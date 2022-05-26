Старт плей-офф ЧМ-2022 по хоккею! Кто с кем сыграет в полуфинале турнира? LIVE

На чемпионате мира по хоккею — 2022 начинается самое интересное — плей-офф. Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере будут сыграны все четвертьфиналы турнира.
В первом временном слоте (матчи начнутся в 16:20 по московскому времени) сборная Германии, занявшая второе место в группе А, встретится с Чехией, а национальная команда Швеции сыграет в самой громкой по вывеске встрече четвертьфинала с канадцами.
В 20:20 мск непобедимые пока швейцарцы сыграют со сборной США, в параллельной игре в Тампере хозяева финны примут словаков.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию насыщенного игрового дня. Следите в режиме LIVE за ходом всех четвертьфиналов и образованием полуфинальных пар на главном хоккейном турнире года.
Рейтинг сборных на ЧМ-2022 для перепосева перед полуфиналом
Также представляем рейтинг сборных, на основе которого произойдёт перепосев после четвертьфиналов для определения полуфинальных пар. Обладатель самого высокого посева сыграет с самым низким, две другие команды составят вторую пару.
1. Швейцария
2. Финляндия
3. Швеция
4. Германия
5. Канада
6. Чехия
7. США
8. Словакия
Превью четвертьфиналов ЧМ-2022
До старта первых четвертьфиналов ещё предостаточно времени, так что есть возможность ознакомиться с превью стартовых матчей плей-офф.
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