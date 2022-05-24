Голдобин гонится за миллионами или хочет в НХЛ? Главные трансферные инсайды КХЛ

Почему Скудра не возглавил «Амур» и сколько СКА заплатил за Хайруллина.

Клубы КХЛ продолжают формировать свои составы на следующий сезон, а кто-то усиливает тренерский штаб. Рассказываем о главных трансферных новостях и слухах за последнее время. Интересных событий по-прежнему хватает.

Скудра не принял предложение «Амура» не из-за политических причин

На днях появилась информация, что латвийский специалист Петерис Скудра не возглавил «Амур» по политическим причинам, отказавшись работать в России. Данная информация не соответствует действительности.

Из Хабаровска действительно выходили на Скудру с предложениями о работе, именно Петерис был главным кандидатом на освободившееся после Михаила Кравеца место. Однако на тот момент Скудра уже договорился с руководством «Сарыарки» о сотрудничестве на следующий сезон, поэтому просто не мог отказать казахстанскому клубу, с которым выиграл золотые медали чемпионата Казахстана. В результате тренер и «Сарыарка» договорились о новом однолетнем соглашении. Под Петериса в казахстанском клубе уже были подобраны и подписаны игроки, поэтому тренер должен был поступить правильно и корректно, что он и сделал.

Петерис Скудра Фото: vk.com/hc.saryarka

Голдобин и «Магнитка»: вопрос денег

После каждого завершившегося сезона вопрос нового контракта Николая Голдобина – целая проблема для руководства «Металлурга». Вот и на тот раз Николай, будучи ограниченно свободным агентом, не спешит ставить подпись под новым соглашением с уральцами. Прошёл слух, что у Голдобина есть серьёзные варианты с трудоустройством в НХЛ, но вопрос совершенно в другом. Николай и его представитель пытаются выбить у клуба более жирный контракт, максимальным образом подогревая интерес к персоне самого форварда. Что, в принципе, вполне нормально и обычно для спортивного рынка.

Жафярова почти наверняка не будет в «Салавате»

Нападающего Дамира Жафярова, вышедшего на рынок неограниченно свободных агентов, практически наверняка не будет в «Салавате Юлаеве», хотя заинтересованность у уфимцев в игроке была.

Дамир Жафяров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас приоритетным вариантом для нападающего, который в теории может попробовать свои силы в НХЛ, является переход в систему СКА. В Питере на следующий сезон собирается очень мощный костяк из российских хоккеистов.

Сколько СКА заплатил за Хайруллина?

Капитан «Нефтехимика» Марат Хайруллин официально пополнил состав СКА. Этот трансфер является прямым доказательством того, что в городе на Неве настроены очень серьёзно и хотят собрать чемпионскую команду. По нашей информации, в СКА расщедрились и заплатили нижнекамцам за их ведущего форварда 90 миллионов рублей. Сумма, согласитесь, солидная. Посмотрим, сколько игрового времени получит Марат в новой команде и какой уровень хоккея покажет в топ-клубе.

Педана точно не будет в «Динамо»

Защитника Андрея Педана, у которого есть действующий контракт с московским клубом, точно не будет в «Динамо» на следующий сезон. Приоритетным вариантом для продолжения карьеры хоккеиста является СКА, однако на сегодняшний день окончательно этот вопрос не решён. Заинтересованность в Педане проявляют и другие топ-клубы КХЛ.

Вместо Рябыкина в «Авангарде» мог оказаться Квартальнов

После ухода Боба Хартли с поста главного тренера «Авангарда» его место мог занять Дмитрий Квартальнов, покинувший «Ак Барс». Омичи проявляли предметный интерес к специалисту, однако Квартальнов сам отказался от работы в стане «ястребов». Сейчас Квартальнов взял паузу и решил сосредоточиться на семье, а руководить «Авангардом» будет бывший помощник Хартли Дмитрий Рябыкин.