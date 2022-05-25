Доброе утро, Майк! 40-летний вратарь «Эдмонтона» пропустил после броска через всю площадку

«Эдмонтон», часто критикуемый за зависимость от одного человека, в течение нескольких матчей отыскал внутренний резерв. Пока Конор Макдэвид скрывается в тени, его дело продолжают одноклубники. Сегодня «Ойлерз» удалось одолеть «Калгари». Команде не помешала даже кошмарная ошибка собственного вратаря.

К четвёртой схватке серии «нефтяники» оказались готовы куда лучше. Серьёзность своих намерений они обозначили в самом дебюте – в первой же смене побежали так, словно впереди дом горит и нужно его спасать. Такой настрой стал для соперника абсолютной неожиданностью, и первым дрогнул вратарь. Якоб Маркстрём выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу, а затем отправил её прямо на крюк клюшки Райана Ньюджента-Хопкинса – 1:0. Впрочем, время показало, что голкиперы способны допускать ещё более чудовищные ошибки…

ВИДЕО.

«Огоньки» постарались восстановить равенство по горячим следам, однако все их попытки создать неприятности для визави Маркстрёма – Майка Смита – разбивались о хорошо организованную оборону его партнёров.

Вскоре в работу вернулись и нападающие «Эдмонтона». Когда Зак Хайман получил шайбу в зоне атаки, защитники «Калгари» будто застыли и дали сопернику беспрепятственно нанести точный бросок.

ВИДЕО.

За минуту до перерыва своё слово сказал один из джокеров «Ойлерз»: одиозный Эвандер Кейн, который предыдущий матч закончил с хет-триком, отличился вновь. 0:3 после первого периода выглядели для «Калгари» как приговор.

Но со стартом второго отрезка всё изменилось. С каждой минутой увеличивая давление на Смита, «Калгари» всё же добился успеха, причём двойного. Шведы Элиас Линдхольм и Микаэль Баклунд забили по голу в интервале 36 секунд и вплотную приблизили «Флэймз» к противнику – 2:3.

Третий период начался с более масштабных атак «Калгари». Подопечные Дэррила Саттера завладели инициативой и установили контроль над шайбой, в качестве промежуточного результата получив большинство. Численное преимущество гостям не помогло, а вот во многом случайный бросок из собственной зоны – очень даже.

На 51-й минуте ещё один швед – защитник Расмус Андерссон – громко зарядил, находясь за своей синей линией. Однако Майк Смит этого выстрела не услышал – 40-летний голкипер потерял ориентацию в пространстве и пропустил шайбу в левый угол. В первые мгновения после фиаско Смит дважды развёл руками, словно не принимая этот гол на личный счёт.

ВИДЕО.

От статуса антигероя возрастного канадца избавил более молодой соотечественник. За три с половиной минуты до конца основного времени 29-летний Ньюджент-Хопкинс прорвался на пятачок, откуда добил шайбу в ворота и снова вывел «Эдмонтон» вперёд.

ВИДЕО

Новых козырей у «Калгари» не нашлось, и незадолго до финальной сирены «огоньки» пропустили в пустые: Кейн оформил дубль, воспользовавшись передачами Макдэвида и Леона Драйзайтля. У немца сегодня три ассиста, а у его клуба – три победы в серии. «Калгари» на грани вылета.