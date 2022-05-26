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Обзор четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею, сетка плей-офф, кто с кем сыграет в полуфинале, расклад

Старт плей-офф ЧМ-2022 по хоккею! Кто с кем сыграет в полуфинале турнира? LIVE
Лев Лукин
Обзор четвертьфиналов чемпионата мира
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Всё самое главное и интересное о четвертьфиналах мирового форума.

На чемпионате мира по хоккею — 2022 начинается самое интересное — плей-офф. Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере будут сыграны все четвертьфиналы турнира.

В первом временном слоте (матчи начнутся в 16:20 по московскому времени) сборная Германии, занявшая второе место в группе А, встретится с Чехией, а национальная команда Швеции сыграет в самой громкой по вывеске встрече четвертьфинала с канадцами.

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В 20:20 мск непобедимые пока швейцарцы сыграют со сборной США, в параллельной игре в Тампере хозяева финны примут словаков.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Германия
Не начался
Чехия
ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Швеция
Не начался
Канада
ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Не начался
США
ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
Словакия

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию насыщенного игрового дня. Следите в режиме LIVE за ходом всех четвертьфиналов и образованием полуфинальных пар на главном хоккейном турнире года.

Рейтинг сборных на ЧМ-2022 для перепосева перед полуфиналом Превью четвертьфиналов ЧМ-2022
Live Лев Лукин

Рейтинг сборных на ЧМ-2022 для перепосева перед полуфиналом

Также представляем рейтинг сборных, на основе которого произойдёт перепосев после четвертьфиналов для определения полуфинальных пар. Обладатель самого высокого посева сыграет с самым низким, две другие команды составят вторую пару.

1. Швейцария

2. Финляндия

3. Швеция

4. Германия

5. Канада

6. Чехия

7. США

8. Словакия

12:42 Лев Лукин

Превью четвертьфиналов ЧМ-2022

До старта первых четвертьфиналов ещё предостаточно времени, так что есть возможность ознакомиться с превью стартовых матчей плей-офф.

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