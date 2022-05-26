Что сотворила Канада?! Невероятный камбэк «кленовых» с 0:3 закончился красотой в овертайме

Шведы слишком рано успокоились и упустили матч, который почти выиграли. На чемпионате мира им больше нет места.

Номинальные фавориты чемпионата мира, несмотря на традиционно примерно равный статус, подошли к очному матчу в разном настроении. Шведы, оставшиеся без поддержки сразу нескольких элитных энхаэловцев, уверенно прокатились по групповому этапу. Одолеть скандинавскую команду смогли только американцы – и то в овертайме.

Канадцы успешно стартовали, но к середине предварительного раунда стали буксовать – сначала пропустили три шайбы от безликого Казахстана, а потом капитулировали перед швейцарцами и датчанами.

На старте четвертьфинала единственным, что осталось за «кленовыми листьями», оказалось вбрасывание. Правда, осуществив перехват, шведы тут же ринулись в нападение. Успех принесла вторая по счёту атака: европейцы вырвали шайбу из борьбы у борта и вывели на ударную позицию Карла Клингберга – экс-нападающий нижегородского «Торпедо» был беспощадно точен.

Минимального преимущества Швеции не хватило: канадцы раз за разом испытывали колоссальные сложности даже с тем, чтобы вырваться из собственной зоны. На седьмой минуте им наконец удалось перейти в массированное позиционное наступление, но и оно обернулось неудачей. Юаким Нордстрём заблокировал щелчок от синей линии, а Вильям Нюландер подхватил отскочившую шайбу и вылетел один на один с Крисом Дриджером – 2:0.

Через пять минут шведы получили возможность ввергнуть Канаду в беспросветное отчаяние. Играя в большинстве, они снабдили Лукаса Валльмарка чудо-пасом на пустой угол. Экс-форвард ЦСКА стараний соотечественников не оценил и поразительным образом промахнулся. Вскоре Дилан Козенс оставил североамериканцев втроём. С огромным трудом «кленовые листья» выстояли, однако и возвращение к полным составам не упростило им жизнь. Шведы продолжили наращивать давление, устраивая методичные и продолжительные розыгрыши в чужой зоне.

Поднять голову канадцам удалось только после перерыва. Они значительно добавили в агрессии и скорости – теперь взяться за работу засучив рукава пришлось шведскому вратарю Линусу Улльмарку. Когда показалось, что Канада окончательно адаптировалась, в её ворота заскочила третья шайба. Макс Фриберг коварно подправил щелчок Эрика Густафссона.

Увеличив преимущество, сборная трёх корон словно намеренно отказалась от созидания. Канадцы воспользовались возможностью и с готовностью прибрали инициативу к рукам. Они охотно угрожали воротам Улльмарка с любых позиций, но голкипер действовал безукоризненно, не давая даже шансов на добивание. В раздевалку подопечные Клода Жюльена ушли с нулём в графе «голы», несмотря на 19 выстрелов в течение периода. В то же время для шведов результативное подставление Фриберга оказалось единственным броском в створ за 20 минут.

Чёрная полоса прервалась для «кленовых листьев» в дебюте третьего периода. Райан Грейвз прицельно зарядил от синей линии с кистей, а Улльмарк, закрытый своим защитником, не разглядел шайбу и дал ей соприкоснуться с сеткой.

Оседлать волну успеха «кленовые листья» сумели не сразу. Швеция установила абсолютный штиль, лишив игру малейших опасностей. Внести остроту канадцам помогло лишь большинство, доставшееся им в самой концовке. Уже на излёте двухминутки Пьер-Люк Дюбуа после передачи Тома Шабо в одно касание поймал Улльмарка на противоходе.

Следующую атаку канадцы превратили в настоящий ураган. Нападая вшестером, они быстро добились желаемого: Улльмарк справился с двумя бросками, а третий не выловил: Мэтью Барзал продвинулся в центр зоны и исполнил с неудобной руки. 3:3 – за 83 секунды до окончания основного времени канадцы спасли игру, а шведы её потеряли.

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Овертайм не продлился и минуты. Нюландер схватил удаление, канадцы оперативно прижали тройку соперников едва ли не к лицевой линии, и Дюбуа с Барзалом красиво вывели на пустые ворота Дрейка Батерсона – нападающий «Оттавы» не повторил ошибку Нордстрёма из первого периода и отправил шведов домой. Канадцы же остаются в борьбе – за путёвку в финал турнира они поспорят с победителем пары Финляндия – Словакия.