Три нижесеяные сборные будут биться за золото турнира. Но среди них — голодные чехи и американцы, а также действующие чемпионы мира.

Грандиозный провал фаворитов уже на старте плей-офф! Что творится на ЧМ-2022 по хоккею

26 мая на ЧМ-2022 по хоккею состоялись четыре четвертьфинальные игры. Кратко подводим итоги этих матчей и рассматриваем дальнейшую сетку плей-офф.

Сборная Германии, сумевшая обогнать Канаду в своей группе, встречалась с чехами, которые уже заждались призовых мест на мировом форуме. «Народны тим» редко играют с преимуществом против кого-либо из приличных соперников в последнее время, но вчера подопечных Кари Ялонена прорвало. Чехи устроили немцам головомойку прямо со старта, к 11-й минуте уже вели 2:0, а к середине матча результат, по сути, был предрешён.

Пробить Карела Веймелку немцы смогли только сняв вратаря задолго до финальной сирены, но продолжение авантюры закончилось для Германии шайбой в пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Шведы и канадцы устроили ярчайшее зрелище этого чемпионата мира. «Тре Крунур» мощно начали, дважды забросив уже к восьмой минуте, а во втором периоде, когда Канада проснулась, шведы ещё раз огорчили Криса Дриджера. Забавно, что жёлто-синие сделали это с единственного за отрезок броска в створ, тогда как канадцы не забили ни разу, нанеся 19 «выстрелов»!

Всё это могло сломить Канаду, но «кленовые» в очередной раз показали свой отчаянный характер. Камбэк начался на 42-й минуте с шайбы Грейвза, а закончился уже на флажке основного времени, когда Канада с пустыми воротами дважды в течение 30 секунд забила Улльмарку. После такого шведы, исторически не славившиеся стойкостью и умением держать удар, совсем развалились, схватили глупое удаление в овертайме, которое Канада быстро преобразовала в решающий гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Сборная Швейцарии стала главным открытием группового этапа: команда Патрика Фишера единственная на турнире не потерпела ни одного поражения и при этом забила больше всех голов.

Но в плей-офф швейцарцы сразу же натолкнулись на крепких и организованных американцев — и карета быстро превратилась в тыкву. Сборная США методично и безжалостно реализовала свои моменты и нейтрализовала мощную атаку соперника, а голкипер Свейман обеспечил надёжный тыл. 0:3 — швейцарская сказка оказалась с печальным концом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Сборная Словакии замахнулась на главную сенсацию четвертьфинала, забив два гола финнам в первом периоде. Подопечные Крэйга Рэмзи играли просто, но эффективно, а хозяева турнира, очевидно, слегка мандражировали и нервничали.

Успокоить нацию уже не в первый раз за карьеру удалось Марко Анттиле — уникальному хоккеисту, который всякий раз блещет результативностью в матчах плей-офф на международной арене. Вот и сейчас Анттила сделал дубль, сравняв счёт уже в начале второго периода, а затем финны дожали неуступчивого соперника.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Расписание полуфиналов ЧМ-2022

Занятно, что в четвертьфиналах случился грандиозный провал номинальных фаворитов — только одна команда из числа вышесеяных (Финляндия) прошла в полуфинал. В результате образовались полуфинальные пары Финляндия — США и Канада — Чехия. Оба матча состоятся в Тампере на «Нокиа-арене» в субботу, 28 мая. Финны и США выйдут на лёд в 14:20 мск, канадцы и чехи — в 18:20 мск.