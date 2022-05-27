Жафяров — в СКА, Коваленко — в «Торпедо». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Приближается к концу первый месяц рынка свободных агентов в Континентальной хоккейной лиге. Подводим итоги селекционной работы клубов в обновлённой таблице трансферов.

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА пока ведёт себя на трансферном рынке скромно и не отмечается громкими переходами. Наоборот, московский клуб расстался со своим капитаном Сергеем Андроновым, который воссоединился с бывшим тренером армейцев Игорем Никитиным в «Локомотиве». Также ярославцы провели обмен с «Торпедо», в результате которого заполучили форварда Ивана Чеховича, а в обратном направлении проследовал нападающий Александр Дарьин.

Намного активнее ведёт себя СКА. Санкт-петербургский клуб уже оформил переходы бывшего защитника «Металлурга» Михаила Пашнина и экс-форварда «Нефтехимика» Марата Хайруллина. Также армейцы совершили обмен с московским «Динамо», заполучив защитника Андрея Педана и отдав взамен белорусского нападающего Александра Скоренова. Уже известно, что карьеру в Питере продолжит нападающий Дамир Жафяров. Контракт с игроком рассчитан на два сезона. Покинули клуб защитники Василий Токранов, Оскар Фантенберг и нападающий Андрей Кузьменко.

Новость по теме Нападающий Дамир Жафяров подпишет двухлетний контракт со СКА

Московское «Динамо» продолжает кардинально изменять свой состав. Помимо проведённой сделки со СКА, бело-голубые расторгли контракт с нападающим Артёмом Фёдоровым и подписали соглашение с ещё одним белорусским форвардом Максимом Сушко, ранее выступавшим в Северной Америке. Что касается голкипера Ильи Коновалова, то официальному объявлению о возвращении вратаря в Россию мешает продвижение «Эдмонтона» по сетке Кубка Стэнли. Юридически сделка будет завершена, когда «нефтяники» завершат своё выступление в сезоне НХЛ.

«Спартак» расстался с нападающим Сергеем Широковым, а «Витязь» оформил соглашение с новым главным тренером Вячеславом Буцаевым. Также подмосковный клуб подписал новый контракт с канадским нападающим Даниэлем Одеттом. Даниэль стал первым иностранцем, официально подписавшим соглашение с российской командой в свете современной мировой ситуации.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Дыбленко (ХК «Сочи»), в. Тодыков («Попрад», Словакия) Дальбек («Давос», Швейцария), в. Федотов («Филадельфия», НХЛ), в. Рейдеборн, з. Чмыхов («Сибирь»), н. Андронов («Локомотив») н. Слепышев, н. Светлаков СКА з. Рукавишников («Ак Барс»), н. Прохоркин («Авангард»), з. Пашнин («Металлург» Мг), з. А. Педан («Динамо» М), н. Хайруллин («Нефтехимик»), н. Комаров («Авангард»), н. Жафяров («Торпедо») в. Юханссон («Фрёлунда», Швеция), в. Аскаров («Милуоки», АХЛ), з. Лехтонен («Цюрих», Швейцария), з. Робинсон (завершил карьеру), н. Кемппайнен («Кярпят», Финляндия), н. Комаров, н. Марченко («Коламбус», НХЛ), н. Бурдасов («Трактор»), н. Тимкин («Салават Юлаев»), н. Скоренов («Динамо» М), з. Фантенберг (расторжение контракта), н. Кузьменко, з. Токранов («Ак Барс») в. Самонов, з. Камалов, з. Солянников, н. Цицюра, н. Кетов, н. Швец-Роговой, з. Ожиганов, н. Э. Галимов «Динамо» М в. Волков («Эссят», Финляндия), в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Готовец, н. Каблуков (оба — «Авангард»), з. Мартынов («Торпедо»), н. Кудрявцев («Локомотив»), н. Сушко («Лихай-Вэлли», АХЛ), н. Скоренов (СКА), з. Абросимов (без клуба, пробный) в. Ерёменко (завершил карьеру), в. Бочаров. з. Сергеев (оба — «Локомотив»), з. Белов («Авангард»), з. Войнов, н. Шипачёв (оба — «Ак Барс»), н. Ведин («Тимро», Швеция), н. Линдберг, н. Клинкхаммер, н. Кисаков («Баффало», НХЛ), н. Фёдоров (расторжение контракта), з. А. Педан (СКА), н. Назаревич («Сибирь») з. Миронов, н. Якимов «Спартак» т. Перов («Ак Барс»), з. Хайруллин («Металлург» Нк, ВХЛ, обмен через «Химик»), н. Любимов, н. Архипов (оба — «Амур»), н. Жук («Лада», ВХЛ) н. Пономарёв («Чикаго», АХЛ), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Витязь»), н. Петтерссон («Тимро», Швеция), н. Широков («Автомобилист»), н. Дроздов («Салават Юлаев») в. Красиков, з. Соколов, з. Афанасьев, з. Костенко, з. Ручкин, н. Заседа, н. Шипов, н. Мансуров, н. Талалуев, н. Цыплаков, н. Злодеев, н. Квартальнов «Локомотив» в. Бочаров, з. Сергеев (оба — «Динамо» М), з. Бычков («Амур», окончание аренды), н. Андронов (ЦСКА), н. Чехович («Торпедо») з. Баранцев («Автомобилист»), н. Кудрявцев («Динамо» М), з. Гормли, н. Козун, н. Дарьин («Торпедо»), н. Беляев («Адмирал», аренда), в. Паскуале («Металлург» Мг) в. Исаев, з. Елесин, з. Марченко, н. Аверин, н. Алексеев, н. Каюмов, н. Иванов, н. Красковский, н. Коршков «Витязь» гт. Буцаев, в. Шикин («Биль», Швейцария), з. Меньшиков («Йокерит»), н. Авцин, н. Галузин (оба — «Спартак»), н. Одетт («Эребру», Швеция), з. Волгин («Амур») гт. Бабенко, т. Бойков (оба — «Ак Барс»), в. Ежов («Салават Юлаев»), н. Аалтонен («Автомобилист»), н. Оямяки, н. Малыхин («Авангард») з. Рыдченко, н. Барабанов, н. Зубов, н. Смолин, н. Рассказов, з. Бородкин «Торпедо» гт. Ларионов, т. Козырев («СКА-Нева», ВХЛ), т. Васильев («Салават Юлаев»), т. Хабибулин, з. Пайгин («Тимро», Швеция), н. Воронин («Динамо» Мн), н. Дарьин («Локомотив»), н. Сидляров («Динамо» СПб, ВХЛ, пробный) гт. Немировски, т. Чубаров («Металлург» Мг), т. Озолиньш, в. Мурыгин, з. Турбин, з. Мартынов («Динамо» М), н. Тянулин (ХК «Сочи»), н. Варнаков («Лада», ВХЛ), н. Жафяров (СКА), н. Чехович («Локомотив») в. Тихомиров, з. Мишарин ХК «Сочи» в. Мельничук («Орландо», ECHL), з. Пивцакин («Амур»), н. Тянулин («Торпедо»), н. С. Попов («Пелитат», Финляндия-2), н. Завгородний («Стоктон», АХЛ) в. Хелльберг («Детройт», НХЛ), з. Дыбленко (ЦСКА), н. Морозов («Вегас», НХЛ) в. Третьяк, н. Алиев, н. Глотов, н. Гордин, н. Ромаев, н. Крощинский, н. Гараев, н. Жабреев, н. Колготин, н. Петьков «Северсталь» н. Бусаров («Рубин», ВХЛ), н. Кара («Югра», ВХЛ) з. Стенквист («Тимро», Швеция), з. Чмыхов (ЦСКА, окончание аренды), н. Рооба (ЮП, Финляндия), з. Хохлов («Металлург» Мг), н. Няттинен (ХВ-71), н. Чезганов («Адмирал») з. Макеев, н. Думбадзе, н. Пилипенко, н. Вовченко, н. Абросимов, н. Колмыков, з. Хлыстов «Динамо» Мн н. Шалагин (АКМ, ВХЛ), н. Демченко («Юность», Беларусь), н. Горбунов («Шахтёр», Беларусь) т. Мезин («Автомобилист»), в. Большаков (АКМ, ВХЛ) н. Усов («Тампа-Бэй», НХЛ), н. Воронин («Торпедо»), з. Ерёменко («Металлург» Мг) н. Мосалёв, н. Алистров

В Восточной конференции «Ак Барс» попрощался с нападающим Николаем Коваленко, который перешёл в «Торпедо». Кроме того, американский защитник Кэмпфер подписал соглашение с клубом НХЛ «Детройт Ред Уингз».

В «Авангард» пригласили вратаря Галимова, защитника Белякова и форварда Малыхина. Усиление ли это для омичей? Сомнительно, но сезон покажет. Покинули омский клуб вратарь Грубец и нападающий Цегларик, перебравшийся в швейцарский «Цуг».

«Автомобилист» переманил из «Спартака» Широкова, а в «Салавате Юлаеве» выкупили у москвичей Дроздова. «Металлург» усилил защитную линию Ерёменко, Хохловым и Ореховым, забрав Валерия через оффершит у «Барыса». Интересно, получится ли уральцам договориться с одним из канадских вратарей.

Порадуемся за вернувшегося в родной Челябинск Антона Бурдасова, а вот Марат Хайруллин покидает дом и будет пробовать свои силы в СКА. «Нефтехимик» получил за своего капитана очень жирную компенсацию. В «Амуре» вернули из Финляндии нападающего Ивана Николишина. Но самая интересная новость с Дальнего Востока — подписание хабаровчанами контракта с теперь уже бывшим главным тренером «Югры» Вадимом Епанчинцевым.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено