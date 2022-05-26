Поумерьте аппетиты. В современной КХЛ огромные проблемы с топовыми вратарями

Вчера «Авангард» объявил о расторжении контракта с Шимоном Грубецом — чешский вратарь, принёсший «ястребам» Кубок Гагарина, не вернётся в Омск. На замену Грубецу тут же был выписан Станислав Галимов. 34-летний новичок «Авангарда» прошлый сезон провёл в Финляндии, где, по словам Алексея Волкова, перезагрузил карьеру и вернулся в КХЛ за новым вызовом.

Алексей Волков Генеральный менеджер «Авангарда» «Мы допускали такой вариант развития событий с Шимоном Грубецом, прорабатывали несколько вариантов и сразу после решения Шимона активировали один из них. При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдём с двумя равноценными голкиперами. Станислав Галимов «перезагрузился» в Финляндии, где провёл хороший сезон. По сути, у него открылось второе дыхание: он уверенно провёл регулярку и помог «Кярпяту» выйти в плей-офф. Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре».

Генменеджер омичей, конечно, имеет право излучать сдержанный оптимизм, говоря о сформировавшемся вратарском тандеме Демченко — Галимов, но понятно, что этот дуэт на бумаге, прямо скажем, вряд ли выглядит достойным топ-клуба, и пока не очень понятно, как «Авангард» с ним собирается бороться за Кубок Гагарина — именно такая цель стоит перед «ястребами» в новом сезоне.

Что Галимова, что Демченко можно назвать нераскрывшимися талантами, которые в какой-то момент остановились в прогрессе, а потом уже не сумели вернуться на заявленный уровень. А ещё их объединяет происхождение — оба родились в Челябинске. Правда, Станислав уже в 19 лет оказался в Казани, где дебютировал в КХЛ, чуть позже ярко проявил себя в матчах первого Кубка Гагарина (пока восстанавливался Фредрик Норрена), но дальнейшего карьерного взлёта не последовало. Да, Галимов стал чемпионом России с ЦСКА (в тот сезон, когда золото ФХР вручали за регулярку), добротно выглядел в «Атланте», в «Ак Барсе», но в супертопа и железного стартëра на весь сезон Станислав так и не вырос, а после 30 лет и вовсе начались провалы.

Довольно слабый последний год в Нижнем Новгороде, крайне неудачный отрезок в «Магнитке», не принёсший счастья обмен в родной «Трактор» (кстати, на Демченко), подписанный от безысходности контракт с рижским «Динамо», где Галимов показал худшую статистику за всё время выступлений — карьера Станислава катилась по наклонной, плюс мучили травмы. После Риги Галимов уехал в Финляндию, где в целом пришёл в себя, отыграл сезон стартëром «Кярпята», однако в плей-офф в одну калитку проиграл конкуренцию финну Блумквисту. Похоже ли это на полноценную перезагрузку?

Станислав Галимов в период игры за «Трактор». Фото: photo.khl.ru

Галимов — опытный, обученный вратарь, но его лучшие годы остались позади, и вряд ли он сейчас подходит для больших дел. Впрочем, есть ощущение, что главную ставку в Омске всё же будут делать на Демченко. Василий на 6 лет моложе своего земляка, его ещё рано записывать в сбитые лётчики, но в карьере Демченко тоже наблюдается если не регресс, то стагнация. Ещё четыре года назад он составлял достойнейшую конкуренцию Павлу Францоузу в «Тракторе», но после отъезда чеха из Челябинска так и не смог выйти на уровень полноценного первого номера, потом был «съеден» Иваном Федотовым, а затем и вовсе обменян в «Магнитку». Сезон в АХЛ, за который Демченко провёл лишь 4 матча в «Лавале», вряд ли что-то дал Василию в плане развития, и после возвращения в КХЛ он плотно присел в запас «Авангарда» за Шимоном Грубецом, появляясь на льду в роли стартового вратаря лишь по большим праздникам.

Так что вряд ли кто-то в омском клубе сейчас может спрогнозировать, как проявит себя Демченко при большем доверии — прошлый год не дал практически никаких представлений о возможностях Василия после североамериканской командировки. Вот и выходит, что «Авангарду» предстоит вступать в сезон с двумя «котами в мешке» на важнейшей позиции, а подобный риск всегда очень опасен. Конечно, «ястребы» верят в своих ребят, верят в гений одного из лучших тренеров вратарей КХЛ Сергея Звягина, да и наверняка держат в уме возможность приглашения какого-либо голкипера-легионера по ходу сезона (по примеру кейса Грубеца), если дуэт Демченко-Галимов будет совсем плох. Но всё же глупо спорить с тем, что начинать сезон без надёжного, стопроцентного варианта в рамке — опасная затея.

Василий Демченко в воротах «Авангарда». Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Впрочем, при всём этом важно понимать, что у Алексея Волкова, в которого уже летят критические стрелы от омских болельщиков, было не так много вариантов, чтобы нивелировать потерю Грубеца. Потеря европейского рынка легионеров в КХЛ больнее всего ударила именно по вратарям, ведь долгое время большинство топ-клубов лиги успешно закрывало ключевую позицию финнами, шведами и чехами. Сейчас все они недоступны, везти незнакомого голкипера откуда-нибудь из АХЛ — громадный риск, а с российскими вратарями в КХЛ, прямо скажем, беда.

Да, пока Василевский тащит «Тампу» к третьему Кубку Стэнли, Шестёркин спасает сезон для «Рейнджерс», претендуя на «Везину» и «Харт», а куча других наших талантливейших и сильных голкиперов обеспечивают надёжный тыл многим командам НХЛ, в КХЛ вынужденно молятся (точнее, молились) на иностранцев, так как топовых, крутых вратарей с российским паспортом в лиге фактически не осталось, а новых Василевских и Бобровских на горизонте пока не видно. В прошлом сезоне было одно исключение — Иван Федотов. Но и он сейчас, выиграв Кубок Гагарина и забрав приз лучшему голкиперу, уехал в Америку.

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Вратарская бригада «Авангарда» выглядит неубедительно, однако давайте посмотрим, у кого в КХЛ сильно лучше? Всё ведь познаётся в сравнении. Чемпион ЦСКА, судя по всему, сделает ставку на Александра Шарыченкова. Хороший, габаритный вратарь, но при этом с репутацией вечного бэкапа. В позапрошлом сезоне он уже выступал за ЦСКА и даже успешно подменял в регулярке восстанавливавшегося после травмы Ларса Юханссона, но в том плей-офф Шарыченкову в ЦСКА не доверили ни секунды.

В СКА наверняка будут давать шансы молодому вратарю-снайперу Николаеву, но пока в роли основного голкипера — Александр Самонов. Тот самый Самонов, которого в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге переиграли абсолютно все вратари системы, а в тех редких матчах, которые Александру доверяли, он почти неизменно проваливался.

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В «Локомотиве» сезон первым номером начнёт Иван Бочаров — всё ещё перспективный, но уж очень нестабильный голкипер, который в прошлом плей-офф проиграл конкуренцию суперветерану Ерёменко. Сами бело-голубые рассчитывают на Илью Коновалова, но это тот ещё кот в мешке. Четыре года назад он провёл мощнейший сезон в «Локомотиве», заставив восхищаться собой самого Павла Дацюка, однако после этого и близко не подобрался к установленной планке. Прошлый сезон Коновалов провёл в АХЛ, в системе «Эдмонтона», но какими-то достижениями не отметился — сыграл в два раза меньше основного вратаря «Кондорс», отразил менее 90% бросков.

В «Салавате» Метсолу заменит Илья Ежов, к 35 годам ни разу не бывавший первым номером какого-либо топ-клуба, в «Автомобилисте» стартëром станет Игорь Бобков, просидевший бóльшую часть последних двух сезонов на скамейке, в «Тракторе», видимо, в очередной раз будут ждать возрождения Эмиля Гарипова, который уже четыре года не может справиться с последствиями тяжёлой травмы. На этом фоне едва ли не интереснее смотрятся даже голкиперы так называемых команд средней руки — Владислав Подъяпольский из «Северстали», Евгений Аликин из «Амура», Алексей Мельничук из «Сочи».

Выигрышнее всего в контексте разговора о вратарях сейчас смотрятся два клуба — «Магнитка» и «Ак Барс». Вице-чемпионы вот-вот должны договориться с великолепным Кошечкиным. Василию, правда, уже 39 лет, но в минувшем плей-офф он показал, что возраст для него не является большой помехой. Однако в регулярке ему однозначно нужен сменщик, и поговаривают, что «Металлург» очень заинтересован в экс-вратаре «Локомотива» Эдди Паскуале. Второй год канадца в «Локомотиве» выдался слабее, чем первый, но это не отменяет того, что потенциальный тандем Кошечкин — Паскуале станет самым мощным и звучным в КХЛ.

Василий Кошечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У «Ак Барса» же есть проверенный, не старый Тимур Билялов, за его спиной сидит перспективный Ахтямов, плюс из системы «Тампы» может вернуться Мифтахов.

Однако очевидно, что большинство топ-клубов заходит в новый сезон с не менее рискованными вариантами в воротах, чем у «Авангарда». И, пожалуй, формирование бригады Демченко — Галимов говорит не о слабой работе омского менеджмента, а лишь отражает современные реалии — в КХЛ фактически не осталось безоговорочно крутых (без скидок на возраст, стабильность и прочее), супертоповых голкиперов. С этим надо просто смириться и поумерить аппетиты.