчане одержали верх над Канадой впервые за 73 года. В рамках чемпионатов мира скандинавы и вовсе никогда раньше не обыгрывали родоначальников хоккея — это исторический позор для канадцев!

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Нападающий команды-победительницы Мартен Поульсен не скрывал бурных эмоций. «Сейчас нам придётся отметить эту историческую победу, – приводит слова хоккеиста пресс-служба ИИХФ. – Думаю, мы заплатили цену за неё. Мы должны были принять вызов, и мы это сделали. Мы все согласились играть в оборонительный хоккей, делать мало бросков и переживать сложные моменты игры. Мы знали, что это будет тяжело – особенно в концовке – но мы отлично справились. Первый период был очень близок к идеальному. Я так горжусь».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
США
Окончен
0 : 1
Чехия
0:1 Блюмель (Зогорна) – 07:53 (5x5)

Постоянные фавориты ЧМ – сборные США и Чехии – напротив, сыграли довольно однообразный очный матч. Европейцы открыли счёт на восьмой минуте первого периода: Матей Блюмель убежал один на один с вратарём соперников и перехитрил его.

Этот гол оказался последним в игре. Причём нельзя сказать, что команды были настроены искать счастье в атаке. О нежелании рисковать красноречиво свидетельствует статистика бросков: 24 –16 в пользу американцев. Соперники раскрылись только в третьем периоде, но, видимо, окончательно потеряли рабочий темп и забросить друг другу не смогли.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Сегодня в Хельсинки завершится групповой этап чемпионата мира. В программе игрового дня шесть матчей. Канадцы могут отыграться на французах. Новое противостояние предстоит и датчанам.

ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 12:20 МСК
Германия
Не начался
Швейцария
ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 12:20 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Словакия
Не начался
Дания
ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
США
Не начался
Норвегия
ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Франция
ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
Чехия
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