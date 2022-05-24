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Кто с кем сыграет в плей-офф чемпионата мира по хоккею — 2022, все пары, турнирная таблица, сетка плей-офф, расклад

Решающий игровой день группового этапа ЧМ-2022! Кто с кем сыграет в плей-офф? LIVE
Лев Лукин
Решающий игровой день группового этапа ЧМХ! LIVE
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Всё самое важное и интересное о развязке предварительного этапа турнира и четвертьфиналах.

24 мая в Финляндии состоится заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею. Места в плей-офф забронировали шесть сборных из восьми, но ни одной четвертьфинальной пары ещё не сформировано — всё решится сегодня.

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Уже в первом временном слоте состоится важнейший матч: сборная Германии попробует замахнуться на победу в группе А, однако поражение от швейцарцев может откинуть немцев аж на четвёртую строчку. В параллельной игре Латвии необходимо укладывать на лопатки шведов, чтобы иметь возможность помечтать о выходе в плей-офф.

В 16:20 по московскому времени состоится ключевая битва за последнюю путёвку в плей-офф в группе А — словакам нужна только победа в основное время над датчанами, чтобы продолжить участие в турнире. В это же время в Тампере сборная США постарается гарантировать себе плей-офф во встрече с Норвегией — американцев устроит любая победа.

Из вечерних матчей особый интерес вызывает дуэль финнов и чехов, по результатам которой определится победитель группы В. Им может стать и финская, и чешская, и шведская сборная.

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«Чемпионат» предлагает вам онлайн-трансляцию заключительного дня предварительного этапа турнира, из которой вы узнаете, как разрешатся все интриги главного хоккейного соревнования года и какие пары плей-офф будут образованы.

ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 12:20 МСК
Германия
Не начался
Швейцария
ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 12:20 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
Словакия
Не начался
Дания
ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 16:20 МСК
США
Не начался
Норвегия
ЧМ-2022. Группа A
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Франция
ЧМ-2022. Группа B
24 мая 2022, вторник. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
Чехия
Четвертьфинальные пары ЧМ-2022 в режиме LIVE
Live Лев Лукин

Через час с небольшим главный игровой день группового этапа ЧМ стартует в Финляндии. Швейцария и Германия определят победителя группы А, шведы встретятся с Латвией, которой нужна только победа, чтобы остаться в претендентах на плей-офф.

11:03 Лев Лукин

Четвертьфинальные пары ЧМ-2022 в режиме LIVE

Швейцария — США

Германия — Чехия

Швеция — Дания

Финляндия — Канада

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