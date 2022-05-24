Всё самое важное и интересное о развязке предварительного этапа турнира и четвертьфиналах.

Решающий игровой день группового этапа ЧМ-2022! Кто с кем сыграет в плей-офф? LIVE

24 мая в Финляндии состоится заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею. Места в плей-офф забронировали шесть сборных из восьми, но ни одной четвертьфинальной пары ещё не сформировано — всё решится сегодня.

Уже в первом временном слоте состоится важнейший матч: сборная Германии попробует замахнуться на победу в группе А, однако поражение от швейцарцев может откинуть немцев аж на четвёртую строчку. В параллельной игре Латвии необходимо укладывать на лопатки шведов, чтобы иметь возможность помечтать о выходе в плей-офф.

В 16:20 по московскому времени состоится ключевая битва за последнюю путёвку в плей-офф в группе А — словакам нужна только победа в основное время над датчанами, чтобы продолжить участие в турнире. В это же время в Тампере сборная США постарается гарантировать себе плей-офф во встрече с Норвегией — американцев устроит любая победа.

Из вечерних матчей особый интерес вызывает дуэль финнов и чехов, по результатам которой определится победитель группы В. Им может стать и финская, и чешская, и шведская сборная.

«Чемпионат» предлагает вам онлайн-трансляцию заключительного дня предварительного этапа турнира, из которой вы узнаете, как разрешатся все интриги главного хоккейного соревнования года и какие пары плей-офф будут образованы.