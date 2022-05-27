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ЧМ по хоккею — 2022: видеообзоры матчей четвертьфинала чемпионата мира, сетка плей-офф, расписание полуфиналов на 28 мая

Грандиозный провал фаворитов уже на старте плей-офф! Что творится на ЧМ-2022 по хоккею
Денис Лутченко
ЧМ по хоккею — 2022: видеообзоры матчей
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Три нижесеяные сборные будут биться за золото турнира. Но среди них — голодные чехи и американцы, а также действующие чемпионы мира.

26 мая на ЧМ-2022 по хоккею состоялись четыре четвертьфинальные игры. Кратко подводим итоги этих матчей и рассматриваем дальнейшую сетку плей-офф.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Германия
Окончен
1 : 4
Чехия
0:1 Пастрняк (Крейчи, Червенка) – 02:17 (5x4)   0:2 Червенка (Крейчи, Гронек) – 10:04 (5x4)   0:3 Крейчи (Пастрняк, Червенка) – 32:10 (5x4)   1:3 Зайдер (Нёбельс, Плахта) – 53:48 (6x5)   1:4 Смейкал (Кемпф) – 58:10 (en)

Сборная Германии, сумевшая обогнать Канаду в своей группе, встречалась с чехами, которые уже заждались призовых мест на мировом форуме. «Народны тим» редко играют с преимуществом против кого-либо из приличных соперников в последнее время, но вчера подопечных Кари Ялонена прорвало. Чехи устроили немцам головомойку прямо со старта, к 11-й минуте уже вели 2:0, а к середине матча результат, по сути, был предрешён.

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Пробить Карела Веймелку немцы смогли только сняв вратаря задолго до финальной сирены, но продолжение авантюры закончилось для Германии шайбой в пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
1:0 Клингберг (Ланг, Петерсон) – 01:27 (5x5)   2:0 Нюландер (Нордстрём) – 07:04 (5x5)   3:0 Фриберг (Густафссон, Экман-Ларссон) – 28:23 (5x5)   3:1 Грейвз (Руа, Комтуа) – 41:21 (5x5)   3:2 Дюбуа (Шабо, Козенс) – 58:07 (6x4)   3:3 Барзал (Батерсон, Комтуа) – 58:37 (6x5)   3:4 Батерсон (Барзал, Дюбуа) – 60:43 (4x3)

Шведы и канадцы устроили ярчайшее зрелище этого чемпионата мира. «Тре Крунур» мощно начали, дважды забросив уже к восьмой минуте, а во втором периоде, когда Канада проснулась, шведы ещё раз огорчили Криса Дриджера. Забавно, что жёлто-синие сделали это с единственного за отрезок броска в створ, тогда как канадцы не забили ни разу, нанеся 19 «выстрелов»!

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Всё это могло сломить Канаду, но «кленовые» в очередной раз показали свой отчаянный характер. Камбэк начался на 42-й минуте с шайбы Грейвза, а закончился уже на флажке основного времени, когда Канада с пустыми воротами дважды в течение 30 секунд забила Улльмарку. После такого шведы, исторически не славившиеся стойкостью и умением держать удар, совсем развалились, схватили глупое удаление в овертайме, которое Канада быстро преобразовала в решающий гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 3
США
0:1 Майерс (Беллоуз, Хьюз) – 11:59 (5x4)   0:2 Годетт (Пик) – 16:42 (5x5)   0:3 Майерс (Кульман, Фаррелл) – 54:06 (5x5)

Сборная Швейцарии стала главным открытием группового этапа: команда Патрика Фишера единственная на турнире не потерпела ни одного поражения и при этом забила больше всех голов.

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Но в плей-офф швейцарцы сразу же натолкнулись на крепких и организованных американцев — и карета быстро превратилась в тыкву. Сборная США методично и безжалостно реализовала свои моменты и нейтрализовала мощную атаку соперника, а голкипер Свейман обеспечил надёжный тыл. 0:3 — швейцарская сказка оказалась с печальным концом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 2
Словакия
0:1 Сикора (Лунтер) – 08:17 (5x5)   0:2 Регенда (Такач, Иван) – 15:16 (5x5)   1:2 Анттила (Фриман, Покка) – 18:27 (5x5)   2:2 Анттила – 23:44 (5x5)   3:2 Маннинен (Саллинен, Лехтонен) – 44:01 (5x5)   4:2 Мяэналанен (Анттила, Бьёрнинен) – 59:59 (en)

Сборная Словакии замахнулась на главную сенсацию четвертьфинала, забив два гола финнам в первом периоде. Подопечные Крэйга Рэмзи играли просто, но эффективно, а хозяева турнира, очевидно, слегка мандражировали и нервничали.

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Успокоить нацию уже не в первый раз за карьеру удалось Марко Анттиле — уникальному хоккеисту, который всякий раз блещет результативностью в матчах плей-офф на международной арене. Вот и сейчас Анттила сделал дубль, сравняв счёт уже в начале второго периода, а затем финны дожали неуступчивого соперника.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Расписание полуфиналов ЧМ-2022

Занятно, что в четвертьфиналах случился грандиозный провал номинальных фаворитов — только одна команда из числа вышесеяных (Финляндия) прошла в полуфинал. В результате образовались полуфинальные пары Финляндия — США и Канада — Чехия. Оба матча состоятся в Тампере на «Нокиа-арене» в субботу, 28 мая. Финны и США выйдут на лёд в 14:20 мск, канадцы и чехи — в 18:20 мск.

ЧМ-2022. 1/2 финала
28 мая 2022, суббота. 14:20 МСК
Финляндия
Не начался
США
ЧМ-2022. 1/2 финала
28 мая 2022, суббота. 18:20 МСК
Канада
Не начался
Чехия
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