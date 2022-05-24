Немцы в шаге от сенсации, а кому достанется злая Канада? Расклады перед плей-офф ЧМ-2022

На групповом раунде чемпионата мира не сыграны шесть матчей. Сегодня определят окончательное положение в группах и состав четвертьфиналов.

На групповом этапе чемпионата мира 2022 года по хоккею наступил последний игровой день, в который состоится сразу шесть матчей. Накануне стали известны команды, которые не сыграют в элитном дивизионе в следующем году. Сборная Италии уступила команде Казахстана в заключительном матче на турнире со счётом 2:5.

Подопечные Грега Айрленда набрали один балл за семь встреч, заняв последнее, восьмое место в группе и покинув элитный дивизион. Также в 2023 году в первом дивизионе выступит сборная Великобритании, в решающем матче уступившая Австрии со счётом 3:5 и занявшая последнюю строчку в группе В, также набрав одно очко за семь игр.

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Сегодня, 24 мая, на мировом первенстве в Финляндии определят окончательное положение в группах и состав четвертьфиналов. Изучаем расписание заключительного игрового дня на групповом этапе ЧМ-2022 и турнирные расклады за день до конца предварительного этапа соревнований.

Расписание заключительного игрового дня на групповом этапе ЧМ-2022

Группа A

Наиболее простая и очевидная ситуация в этой группе сложилась в борьбе за первое место. Перед последним днём группового раунда единственной сборной, ещё не терявшей очки в Финляндии, остаётся команда Швейцарии. Однако сборная Германии отстаёт от швейцарского коллектива всего на три балла. Уже в первом игровом слоте сегодняшнего игрового дня Швейцария и Германия сыграют между собой. При равенстве двух или более сборных по очкам выше та, которая набрала больше баллов в очном матче (или матчах).

Таким образом, победа в основное время сделает сенсационным победителем группы A Германию, любой другой исход – Швейцарию. При этом сами немцы претендуют на первую позицию, но, если не наберут очки, а Дания и Канада возьмут по три балла в своих встречах, упадут на четвёртую строчку (у трёх сборных будет по 15 очков, по три — внутри очных матчей, но у Германии худшая разница, а лучшая — у канадцев).

«Кленовые листья» благодаря крупной победе над Словакией (5:1) уже точно не упадут ниже четвёртого места, даже если проиграют Франции. Всё дело в том, что если рассмотреть треугольник: Канада – Дания – Словакия, то у команды Клода Жюльена уже точно будет не худшая разница в очных матчах («+3»), тогда как у датчан на текущий момент уже всего «+1», а у словаков — «-4». Одинаковое количество очков между тремя вышеуказанными сборными может быть набрано только в случае поражения Канады от Франции и победы Словакии в матче с Данией, и тогда придётся считать разницу шайб в очной встрече между словаками и датчанами.

Но более очевидный расклад заключается в том, что злые после двух поражений кряду канадцы должны обыгрывать французов, и тогда судьба последней путевки будет разыграна в прямом матче между словаками и датчанами — бронзовых призёров последней Олимпиады устроит исключительно победа в основное время, но в этом случае словакам хотя бы не придётся заниматься обеспечением необходимой разницы шайб.

Группа B

Формально судьба четвёртого места в этой группе ещё не определена: Латвия теоретически может обойти США. Но для этого должен сбыться абсолютно чудесный расклад для прибалтийской команды – в утреннем игровом слоте сами латвийцы должны обыграть шведов, а следом американцы должны уступить норвежцам, причём необходимо, чтобы обе игры закончились в основное время, так как по личным встречам в случае равенства очков команда Харийса Витолиньша окажется ниже конкурентов.

При этом США уже не могут подняться выше четвертого места, так как накануне в очном матче уступили Чехии. На первую позицию на данный момент больше всего шансов у финнов (им нужна победа в основное время над чехами), но в случае даже минимальной потери ими очков шведы спокойно могут перехватить лидерство, так как «Тре Крунур» переиграли Суоми в личной встрече. Чехия же, скорее всего, претендует в лучшем случае на второе место, если победит Финляндию в основное время.

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 24 мая четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Швейцария (1A) – США (4B);

Германия (2A) – Чехия (3B);

Дания (3A) – Швеция (2B);

Канада (4A) – Финляндия (1B).