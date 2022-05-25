Как он это сделал?! В Америке крутят потрясающий сейв Шестёркина коньком

Американец Труба стал теневым героем «Рейнджерс» в плей-офф. Его хит против Доми – один из ключевых моментов четвёртого матча с «Каролиной».

«Мне не понравилось то, что они устроили в конце матча. Мы не вели себя так в предыдущих играх. Если они хотят играть в такой хоккей, нет проблем. У нас есть парни, готовые им ответить», — сразу после завершения третьего матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (3:1, 1-2) главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан не скрывал своей злости от поведения форварда «ураганов» Макса Доми, который уже после финальной сирены ударил клюшкой в спину защитника «синерубашечников» Райана Линдгрена.

Слова канадского специалиста не разошлись с делом, и уже в первом периоде 13-й номер гостей стал мишенью для атаки альтернативного капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы. Когда речь заходит о том, кто является главным героем Парней с Бродвея в этом плей-офф, разумеется, первой, второй и даже третьей мыслью на ум сразу приходит фигура Игоря Шестёркина. Российский голкипер, вне всяких сомнений, — символ нынешней команды Галлана. Потом уже по убыванию идут персоны вроде Криса Крайдера, Мики Зибанеджада, Адама Фокса, Артемия Панарина и Эндрю Коппа, но кажется, что именно Труба становится настоящим теневым героем «Рейнджерс» в кубковой части нынешнего сезона.

Именно с силового приёма Джейкоба против капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби начался камбэк «Рейнджерс» в первом раунде, где они проигрывали 1-3 в серии и уступали в пятом матче со счётом 0:2. В том эпизоде канадский нападающий получил серьёзное повреждение, пропустил полтора матча и не смог сыграть на полную мощность в седьмой игре, а специальная дисциплинарная комиссия НХЛ не углядела в действиях Трубы никакого криминала. А сегодня 28-летний защитник сыграл очень заметную роль в четвёртом матче с «Каролиной».

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В середине первого периода Труба пошёл ва-банк и решил применить мощнейший силовой приём против Доми, некрасиво поступившего в концовке предыдущего матча. Американец пошёл применять хит на все деньги и, откровенно говоря, невероятно сильно рисковал в этом эпизоде. Если бы Джейкоб напрямую угодил в голову Максу, то практически наверняка для Трубы на этом матч был бы завершён, а «Рейнджерс» остались на пять минут в меньшинстве. Но буквально за мгновение до контакта с Трубой, у Макса поехала ног, в результате чего он оказался в уязвимом положении для хита. Так как Доми начал падать на лёд ещё до непосредственного соприкосновения с Джейкобом, тот факт, что Труба угодил ему в голову, уже не имел значения для судей.

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За партнёра по команде моментально бросился заступаться нападающий «Каролины» Стивен Лоренц, сходу вызвавший Трубу на поединок. Защитник «Рейнджерс» спокойно принял вызов от форварда «ураганов» и сошёлся с ним в драке. Ключевой нюанс всей вышеописанной истории заключался в том, что судейского бригадой действия Лоренца были расценены как провокация драки, чего в НХЛ очень не любят главные арбитры. По итогам момента Стивен получил сразу 17 минут штрафного времени. Помимо пятиминутного штрафа за драку, получил ещё и малый штраф как зачинщик инцидента. Также Стивен был наказан дисциплинарным 10-минутным штрафом, тогда как Труба получил только 5 минут штрафа за драку.

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Из-за двухминутного удаления Лоренца «Каролина» осталась на льду в меньшинстве, чем «Рейнджерс» и не преминули воспользоваться. Большинство реализовал Фрэнк Ватрано, отличившийся в плей-офф впервые с 8 мая, когда он поразил ворота «Питтсбурга» в третьем матче серии. В эпизоде с голом Ватрано нельзя не отметить и великолепный пас в исполнении Эндрю Коппа. Сработала связка форвардов, которых «Рейнджерс» так удачно для себя приобрели в дедлайн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Важное дело хозяева совершили спустя всего две минуты, когда Адам Фокс удачно сыграл на подправлении после броска партнёра по линии обороны Райана Линдгрена. «Рейнджерс» впервые в ходе серии с «Каролиной» смогли забросить две шайбы в одном периоде, а Фокс набрал уже второе очко в сегодняшнем матче, добавив гол к результативной передаче.

Таким образом, он набрал очки в шестом домашнем матче кряду в одном розыгрыше плей-офф НХЛ. Он стал всего шестым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось набрать очки в шести и более домашних играх подряд, присоединившись к Марку Мессье (7 матчей в 1994 году), Уэйну Гретцки (6 матчей в 1997 году), Люку Робитайлу (6 матчей в 1997 году), Пьеру Ларушу (6 матчей в 1986 году) и Брэду Парку (6 матчей в 1974 году).

26-летний Шестёркин в первом периоде непривычно скучал, столкнувшись всего с восемью бросками по его воротам. Оборона «Рейнджерс» уже давно приучила российского голкипера к нагрузке совершенно иного уровня, и со старта второго периода всё стало на свои места. Хозяева начали играть по счёту, а гости стали массированно осаждать ворота «синерубашечников».

И уже через две минуты после начала периода Шестёркину пришлось совершать один из ключевых сейвов всего матча. Себастьян Ахо прорвался по дальнему борту и выложил удобную передачу под бросок в касание для своего соотечественника Теуво Терявяйнена – финский форвард произвёл быстрый бросок, но Шестёркин на перемещении успел совершить потрясающий сейв коньком.

В Северной Америке многие не сразу поняли, что это именно россиянин сумел спасти свою команду. По первому плану большинству журналистов, в том числе и комментатору матчу показалось, что шайба угодила в штангу, но уже после первого повтора становится очевидно, что причиной спасения «Рейнджерс» стала традиционная роскошная игра их голкипера. Этот сейв за океаном сразу разошёлся на хайлайты во всех социальных сетях.

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Следом Игорь отметился ещё несколькими хорошими спасениями, в том числе сумев удержать шайбу в амуниции после опасного броска в исполнении Ахо. А вот его визави из «Каролины» Антти Раанта не смог удержать шайбу после броска Линдгрена – игровой снаряд выпал за спину вратарю «ураганов», где первым на подборе оказался Мика Зибанеджад. Шведский форвард добил шайбу в пустые ворота и упрочил преимущество «Рейнджерс» в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде Терявяйнен всё-таки воспользовался очередной передачей от Ахо и на этот раз сумел пробить Шестёркина, но на большее «Каролину» уже не хватило. Сначала все вопросы о победителе матча мог снимать Панарин, но россиянин упустил возможность размочить личный счёт заброшенных шайб в этой серии – финский голкипер выиграл у россиянина дуэль один на один и ненадолго оставил «ураганов» в игре.

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Ненадолго по той причине, что уже в следующей своей смене второе звено «Рейнджерс»-таки добилось желаемого. Копп обыгрался с Райаном Строумом и поставил точку в матче, набрав третье очко в этой игре. Шестёркин завершил встречу с 30 отражёнными бросками, в третий раз кряду не пропустив больше одной шайбы за игру (во втором матче серии второй гол «Каролины» был забит в пустые ворота).

Что касается отметившегося результативной передачей Ахо, то благодаря этому действию финский форвард теперь единолично владеет сразу двумя рекордами в истории франшизы «Каролины» в плей-офф. Сделав 26-ю голевую передачу 24-летний нападающий стал лучшим ассистентом клуба в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя результата Рона Фрэнсиса (25). А набрав 44-е очко Себастьян заодно стал и лучшим бомбардиром, подвинув на второе место Эрика Стаала (43).

Но рекорды Ахо стали единственным поводом для радости болельщиков «Каролины» на сегодня. «Рейнджерс» одержали итоговую победу со счётом 4:1 и сумели отыграться с 0-2 в серии, восстановив равновесие в противостоянии. В концовке встречи на льду произошла небольшая заварушка с участием Райана Ривза, пытавшегося добраться до Доми, но у канадского форварда гостей не было ни малейшего желания выяснять отношения с заслуженным тафгаем НХЛ. Теперь серия переезжает на лёд домашней арены «Каролины», и с этим связано любопытная аномалия выступления команды Рода Бриндамора в этом плей-офф.

В текущем плей-офф НХЛ «Каролина» выиграла все матчи на домашнем льду, а также уступила во всех играх в гостях. В первом раунде «кейнс» четыре раза обыграли «Бостон» на домашней арене (5:1, 5:2, 5:1, 3:2), но уступили «мишкам» на их льду три раза (2:4, 2:5, 2:5). Первые две встречи с «Рейнджерс» во втором раунде, которые прошли на домашней арене для «Каролины», «кейнс» выиграли (2:1 ОТ, 2:0), а в следующих двух гостевых встречах «Каролина» проиграла (1:3, 1:4). Если «Рейнджерс» хотят выходить в финал Восточной конференции, то эту аномалию им необходимо ломать, и желательно уже в следующем матче, в противном случае с «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет «Каролина», так как пятая и если понадобится, седьмая игра серии, пройдут на их льду.