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Старт плей-офф ЧМ-2022 по хоккею! Кто с кем сыграет в полуфинале турнира? LIVE

На чемпионате мира по хоккею — 2022 начинается самое интересное — плей-офф. Сегодня, 26 мая, в Хельсинки и Тампере будут сыграны все четвертьфиналы турнира.

В первом временном слоте (матчи начнутся в 16:20 по московскому времени) сборная Германии, занявшая второе место в группе А, встретится с Чехией, а национальная команда Швеции сыграет в самой громкой по вывеске встрече четвертьфинала с канадцами.

В 20:20 мск непобедимые пока швейцарцы сыграют со сборной США, в параллельной игре в Тампере хозяева финны примут словаков.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию насыщенного игрового дня. Следите в режиме LIVE за ходом всех четвертьфиналов и образованием полуфинальных пар на главном хоккейном турнире года.