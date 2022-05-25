Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

В КХЛ предлагают сократить лимит на легионеров, КХЛ могут разделить на два дивизиона, почему это губительные идеи

Новый виток рабства вместо развития. Почему для КХЛ настали особенно тяжёлые времена
Лев Лукин
В КХЛ предлагают сократить лимит на легионеров
Комментарии
Лигу заставляют потакать интересам сборной России даже во время изоляции, но ничего хорошего из этого не выйдет.

Для КХЛ, как и всего российского спорта, сейчас наступили тяжёлые времена из-за геополитического и экономического кризиса, а также полной блокады России на международной арене. Но важно помнить, что любой кризис — это ещё и поиск новых возможностей для развития.

У КХЛ в этом смысле всё было прозрачно. Изоляция сборной России по хоккею буквально кричала о том, что у клубной лиги появляется шанс избавиться наконец от навязчивого и чаще всего губительного влияния ФХР и стать самостоятельной, самодостаточной организацией, все шаги и действия которой направлены исключительно на собственное развитие и благополучие. Интересы сборной фактически перестали существовать, так как сборной в ближайшее время не светит выход на международную арену, и это означало, что КХЛ пора уже подумать об интересах своих. То есть стремиться создать сильный, конкурентный чемпионат, в котором естественным путём будет рождаться не только интрига и зрелищность, но и поколение новых, ярких хоккеистов, способных привлечь зрителя.

Однако никаких движений в сторону прогресса пока не видно. И даже наоборот: вокруг КХЛ витают слухи о совершенно диких идеях, воплощение которых в жизнь способно окончательно уронить уровень лиги. Речь о двух проектах реформ этой весны: разделение КХЛ на две лиги с фактической изоляцией топ-клубов от всех остальных и сокращение лимита на легионеров.

22 клуба, проблемы с самолётами, ограничение премий. Как КХЛ будет жить в новом сезоне 22 клуба, проблемы с самолётами, ограничение премий. Как КХЛ будет жить в новом сезоне

Революционная идея с КХЛ-а и КХЛ-б пока так и осталась на уровне слухов, её публично опровергли официальные лица, однако целый ряд источников утверждал, что обсуждение этого вопроса велось, и нет гарантий, что к нему не вернутся. Дыма без огня не бывает, а бредовость самого посыла не должна быть поводом для сомнений в его правдивости: после того как КХЛ вынужденно изуродовала прошлую регулярку ради сборной и в ущерб собственным интересам, от лиги можно ждать чего угодно, ведь она далеко не всегда самостоятельна в принятии решений.

Вот и в случае с разделением лиги на два дивизиона очевидно, что КХЛ в этом нет никакого резона, потому что это будет фактически сокращение лиги до 12 команд: жизнь клубов из КХЛ-б не будет никому интересна, про них совсем перестанут писать и говорить, и рано или поздно они просто зачахнут или вообще умрут из-за того, что их спонсоры потеряют интерес к поддержанию существования команды вне элиты российского хоккея. За примерами далеко ходить не надо — насколько улучшилась жизнь «Кузни» и «Лады» после их перевода из КХЛ в ВХЛ, который многими даже воспринимался как благо для клубов?

Так вот, КХЛ вряд ли заинтересована в превращении в новую версию Суперлиги, где олигархи будут устраивать бесконечный междусобойчик. Но суть в том, что в правлении лиги есть влиятельные люди, тесно связанные с ФХР и часто лоббирующие интересы этой организации. А нет сомнений, что для федерации в её нынешнем виде было бы просто замечательно, если бы количество матчей в регулярке сократилось до 40 с небольшим, а все кандидаты в сборную (включая талантливую молодёжь) были бы сосредоточены в 3-4 командах.

Да, сборная временно удалена с международной арены, но её интересы продолжают отстаиваться, причём даже яростнее, чем в спокойные времена. Об этом говорят планы сократить лимит на легионеров до трёх человек — и это уже вовсе не слух, а информация из уст члена Совета директоров КХЛ и главы Правления ФХР Аркадия Ротенберга.

Новость по теме
А. Ротенберг: в следующем сезоне КХЛ будет пять легионеров, а в чемпионате-2023/2024 — три

Президент КХЛ Алексей Морозов уже заявил, что изменение лимита на сезон-2023/2024 пока не обсуждали, но очевидно, что А. Ротенберг — фигура в нашем хоккее более крупная и влиятельная и может наверняка знать то, о чём ещё неизвестно Морозову. Опять же, совершенно ясно, что у КХЛ нет в планах сокращать лимит, но такое решение легко может быть спущено сверху. Ведь мы все прекрасно знаем, что ФХР видит два источника проблем нашего хоккея: мало катков и много иностранцев.

Новость по теме
Третьяк: ФХР даёт вузам программу «Красная машина». России надо ещё как минимум 350 катков

Сокращение лимита легко могут продавить под соусом ответных хоккейных санкций западному миру, но с точки зрения логики такое решение выглядит совершенно бессмысленным и даже вредоносным. Клубы КХЛ сейчас и так не смогут набирать пятёрку иностранцев: во-первых, отвалился европейский рынок, во-вторых — время показало, что легионеры могут кинуть в любой момент, наплевав на контракты, так что менеджеры команд вряд ли будут делать на них глобальную ставку. И зачем тогда сокращение?

Алексей Морозов

Алексей Морозов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зато представляете, насколько сложно будет вернуть лимит в 5 иностранцев, когда всё наладится? Да это будет практически невозможно! И тогда ведь снова пострадают маленькие клубы, которые раньше и могли быть более-менее конкурентоспособными только за счёт дешёвых, но качественных легионеров. Топ-клубы же насытятся всеми приличными российскими хоккеистами и будут счастливы — собственно, в тех же СКА и ЦСКА в последние сезоны иностранцы уже не играли ведущие роли. Но ведь это такой же путь к дискриминации и глобальному разделению лиги, как и реформа с КХЛ-а и КХЛ-б.

Мне очень жаль, что КХЛ сейчас в таком трудном положении. Положении рабства у ФХР и интересов сборной, причём эта крепостная зависимость не отменилась в связи с потерей хозяином прежнего статуса. В нынешних реалиях КХЛ должна пробовать выходить на новый уровень, заменять массовому российскому зрителю международные турниры, привлекать на этой почве новую аудиторию, думать о том, как сделать свой чемпионат интереснее, конкурентнее. Вместо этого, судя по всему, в лиге вынуждены обсуждать губительные для неё идеи, навязанные влиятельными, но оторванными от реальности людьми: застрявшими в советской эпохе заслуженными ветеранами да думающими только о своей личной выгоде эффективными менеджерами.

Запад КХЛ совсем деградировал. Туда стоит отправить «Ак Барс» или ввести общую таблицу Запад КХЛ совсем деградировал. Туда стоит отправить «Ак Барс» или ввести общую таблицу

И это ведь мы ещё не говорили о том, что в современных реалиях стремительно рушится то, что в КХЛ только-только начали строить. Жёсткий потолок зарплат начал создавать более-менее конкурентную среду (насколько это возможно в лиге, где клубы полностью зависят от спонсорских и бюджетных финансовых вливаний и могут только мечтать о самоокупаемости), урегулировал безумные зарплаты, распределил топ-игроков хотя бы по топ-клубам, заставив практически забыть эпоху «базовых» команд.

Но сейчас всё начинает возвращаться к истокам, в условиях труднодоступности легионеров нереально растёт ценник на российских хоккеистов, клубы сильно переплачивают даже средним игрокам, а топам и вовсе предлагают порой баснословные зарплаты. Такие понятия, как мотивация и конкуренция, теряют актуальность, и теряется весь положительный эффект от потолка зарплат.

В таких тяжелейших условиях КХЛ хочется только пожелать мудрости и удачи. Сейчас главная задача руководителей лиги — не угробить свой проект под гнётом давления и эмоциональных, недальновидных порывов. Но для этого уже надо наконец как-то проявлять самостоятельность и отстаивать собственные интересы, даже если придётся портить отношения и идти на конфликт. Потому что на кону стоит судьба всего российского клубного хоккея.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022