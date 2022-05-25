Русские парни помогут выбить Америку? Чего ждать от четвертьфиналов ЧМ-2022

Наконец-то на чемпионате мира начинается самое интересное — плей-офф. Несмотря на то что сенсаций в составе четвертьфиналистов нет — в отличие от прошлого года, мы увидим четыре очень ровные и интересные пары. Явный фаворит прослеживается разве что в одной из них — но так как раунды плей-офф состоят из одного матча, то вероятность сенсации всегда велика.

Финляндия — Словакия

Финны всерьёз решили идти на второй после Швеции-2006 «золотой» дубль. Особенности команды, которую построил Юкка Ялонен, не заставляют панически болеть против «Флориды», чтобы дождаться вылета Баркова, который бы мог разгонять атаку. В этой системе важнее лишний дуэт квалифицированных защитников, а забивать могут и парни из Европы. Но даже линия обороны из «европейцев» настолько сильна, что Эса Линделль, крепкий защитник для топ-4 любой команды НХЛ, играет в четвёртой паре.

У финнов — лучшие спецбригады на турнире. На Олимпиаде и рижском ЧМ они выделялись слабым меньшинством, но Суоми явно провели работу над ошибками, и сейчас команда Ялонена — единственная, не пропустившая «4 на 5». Более того, благодаря своей оборонительной системе они и удаляются меньше всех на турнире — возможно, помогает и судейство, традиционно чуть более либеральное к хозяевам.

Полуфинал Олимпиады-2022 Финляндия — Словакия Фото: Mario Hommes/Getty Images

Словаки же приехали на ЧМ примерно той же командой по стилю, что и на Олимпиаду. Главный тренер Крэйг Рэмзи вспоминает, в каком положении он застал местный хоккей на момент своего прихода в 2017-м: «Стиль был простым — откатываются все, даже форварды, стоят в средней зоне и защищаются весь матч, чтобы не проиграть слишком крупно или выиграть 2:1. Я сказал: нет, мы не будем так играть. Мы станем прессинговать, провоцировать потери у соперника, подключать защитников к контратакам, постоянно атаковать. Мы не хотим никого бояться и готовы переиграть любую команду».

Рэмзи свои обещания полностью выполняет — он резко омолодил команду, а Словакия заиграла в непривычный для себя вертикальный хоккей, нагружая соперника градом бросков. Словаки выходили играть так со всеми — и даже при 1:5 с Канадой игра была вполне равной, молодой команде банально не хватало опыта и исполнительского мастерства для того, чтобы реализовать хотя бы часть своих моментов.

Лишнего интереса этому матчу придаёт тот факт, что это повтор олимпийского полуфинала, где финны смогли замедлить словацкий рельсовый стиль безопасной игрой и ловушками в средней зоне. Интересно будет посмотреть, сделал ли Рэмзи выводы из той игры — но после Олимпиады дисбаланс в составах соперников вырос ещё сильнее. Кроме этого, из-за травмы не играет первый номер словаков Патрик Рыбар.

Швейцария — США

После провальной Олимпиады, где альпийцам дали так много авансов, в Хельсинки приехала команда с инъекцией молодого энхаэловского таланта, отказавшаяся от тех, кто провалил Пекин. Даже тот факт, что Йози не приехал, не замедлил команду Патрика Фишера. Швейцарцы забивали минимум по три шайбы каждому из своих соперников, прокачали большинство до лучших показателей на турнире.

Отказ Романа Йози от участия в ЧМ по семейным обстоятельствам (вообще редкий для него) не помешал Швейцарии во второй раз в своей истории выиграть все матчи в группе. Ну а после вылета Казахстана «сырная» сборная должна стать самой родной — ведь в её составе играют Денис Мальгин и Филипп Курашёв. Мальгин давно говорил о своём желании вернуться в НХЛ — после такого турнира желающих будет полно.

Американцы же скорее разочаровали. С одной стороны, с такой атакующей линией, которую они привезли, это было вполне ожидаемо. С другой стороны, мы уже видели примеры, когда собранная по принципу «я тебя слепила из того, что было» американская команда занимает первое место в группе.

Четвертьфинал ЧМ-2015 Швейцария — США Фото: Matej Divizna/Getty Images

При этом мы видели сборную того же Дэвида Куинна на Олимпиаде — и она там выглядела свежо, интересно и проиграла в четвертьфинале на последних минутах. Сейчас команда, забитая игроками, которые и в четвёртое звено не всегда попадают, не может показывать то же сочетание быстрых ног и умных рук. Возможно, лучше было бы взять ещё одно звено креативных «студентов», которые лучше бы подошли под тот стиль, что сейчас ставит США на всех уровнях?

Но и сразу представлять Швейцарию в полуфинале пока не получается. Два ЧМ подряд альпийцы умудрялись упускать победы в четвертьфиналах на последней минуте — если на этот раз они дотерпят, то возможно будет всё. Кроме этого, у американцев в воротах появился Джереми Свейман — пока не самый звёздный вратарь, но приехавший в сборную в отличной форме, что на ЧМ важнее имени.

Германия — Чехия

Чехия и их фанаты — пожалуй, самые выделяющиеся на этом турнире ребята. Глядя на нынешние события, даже не веришь, что примерно сто лет назад чехи были одним из самых русофильских народов Европы — и если бы история повернулась чуть иначе, возможно, «народны тим» сейчас была бы второй любимой командой для нас. Впрочем, это совсем другая история.

Турнир, который для чехов начинался даже хуже, чем последняя Олимпиада, и намного хуже, чем они сами ожидали, во многом изменил приезд Давида Пастрняка. Появившийся в первом звене Паста не только оживил клубную связку с Крейчи и давнеё партнёрство по сборной с Червенкой, но и позволил оживить второе звено за счёт перевода туда молодого Блюмеля, который проводит очень сильный турнир.

С учётом того, что чехам не особо надо было упираться против финнов (кажется, они и не упирались), сложно оценить их игру после звёздного пополнения. Латышей и норвежцев чехи разнесли уверенно, но в плей-офф их и не будет. Американцев обыграли всухую, мало что дали создать, но и сами не особо много создавали. Кари Ялонен играет в намного более осторожной манере, чем его однофамилец Юкка.

Четвертьфинал ЧМ-2019 Германия — Чехия Фото: Martin Rose/Getty Images

Немцы же посреди турнира потеряли главную звезду этого созыва и потенциально свою вторую большую звезду атаки после Драйзайтля — Тима Штюцле. Гении момента в этой команде, правда, всё ещё остаются — например, Маттиас Плахта закинул красивейший гол Швейцарии. Однако в целом это не самая креативная команда — даже с учётом того, что из плей-офф АХЛ освободился ещё один талантливый паренёк Лукас Райхел. Племянник легендарного Роберта может стать тем, кто поставит подножку стране своего родственника.

Но в целом Германия — это команда, которая берёт не креативом, а физикой, самоотверженностью и сравнительно простым хоккеем. Всё это мы видели ещё в финале Пхëнчхана-2018 — разве что пришедший потом в сборную Тони Сёдерхольм скорее упростил игру своей команды. После Олимпиады и немцы решили дать шанс не очень известным парням из домашней лиги.

Вообще, на бумаге такая не очень креативная Германия должна стать удобным соперником для этой Чехии, которая умеет вязать соперника в средней зоне. Последний пока что проход чехов в полуфинал крупного турнира случился как раз после победы над Германией Драйзайтля в Братиславе-2019. Но «народны тим» последних лет приучила к тому, что может рассыпаться в самый неподходящий момент.

Швеция — Канада

На Олимпиаде четвертьфинал Канады и Швеции был одним из самых скучных матчей на турнире — «Тре Крунур» вязала соперника по рукам и ногам, а тот не придумал ничего лучше бесконечных вбросов. Сейчас соперники встречаются вновь — и случай уникален ещё и тем, что на скамейках всё те же тренеры, что и в феврале. Юхану Гарпенлёву надо уйти из сборной с медалью на шее, а Клод Жюльен вряд ли хочет стать человеком, с которым Канада дважды за три месяца вылетела в четвертьфинале.

Перед стартом достоинства Канады были понятны: это скоростная, мощная, габаритная и прямолинейная сборная, которая вполне могла затоптать любого соперника. Эти достоинства издевательски вывернулись наизнанку — агрессия Канады в первую очередь вылилась в дикое количество удалений. «Кленовые» — единственная команда турнира, которая на групповом этапе удалилась 30 раз — даже у вылетевших меньше. Для Клода Жюльена это поразительно неорганизованная команда, часто проваливающаяся в обороне.

Конечно, можно было бы привести в пример прошлогоднюю Канаду, не впечатлившую в группе, но случаи вообще разные. Рижская Канада становилась только лучше по ходу турнира, плюс смогла на ходу сформировать ударную тройку после приезда Манджапане. Здесь же тренд, наоборот, нисходящий. Кроме этого, разочаровывает вратарская линия — в Риге играл Дарси Кемпер, который теперь тащит «Колорадо» в финал. Сейчас у канадцев провалился Логан Томпсон, который был лучшим вратарём «Вегаса» в этом сезоне.

Четвертьфинал ОИ-2022 Канада — Швеция Фото: Mario Hommes/Getty Images

Швеция после приезда энхаэловцев была не такой серой и унылой, как в Пекине, нанесла единственное поражение финнам, мастерски наказывала чехов за провалы быстрыми контратаками. Это была команда, гораздо сильнее похожая на образцы того стиля, к которому нас приучили Пер Мортс и Рикард Грёнборг в последние годы — команда, которая не стесняется держать шайбу и хочет её контролировать, а не съëживаться черепахой в надежде на 1:0.

Оживил команду и приезд Вильяма Нюландера — возможно, лучшего шведского нападающего прямо сейчас. Нюландер оживил большинство и дал креатива команде, которая как будто сознательно отказалась от «европейских» технарей и долго не могла дождаться талантов из НХЛ. Что ж, долгое ожидание оправдало себя суперпризом.

Здесь предсказывать что-то вообще бессмысленно — правда, как и в любом раунде плей-офф, состоящем из одного матча. Вспоминая Олимпиаду, хочется одного — чтобы это было весело.